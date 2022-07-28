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Пленный "азовец" рассказал, как провалилась идея Арестовича устроить протесты в России

Пленный "азовец" рассказал, как провалилась идея Арестовича устроить протесты в России - 28.07.2022 Украина.ру

Пленный "азовец" рассказал, как провалилась идея Арестовича устроить протесты в России

В сети появилось видео допроса Дмитрия Козацкого, одного из бойцов нацистского батальона "Азов" с позывным "Орест", в котором он рассказал об информационной кампании батальона и роли советника главы Офиса президента Алексея Арестовича в пытках российских солдат. Видео было опубликовано в Telegram-канале военкора ВГТРК Андрея Руденко 28 июля

2022-07-28T13:27

2022-07-28T13:27

2022-07-28T13:27

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азов

алексей арестович

харьков

мариуполь

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Козацкий рассказал, что еще до начала специальной военной операции батальон "Азов" проводил некую "рекрутинговую" компанию по привлечению новобранцев и активно готовился к боевым действиям.Также он объяснил, что приказ о пытках и расстрелах российских военнопленных был "спущен" из Киева мариупольским и харьковским подразделениям, и одним из фигурантов этого распоряжения "Орест" называет Арестовича.По мнению пленного, кровавые расправы над российскими солдатами должны были вызвать "волну протеста против отправки военнослужащих РФ в СВО", но план провалился, вызвав, ко всему прочему, негодование в западном информационном пространстве.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, азов, алексей арестович, харьков, мариуполь