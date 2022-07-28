Ищенко рассказал о предоставляемом Зеленским шансе на быстрое окончание СВО - 28.07.2022 Украина.ру
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Спецоперация
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Ищенко рассказал о предоставляемом Зеленским шансе на быстрое окончание СВО
Ищенко рассказал о предоставляемом Зеленским шансе на быстрое окончание СВО - 28.07.2022 Украина.ру
Ищенко рассказал о предоставляемом Зеленским шансе на быстрое окончание СВО
Заявления главы киевского режима Владимира Зеленского о скором наступлении ВСУ и анализ возможностей для реализации такого наступления создаёт "уникальную ситуацию" с возможностью быстрого окончания спецоперации на Украине. Такое мнение высказывается в статье политолога Ростислава Ищенко, опубликованной изданием Украина.ру
2022-07-28T08:45
2022-07-28T08:45
спецоперация
ростислав ищенко
новости
всу
вс рф
херсонская область
киевский режим
владимир зеленский
наступление
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По мнению Ищенко, единственно возможной местностью для такого наступления является Херсонская область. В этом и состоит уникальность ситуации, указывает политолог.Он добавляет, что другим, более надёжным и стабильным вариантом действий ВС РФ будет просто отражение наступления ВСУ в Херсонской области, однако в этом случае конфликт на Украине вряд ли закончится в текущем году.С полным текстом публикации можно ознакомиться здесь.
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ростислав ищенко, новости, всу, вс рф, херсонская область, киевский режим, владимир зеленский, наступление

Ищенко рассказал о предоставляемом Зеленским шансе на быстрое окончание СВО

08:45 28.07.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкНад центральной площадью Мелитополя подняли знамя Победы
Над центральной площадью Мелитополя подняли знамя Победы - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© РИА Новости . РИА Новости
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Заявления главы киевского режима Владимира Зеленского о скором наступлении ВСУ и анализ возможностей для реализации такого наступления создаёт "уникальную ситуацию" с возможностью быстрого окончания спецоперации на Украине. Такое мнение высказывается в статье политолога Ростислава Ищенко, опубликованной изданием Украина.ру
По мнению Ищенко, единственно возможной местностью для такого наступления является Херсонская область. В этом и состоит уникальность ситуации, указывает политолог.

С точностью до 90% мы знаем, что Зеленский будет наступать и с не меньшей точностью знаем где и как именно будет осуществляться это наступление. При этом сами мы можем выбирать из не менее чем 3-5 точек нанесения ответного глубокого, кинжального удара, обрушающего украинский фронт на левом берегу [Днепра] и делающего дальнейшее сопротивление киевского режима бессмысленным.

Ростислав Ищенко
Политолог
Он добавляет, что другим, более надёжным и стабильным вариантом действий ВС РФ будет просто отражение наступления ВСУ в Херсонской области, однако в этом случае конфликт на Украине вряд ли закончится в текущем году.
ВСУ раненый - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
7 июня, 16:42
«Пока украинцы не кончатся»: Ищенко о возможности летнего наступления ВСУКиевский режим вполне способен, жертвуя тысячами людей, организовать в конце лета наступление, основной целью которого будет обеспечение пропаганды для Демократической партии США. Такое мнение высказал политолог Ростислав Ищенко, в статье, опубликованной в издании Украина.ру
С полным текстом публикации можно ознакомиться здесь.
 
СпецоперацияРостислав ИщенкоНовостиВСУВС РФХерсонская областькиевский режимВладимир Зеленскийнаступление
 
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