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В Киеве не исключили передачу Коломойского США
В Киеве не исключили передачу Коломойского США - 28.07.2022 Украина.ру
В Киеве не исключили передачу Коломойского США
Украинского олигарха Игоря Коломойского могут выдать США, но информация пока не подтверждена, об этом в интервью YouTube-каналу Breakfast Show рассказал советник руководителя Офиса президента Украины Сергей Лещенко 28 июля
2022-07-28T13:52
2022-07-28T13:52
2022-07-28T14:09
новости
сергей лещенко
игорь коломойский
сша
украина
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Он подчеркнул, что информация о лишении украинского гражданства ряда деятелей, в том числе и Коломойского, находится в ограниченном доступе и официально не комментируется, а в информационное поле попала исключительно из-за заявлений главы теробороны Днепропетровской области Геннадия Корбана."С моей точки зрения, его лучше отдать Америке, пусть она быстро проведет судебное следствие и поставит точки над I, приговорит его, если посчитает нужным, к тюремному заключению, а деньги конфискованные будут переданы украинскому народу, как тем, кто потерпел от этого", - сказал он о Коломойском.По мнению Лещенко, такие люди как Коломойский, ведут антинародную деятельность.В данный момент против олигарха возбуждено уголовное дело в США.По словам экс-депутата Верховной Рады Олега Царева, в своё время Коломойский очень помог окружению Дональда Трампа, поэтому стал личным врагом президента США Джо Байдена.
https://ukraina.ru/20220727/1036941708.html
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новости, сергей лещенко, игорь коломойский, сша, украина
В Киеве не исключили передачу Коломойского США
13:52 28.07.2022 (обновлено: 14:09 28.07.2022)
Украинского олигарха Игоря Коломойского могут выдать США, но информация пока не подтверждена, об этом в интервью YouTube-каналу Breakfast Show рассказал советник руководителя Офиса президента Украины Сергей Лещенко 28 июля
Он подчеркнул, что информация о лишении украинского гражданства ряда деятелей, в том числе и Коломойского, находится в ограниченном доступе и официально не комментируется, а в информационное поле попала исключительно из-за заявлений главы теробороны Днепропетровской области Геннадия Корбана.
"С моей точки зрения, его лучше отдать Америке, пусть она быстро проведет судебное следствие и поставит точки над I, приговорит его, если посчитает нужным, к тюремному заключению, а деньги конфискованные будут переданы украинскому народу, как тем, кто потерпел от этого", - сказал он о Коломойском.
По мнению Лещенко, такие люди как Коломойский, ведут антинародную деятельность.
В данный момент против олигарха возбуждено уголовное дело в США.
По словам экс-депутата Верховной Рады Олега Царева, в своё время Коломойский очень помог окружению Дональда Трампа, поэтому стал личным врагом президента США Джо Байдена.