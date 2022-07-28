Ищенко рассказал о предоставляемом Зеленским шансе на быстрое окончание СВО
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкНад центральной площадью Мелитополя подняли знамя Победы
Заявления главы киевского режима Владимира Зеленского о скором наступлении ВСУ и анализ возможностей для реализации такого наступления создаёт "уникальную ситуацию" с возможностью быстрого окончания спецоперации на Украине. Такое мнение высказывается в статье политолога Ростислава Ищенко, опубликованной изданием Украина.ру
По мнению Ищенко, единственно возможной местностью для такого наступления является Херсонская область. В этом и состоит уникальность ситуации, указывает политолог.
С точностью до 90% мы знаем, что Зеленский будет наступать и с не меньшей точностью знаем где и как именно будет осуществляться это наступление. При этом сами мы можем выбирать из не менее чем 3-5 точек нанесения ответного глубокого, кинжального удара, обрушающего украинский фронт на левом берегу [Днепра] и делающего дальнейшее сопротивление киевского режима бессмысленным.
Он добавляет, что другим, более надёжным и стабильным вариантом действий ВС РФ будет просто отражение наступления ВСУ в Херсонской области, однако в этом случае конфликт на Украине вряд ли закончится в текущем году.
7 июня, 16:42«Пока украинцы не кончатся»: Ищенко о возможности летнего наступления ВСУКиевский режим вполне способен, жертвуя тысячами людей, организовать в конце лета наступление, основной целью которого будет обеспечение пропаганды для Демократической партии США. Такое мнение высказал политолог Ростислав Ищенко, в статье, опубликованной в издании Украина.ру
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