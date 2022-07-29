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Третьяков оценил идею создания международной структуры для суда над киевским режимом

Третьяков оценил идею создания международной структуры для суда над киевским режимом - 29.07.2022 Украина.ру

Третьяков оценил идею создания международной структуры для суда над киевским режимом

Создание международной структуры для расследования преступлений киевского режима было бы позитивным шагом, но в настоящее время её создание нереально. Такое мнение выразил медиаэксперт и политолог Виталий Третьяков в интервью изданию Украина.ру

2022-07-29T08:15

2022-07-29T08:15

2022-07-29T08:15

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Он призвал к созданию постоянно действующей широкой международной структуры со статусом, уставом, членами которой являлись бы государства. Но создание такой организации фактически будет представлять альтернативу ООН, поэтому такой процесс был бы длительным.Ввиду нереалистичности быстрого создания международной структуры, эксперт предлагает судить военных преступников киевского режима в рамках юридической системы РФ и республик Донбасса.Полностью интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220610/1034131393.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, виталий третьяков, военные преступления, оон, донбасс