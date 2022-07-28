В Киеве не исключили передачу Коломойского США - 28.07.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220728/1036966593.html
В Киеве не исключили передачу Коломойского США
В Киеве не исключили передачу Коломойского США - 28.07.2022 Украина.ру
В Киеве не исключили передачу Коломойского США
Украинского олигарха Игоря Коломойского могут выдать США, но информация пока не подтверждена, об этом в интервью YouTube-каналу Breakfast Show рассказал советник руководителя Офиса президента Украины Сергей Лещенко 28 июля
2022-07-28T13:52
2022-07-28T14:09
новости
сергей лещенко
игорь коломойский
сша
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102973/58/1029735847_121:0:1673:873_1920x0_80_0_0_c990abcd2ee38797db87bcd82b974c3f.jpg
Он подчеркнул, что информация о лишении украинского гражданства ряда деятелей, в том числе и Коломойского, находится в ограниченном доступе и официально не комментируется, а в информационное поле попала исключительно из-за заявлений главы теробороны Днепропетровской области Геннадия Корбана."С моей точки зрения, его лучше отдать Америке, пусть она быстро проведет судебное следствие и поставит точки над I, приговорит его, если посчитает нужным, к тюремному заключению, а деньги конфискованные будут переданы украинскому народу, как тем, кто потерпел от этого", - сказал он о Коломойском.По мнению Лещенко, такие люди как Коломойский, ведут антинародную деятельность.В данный момент против олигарха возбуждено уголовное дело в США.По словам экс-депутата Верховной Рады Олега Царева, в своё время Коломойский очень помог окружению Дональда Трампа, поэтому стал личным врагом президента США Джо Байдена.
https://ukraina.ru/20220727/1036941708.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102973/58/1029735847_509:0:1673:873_1920x0_80_0_0_7504d9b0ae7daa3eba09999b890e625c.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сергей лещенко, игорь коломойский, сша, украина

В Киеве не исключили передачу Коломойского США

13:52 28.07.2022 (обновлено: 14:09 28.07.2022)
 
© скриншот видео "DW на русском"Игорь Коломойский
Игорь Коломойский
© скриншот видео "DW на русском"
Читать в
Украинского олигарха Игоря Коломойского могут выдать США, но информация пока не подтверждена, об этом в интервью YouTube-каналу Breakfast Show рассказал советник руководителя Офиса президента Украины Сергей Лещенко 28 июля
Он подчеркнул, что информация о лишении украинского гражданства ряда деятелей, в том числе и Коломойского, находится в ограниченном доступе и официально не комментируется, а в информационное поле попала исключительно из-за заявлений главы теробороны Днепропетровской области Геннадия Корбана.
"С моей точки зрения, его лучше отдать Америке, пусть она быстро проведет судебное следствие и поставит точки над I, приговорит его, если посчитает нужным, к тюремному заключению, а деньги конфискованные будут переданы украинскому народу, как тем, кто потерпел от этого", - сказал он о Коломойском.
По мнению Лещенко, такие люди как Коломойский, ведут антинародную деятельность.
В данный момент против олигарха возбуждено уголовное дело в США.
По словам экс-депутата Верховной Рады Олега Царева, в своё время Коломойский очень помог окружению Дональда Трампа, поэтому стал личным врагом президента США Джо Байдена.
Игорь Коломойский
Вчера, 18:35
Терроризм Украины и судьба Коломойского. О чём говорили эксперты 27 июля
 
НовостиСергей ЛещенкоИгорь КоломойскийСШАУкраина
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:02Хроника событий на Украина на 16:00 28 июля: потери, сигнал Авакову
16:02"Путин – наш президент": одессит смелым заявлением поставил на уши местную полицию
16:00Ногайское казачье войско: военно-финансовая афера в Приазовье
15:45Военный эксперт объяснил, откуда ВСУ умудряются запускать беспилотники по русским городам
15:36Зеленскому пришлось извиняться перед женой прямо в эфире
15:26Россия и США готовятся к исторической сделке. А Украина пусть разбирается сама
15:19Кто готов воевать против России и сколько это может продлиться - Ищенко. Видео
15:17Эксперт рассказал о налаживании цифрового вещания на освобожденных территориях
15:14"Мисс-Украина" пытается расправиться с соперницей-россиянкой
14:40Аляска возвращается в Россию, а Байден уходит в отставку? Что будет с США - Дудаков. Видео
14:32Все бросили: британский наемник пожаловался, что никто не хочет спасти его от казни
14:32Алексей Подберёзкин: В августе Украину ждёт военная катастрофа
14:23Военный эксперт рассказал о наступлении за пределы Донбасса, которое готовит Россия
14:21Украинский беспилотник нанес удар по поселку, где живут сотрудники Запорожской АЭС
14:19"Я ожидал, что это будет": Лящук рассказал о своем назначении
14:17Дудчак подверг критике Центробанк за распродажу ценного товара
14:16Песков оценил слова Пушилина о том, что нужно освобождать русские города на Украине
14:12Шарлай рассказал о том, как "Свидетели Иеговы"* на Украине работают на Запад
13:52В Киеве не исключили передачу Коломойского США
13:36Война в гламуре. Елена Зеленская и ее муж президент Украины попали на обложку
Лента новостейМолния