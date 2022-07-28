https://ukraina.ru/20220728/1036937525.html

Ищенко рассказал о предоставляемом Зеленским шансе на быстрое окончание СВО

Ищенко рассказал о предоставляемом Зеленским шансе на быстрое окончание СВО - 28.07.2022 Украина.ру

Ищенко рассказал о предоставляемом Зеленским шансе на быстрое окончание СВО

Заявления главы киевского режима Владимира Зеленского о скором наступлении ВСУ и анализ возможностей для реализации такого наступления создаёт "уникальную ситуацию" с возможностью быстрого окончания спецоперации на Украине. Такое мнение высказывается в статье политолога Ростислава Ищенко, опубликованной изданием Украина.ру

2022-07-28T08:45

2022-07-28T08:45

2022-07-28T08:45

спецоперация

ростислав ищенко

новости

всу

вс рф

херсонская область

киевский режим

владимир зеленский

наступление

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103390/68/1033906822_0:0:2926:1646_1920x0_80_0_0_ed9accd570bf7469ceba467a8d2fd47c.jpg.webp

По мнению Ищенко, единственно возможной местностью для такого наступления является Херсонская область. В этом и состоит уникальность ситуации, указывает политолог.Он добавляет, что другим, более надёжным и стабильным вариантом действий ВС РФ будет просто отражение наступления ВСУ в Херсонской области, однако в этом случае конфликт на Украине вряд ли закончится в текущем году.С полным текстом публикации можно ознакомиться здесь.

https://ukraina.ru/20220607/1034112075.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

ростислав ищенко, новости, всу, вс рф, херсонская область, киевский режим, владимир зеленский, наступление