Эксперт спрогнозировал военную катастрофу на Украине через 2-3 недели
В середине августа киевский режим постигнет военная катастрофа, и ему придётся каким-то образом идти на капитуляцию. Такой прогноз высказал в интервью Украина.ру директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин
По его утверждению, профессиональная армия киевского режима "выбита" на 90%.
Как только оставшиеся будут выбиты, это я думаю недели 2-3 максимум, всё посыплется.
По мнению Подберёзкина, наступление российских войск и Народной милиции республик Донбасса должно идти до границ бывшей Украинской Советской Социалистической республики.
27 июля, 16:17СпецоперацияИщенко предположил, как можно сорвать наступление ВСУ в Херсонской областиЕдинственным местом, где киевский режим может надеяться на некоторый успех своего контрнаступления, является Херсонская область. Об этом и о том, как можно его предотвратить, говорится в статье политолога Ростислава Ищенко, опубликованной изданием Украина.ру
Полностью интервью можно прочитать здесь.