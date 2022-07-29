Третьяков оценил идею создания международной структуры для суда над киевским режимом
Создание международной структуры для расследования преступлений киевского режима было бы позитивным шагом, но в настоящее время её создание нереально. Такое мнение выразил медиаэксперт и политолог Виталий Третьяков в интервью изданию Украина.ру
Он призвал к созданию постоянно действующей широкой международной структуры со статусом, уставом, членами которой являлись бы государства. Но создание такой организации фактически будет представлять альтернативу ООН, поэтому такой процесс был бы длительным.
А собрать группу юристов и сказать, что они самые объективные на этой планете - в это никто не поверит, включая граждан своей страны.
Ввиду нереалистичности быстрого создания международной структуры, эксперт предлагает судить военных преступников киевского режима в рамках юридической системы РФ и республик Донбасса.
10 июня, 06:37После взятия Славянска предстоит расследовать массу преступлений киевского режима в городе - военный эксперт ЛеонковСовершенные киевским режимом в 2014-2015 годах преступления в Славянске после того, как оттуда отступили ополченцы ДНР, должны быть тщательно расследованы после взятия города, заявил военный эксперт Алексей Леонков в интервью изданию Украина.ру
Полностью интервью можно прочитать здесь.