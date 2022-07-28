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Военный обозреватель рассказал о сроках полного освобождения ДНР

Военный обозреватель рассказал о сроках полного освобождения ДНР - 28.07.2022 Украина.ру

Военный обозреватель рассказал о сроках полного освобождения ДНР

Первый замминистра информации ДНР Даниил Безсонов заявил, что к концу августа вся территория республики будет освобождена от ВСУ. Что позволяет рассчитывать на такие сроки в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель медиагруппы "Россия сегодня" Александр Хроленко

2022-07-28T06:45

2022-07-28T06:45

2022-07-28T06:45

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Превосходство российских войск в Донбассе абсолютно с точки зрения тактики, стратегии, технологий и огневой мощи, несмотря на помощь, которую оказывает ВСУ Запад.Луганская республика полностью освобождена в ходе специальной военной операции. В результате наступления российским военным удалось полностью отрезать Украину от Азовского моря, а также соединить подконтрольные территории Херсонской и Запорожской областей с ДНР.В настоящее время объединенные войска РФ и республик Донбасса продвигаются вперед на севере ДНР. Союзные силы подходят к Харькову и Славянску.Полностью интервью с обозревателем медиагруппы "Россия сегодня" Александром Хроленко можно прочитать здесь:

https://ukraina.ru/20220726/1036876612.html

https://ukraina.ru/20220727/1036900926.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, днр, освобождение, всу