Эксперт спрогнозировал военную катастрофу на Украине через 2-3 недели

Ищенко предположил, как можно сорвать наступление ВСУ в Херсонской области Единственным местом, где киевский режим может надеяться на некоторый успех своего контрнаступления, является Херсонская область. Об этом и о том, как можно его предотвратить, говорится в статье политолога Ростислава Ищенко, опубликованной изданием Украина.ру