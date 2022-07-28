https://ukraina.ru/20220728/1036966593.html

В Киеве не исключили передачу Коломойского США

В Киеве не исключили передачу Коломойского США - 28.07.2022 Украина.ру

В Киеве не исключили передачу Коломойского США

Украинского олигарха Игоря Коломойского могут выдать США, но информация пока не подтверждена, об этом в интервью YouTube-каналу Breakfast Show рассказал советник руководителя Офиса президента Украины Сергей Лещенко 28 июля

2022-07-28T13:52

2022-07-28T13:52

2022-07-28T14:09

новости

сергей лещенко

игорь коломойский

сша

украина

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Он подчеркнул, что информация о лишении украинского гражданства ряда деятелей, в том числе и Коломойского, находится в ограниченном доступе и официально не комментируется, а в информационное поле попала исключительно из-за заявлений главы теробороны Днепропетровской области Геннадия Корбана."С моей точки зрения, его лучше отдать Америке, пусть она быстро проведет судебное следствие и поставит точки над I, приговорит его, если посчитает нужным, к тюремному заключению, а деньги конфискованные будут переданы украинскому народу, как тем, кто потерпел от этого", - сказал он о Коломойском.По мнению Лещенко, такие люди как Коломойский, ведут антинародную деятельность.В данный момент против олигарха возбуждено уголовное дело в США.По словам экс-депутата Верховной Рады Олега Царева, в своё время Коломойский очень помог окружению Дональда Трампа, поэтому стал личным врагом президента США Джо Байдена.

https://ukraina.ru/20220727/1036941708.html

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новости, сергей лещенко, игорь коломойский, сша, украина