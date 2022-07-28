https://ukraina.ru/20220728/1036944483.html

Бывшие демократы и республиканцы создали в США третью партию - Reuters

Бывшие демократы и республиканцы создали в США третью партию - Reuters - 28.07.2022 Украина.ру

Бывшие демократы и республиканцы создали в США третью партию - Reuters

Бывшие члены Республиканской и Демократической партий США объявили о создании третьей партии в стране, которая должна привлечь избирателей, встревоженных "дисфункциональной двухпартийной системой Америки", пишет 28 июля Reuters со ссылкой на источники

2022-07-28T07:21

2022-07-28T07:21

2022-07-28T14:09

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По информации агентства, новую партию сформируют путем слияния трех политических сил: движения Renew America Movement, партии Forward Party, которая основана бывшим кандидатом в президенты США от демократов Эндрю Янгом, и организации Serve America Movement.Сопредседателями новой партии под названием "Forward" первоначально станут бывший кандидат в президенты от демократов Эндрю Янг и бывший губернатор штата Нью-Джерси от Республиканской партии Кристин Уитман.Этой осенью лидеры партии проведут серию мероприятий в двух десятках городов США.Современная двухпартийная система состоит из Демократической и Республиканской партий, которые неизменно побеждают на президентских выборах с 1852 года и с 1856 года контролируют конгресс. Помимо двух ведущих партий в США действуют ещё 38 федеральных партий, не считая региональных, но влияния на политику они практически не оказывают.

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