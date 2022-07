https://ukraina.ru/20220728/1036974104.html

Смешно, но чревато войной. Борис Джонсон готовится возглавить НАТО

28.07.2022

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон стал кандидатом на пост генерального секретаря военного блока НАТО. По данным газеты The Telegraph, Джонсон может занять пост уже в конце сентября, после отставки действующего главы Североатлантического альянса Йенса Столтенберга, которого планируют отправить на пенсию.Как сообщают источники этого влиятельного издания, кандидатуру Джонсона лоббирует Вашингтон, потому что американская администрация видит в нем решительного сторонника эскалации конфликта на Украине. Кроме того, США не слишком доверяют представителям государств континентальной Европы. В Госдепартаменте хотят, чтобы у руля НАТО стояла лояльная проверенная фигура, и Борис Джонсон устраивает в этом качестве заокеанских партнеров.В свою очередь европейские лидеры настроены на этот счет совсем по-другому. Как сообщает The Telegraph, для утверждения нового генерального секретаря НАТО необходимо единогласное решение всех членов блока, а многие европейские политики категорически не готовы видеть на этом посту Джонсона. Потому что он совсем недавно боролся с ними, чтобы ускорить процесс Брекзита и вывести Великобританию из состава Евросоюза.Главным противником бывшего премьера считается президент Франции Эммануэль Макрон, который никогда не скрывал свою личную антипатию по отношению к эпатажному британскому политику.Их отношения обострились в прошлом году, когда США, Великобритания и Австралия договорились о создании антикитайского военного блока AUKUS. Это соглашение заключили во время заседания "Большой семерки" в английском Корнуолле, за спиной у ничего не подозревающего Макрона, и оно обошлось Франции очень дорого. Под давлением Байдена и Джонсона австралийцы отозвали у французов заказ на строительство подводного флота, на сумму 36,5 миллиардов долларов, который передали американцам. А сам Макрон узнал об унизительном обмане только постфактум, из новостей.Борис Джонсон ответил на критику из Парижа издевательским заявлением: "Я думаю, некоторым нашим дражайшим друзьям пора бы прекратить возмущаться и взять себя в руки... Создание AUKUS – это огромный шаг в сторону развития международной безопасности", – заявил тогда британский премьер, предлагая Макрону смириться, что его банальным образом кинули, опозорив в глазах французов."Макрон так старался во всем помогать англосаксам. Американцам в Афганистане, австралийцам в Индо-Тихоокеанском регионе, британцам в вопросах оборонного сотрудничества. "Смотрите, – как бы говорил он, – мы следуем за вами, мы настоящие союзники. Мы старались быть таковыми. И вот получили награду. С нами обошлись, как с собакой", – высказал их общее мнение политический обозреватель Figaro Рено Жирар.Президент Франции тоже не особенно стеснял себя в выражениях по поводу британского визави. "Грустно видеть такую великую страну... под руководством клоуна", – сказал Макрон в конце прошлого года, комментируя очередные скандальные вести из Англии. После чего назвал политический стиль Джонсона "цирком".24 марта, на саммите НАТО, Эммануэль демонстративно проследовал мимо Бориса, чтобы не пожимать ему руку. Призывы сплотиться во имя поддержки украинской демократии ни на минуту не примирили между собой двух "дражайших друзей". Так что попытки назначить Джонсона на пост нового главы Североатлантического альянса наверняка встретят в Елисейском дворце резкое неприятие.Впрочем, против этого назначения выступают и в самой Великобритании. Как сообщает The Telegraph, выдвижение Джонсона на должность генсека НАТО пока что поддерживают только отдельные представители Консервативной партии – члены комитета по обороне Ричард Дракс и Марк Франсуа, а также бывший министр по выходу Соединенного Королевства из Европейского союза Дэвид Джонс, который полностью обязан бывшему шефу своей карьерой.Другие влиятельные тори, которые только что организовали против Джонсона бунт, отправив его в отставку, считают это предложение неудачной идеей. А британская оппозиция высказывается по этому поводу еще жестче. Заместитель руководителя Лейбористской партии Анджела Рэйнер обвинила экс-премьера в тайных контактах с русскими – потому что в 2018 году Борис Джонсон провел встречу российским бизнесменом Александром Лебедевым."Человек, который тайно встречался с бывшим агентом КГБ после критически важного саммита НАТО, и который не может вспомнить, что он обсуждал или с кем он встречался? Я думаю, назначения не будет", – сказала об этом Рэйнер."Отсутствие честности и доверия сделают из Бориса Джонсона "посмешище на международной арене", – считает бывший начальник Генерального штаба Вооруженных сил Великобритании Ричард Даннатт. А представитель Шотландской национальной партии по вопросам обороны Стюарт Макдональд безапелляционно написал, что бывший премьер-министр никогда не будет руководить НАТО.Однако Джонсона хотели бы видеть на этом посту в Киеве. Как заявил Марк Франсуа британский политики "может рассчитывать на поддержку президента Украины Владимира Зеленского". Американское издание Politico выпустило сегодня статью под заголовком: "Украина лишилась своего лучшего друга Бориса. Что дальше?", – рассуждая о том, что отставка Джонсона ослабит позиции евроатлантических "ястребов", которые выступают за максимальное давление на Москву."В большинстве стран Европы политики в основном радовались ниспровержению Бориса Джонсона. Но в Киеве воцарилась иная атмосфера. Согласно устоявшимся за долгие годы протоколам, государства-союзники редко комментируют те случаи, когда лидер дружественной страны лишается власти. Но на Украине президент Владимир Зеленский сразу нарушил традицию и выразил глубокое сожаление в связи с предстоящим уходом Джонсона с должности премьер-министра.Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сомневается, что преемник Джонсона сумеет сохранить его преданность Украине. "Его никто не сможет заменить", – сказал Кулеба на прошлой неделе. Близкие друзья Джонсона тоже опасаются, что новый премьер-министр из числа консерваторов может занять более мягкую позицию. Один из давних политических союзников Джонсона рассказал, что уход премьер-министра создает "реальные риски" для Украины. Он добавил: "Многие в старой Европе очень радуются этому. Все это даст о себе знать. Когда такие люди, как он, уходят, это большая потеря", – написала об этом автор публикации Эстер Уэббер.По мнению большинства экспертов, сменщиком Столтенберга скорее всего станут более предсказуемые и уравновешенные политики. Еще недавно среди них называли имена бывшего президента Хорватии Колинды Грабар-Китарович, бывшего президента Литвы Дали Грибаускайте и ее эстонской коллеги Керсти Кальюлайд. В Североатлантическом альянсе открыто говорили о том, что его должна возглавить женщина из стран Восточной Европы.Однако сейчас концепция поменялась, и пост генсека НАТО, скорее всего, достанется кому-то из британских политиков – например, министру обороны Великобритании Бену Уоллесу, или бывшим премьерам – Дэвиду Кэмерону и Терезе Мэй. Потому что на фоне украинского кризиса в Вашингтоне желают сохранить всеобъемлющий военно-политический контроль над альянсом.

