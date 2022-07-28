Пленный "азовец" рассказал, как провалилась идея Арестовича устроить протесты в России - 28.07.2022 Украина.ру
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Пленный "азовец" рассказал, как провалилась идея Арестовича устроить протесты в России
Пленный "азовец" рассказал, как провалилась идея Арестовича устроить протесты в России - 28.07.2022 Украина.ру
Пленный "азовец" рассказал, как провалилась идея Арестовича устроить протесты в России
В сети появилось видео допроса Дмитрия Козацкого, одного из бойцов нацистского батальона "Азов" с позывным "Орест", в котором он рассказал об информационной кампании батальона и роли советника главы Офиса президента Алексея Арестовича в пытках российских солдат. Видео было опубликовано в Telegram-канале военкора ВГТРК Андрея Руденко 28 июля
2022-07-28T13:27
2022-07-28T13:27
новости
азов
алексей арестович
харьков
мариуполь
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Козацкий рассказал, что еще до начала специальной военной операции батальон "Азов" проводил некую "рекрутинговую" компанию по привлечению новобранцев и активно готовился к боевым действиям.Также он объяснил, что приказ о пытках и расстрелах российских военнопленных был "спущен" из Киева мариупольским и харьковским подразделениям, и одним из фигурантов этого распоряжения "Орест" называет Арестовича.По мнению пленного, кровавые расправы над российскими солдатами должны были вызвать "волну протеста против отправки военнослужащих РФ в СВО", но план провалился, вызвав, ко всему прочему, негодование в западном информационном пространстве.
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новости, азов, алексей арестович, харьков, мариуполь

Пленный "азовец" рассказал, как провалилась идея Арестовича устроить протесты в России

13:27 28.07.2022
 
© тг-канал "Репортёр Руденко V"
© тг-канал "Репортёр Руденко V"
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В сети появилось видео допроса Дмитрия Козацкого, одного из бойцов нацистского батальона "Азов" с позывным "Орест", в котором он рассказал об информационной кампании батальона и роли советника главы Офиса президента Алексея Арестовича в пытках российских солдат. Видео было опубликовано в Telegram-канале военкора ВГТРК Андрея Руденко 28 июля
Козацкий рассказал, что еще до начала специальной военной операции батальон "Азов" проводил некую "рекрутинговую" компанию по привлечению новобранцев и активно готовился к боевым действиям.
Также он объяснил, что приказ о пытках и расстрелах российских военнопленных был "спущен" из Киева мариупольским и харьковским подразделениям, и одним из фигурантов этого распоряжения "Орест" называет Арестовича.
По мнению пленного, кровавые расправы над российскими солдатами должны были вызвать "волну протеста против отправки военнослужащих РФ в СВО", но план провалился, вызвав, ко всему прочему, негодование в западном информационном пространстве.
 
НовостиАзовАлексей АрестовичХарьковМариуполь
 
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