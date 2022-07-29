Эксперт спрогнозировал военную катастрофу на Украине через 2-3 недели - 29.07.2022 Украина.ру
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Спецоперация
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Эксперт спрогнозировал военную катастрофу на Украине через 2-3 недели
Эксперт спрогнозировал военную катастрофу на Украине через 2-3 недели - 29.07.2022 Украина.ру
Эксперт спрогнозировал военную катастрофу на Украине через 2-3 недели
В середине августа киевский режим постигнет военная катастрофа, и ему придётся каким-то образом идти на капитуляцию. Такой прогноз высказал в интервью Украина.ру директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин
2022-07-29T08:45
2022-07-29T08:45
спецоперация
новости
подберёзкин
киевский режим
усср
наступление
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По его утверждению, профессиональная армия киевского режима "выбита" на 90%.По мнению Подберёзкина, наступление российских войск и Народной милиции республик Донбасса должно идти до границ бывшей Украинской Советской Социалистической республики. Полностью интервью можно прочитать здесь.
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новости, подберёзкин, киевский режим, усср, наступление

Эксперт спрогнозировал военную катастрофу на Украине через 2-3 недели

08:45 29.07.2022
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / ТМ МілітаристВСУ раненый
ВСУ раненый - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / ТМ Мілітарист
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В середине августа киевский режим постигнет военная катастрофа, и ему придётся каким-то образом идти на капитуляцию. Такой прогноз высказал в интервью Украина.ру директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин
По его утверждению, профессиональная армия киевского режима "выбита" на 90%.

Как только оставшиеся будут выбиты, это я думаю недели 2-3 максимум, всё посыплется.

Алексей Подберёзкин интервью
Алексей Подберёзкин
Директор Центра военно-политических исследований МГИМО
По мнению Подберёзкина, наступление российских войск и Народной милиции республик Донбасса должно идти до границ бывшей Украинской Советской Социалистической республики.
ВСУ БТР украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
27 июля, 16:17Спецоперация
Ищенко предположил, как можно сорвать наступление ВСУ в Херсонской областиЕдинственным местом, где киевский режим может надеяться на некоторый успех своего контрнаступления, является Херсонская область. Об этом и о том, как можно его предотвратить, говорится в статье политолога Ростислава Ищенко, опубликованной изданием Украина.ру
Полностью интервью можно прочитать здесь.
 
СпецоперацияНовостиПодберёзкинкиевский режимУССРнаступление
 
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