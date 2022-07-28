Бывшие демократы и республиканцы создали в США третью партию - Reuters
07:21 28.07.2022 (обновлено: 14:09 28.07.2022)
© Фото : CC0, Pixabay
© Фото : CC0, Pixabay
Бывшие члены Республиканской и Демократической партий США объявили о создании третьей партии в стране, которая должна привлечь избирателей, встревоженных "дисфункциональной двухпартийной системой Америки", пишет 28 июля Reuters со ссылкой на источники
По информации агентства, новую партию сформируют путем слияния трех политических сил: движения Renew America Movement, партии Forward Party, которая основана бывшим кандидатом в президенты США от демократов Эндрю Янгом, и организации Serve America Movement.
"Десятки бывших чиновников от Республиканской и Демократической партий объявили в среду о создании новой национальной политической третьей партии, чтобы обратиться к миллионам избирателей, которые, по их словам, встревожены тем, что они считают дисфункциональной двухпартийной системой Америки", - говорится в материале.
Сопредседателями новой партии под названием "Forward" первоначально станут бывший кандидат в президенты от демократов Эндрю Янг и бывший губернатор штата Нью-Джерси от Республиканской партии Кристин Уитман.
Этой осенью лидеры партии проведут серию мероприятий в двух десятках городов США.
Современная двухпартийная система состоит из Демократической и Республиканской партий, которые неизменно побеждают на президентских выборах с 1852 года и с 1856 года контролируют конгресс. Помимо двух ведущих партий в США действуют ещё 38 федеральных партий, не считая региональных, но влияния на политику они практически не оказывают.
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