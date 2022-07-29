Третьяков оценил идею создания международной структуры для суда над киевским режимом - 29.07.2022 Украина.ру
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Третьяков оценил идею создания международной структуры для суда над киевским режимом
Третьяков оценил идею создания международной структуры для суда над киевским режимом - 29.07.2022 Украина.ру
Третьяков оценил идею создания международной структуры для суда над киевским режимом
Создание международной структуры для расследования преступлений киевского режима было бы позитивным шагом, но в настоящее время её создание нереально. Такое мнение выразил медиаэксперт и политолог Виталий Третьяков в интервью изданию Украина.ру
2022-07-29T08:15
2022-07-29T08:15
новости
виталий третьяков
военные преступления
оон
донбасс
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Он призвал к созданию постоянно действующей широкой международной структуры со статусом, уставом, членами которой являлись бы государства. Но создание такой организации фактически будет представлять альтернативу ООН, поэтому такой процесс был бы длительным.Ввиду нереалистичности быстрого создания международной структуры, эксперт предлагает судить военных преступников киевского режима в рамках юридической системы РФ и республик Донбасса.Полностью интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220610/1034131393.html
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Новости
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новости, виталий третьяков, военные преступления, оон, донбасс

Третьяков оценил идею создания международной структуры для суда над киевским режимом

08:15 29.07.2022
 
© Фото : пресс-служба НАБУсуд молоток судьи сток
суд молоток судьи сток - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© Фото : пресс-служба НАБУ
Читать в
Создание международной структуры для расследования преступлений киевского режима было бы позитивным шагом, но в настоящее время её создание нереально. Такое мнение выразил медиаэксперт и политолог Виталий Третьяков в интервью изданию Украина.ру
Он призвал к созданию постоянно действующей широкой международной структуры со статусом, уставом, членами которой являлись бы государства. Но создание такой организации фактически будет представлять альтернативу ООН, поэтому такой процесс был бы длительным.

А собрать группу юристов и сказать, что они самые объективные на этой планете - в это никто не поверит, включая граждан своей страны.

Виталий Третьяков
Виталий Третьяков
Медиаэксперт и политолог
Ввиду нереалистичности быстрого создания международной структуры, эксперт предлагает судить военных преступников киевского режима в рамках юридической системы РФ и республик Донбасса.
Празднование Дня республики в ДНР - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
10 июня, 06:37
После взятия Славянска предстоит расследовать массу преступлений киевского режима в городе - военный эксперт ЛеонковСовершенные киевским режимом в 2014-2015 годах преступления в Славянске после того, как оттуда отступили ополченцы ДНР, должны быть тщательно расследованы после взятия города, заявил военный эксперт Алексей Леонков в интервью изданию Украина.ру
Полностью интервью можно прочитать здесь.
 
НовостиВиталий ТретьяковВоенные преступленияООНДонбасс
 
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