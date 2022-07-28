Военный обозреватель рассказал о сроках полного освобождения ДНР
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкСела на освобожденной территории в Донецкой области
Первый замминистра информации ДНР Даниил Безсонов заявил, что к концу августа вся территория республики будет освобождена от ВСУ. Что позволяет рассчитывать на такие сроки в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель медиагруппы "Россия сегодня" Александр Хроленко
Превосходство российских войск в Донбассе абсолютно с точки зрения тактики, стратегии, технологий и огневой мощи, несмотря на помощь, которую оказывает ВСУ Запад.
"Динамика перемалывания ВСУ достаточно высока. Мы видим по сводкам Минобороны РФ, насколько интенсивно мы уничтожаем противника не только на переднем крае, но и в глубоком оперативном тылу, включая регионы Западной Украины. Поэтому в конце августа вся территория Донбасса может быть освобождена от украинских войск", - сказал обозреватель.
Луганская республика полностью освобождена в ходе специальной военной операции. В результате наступления российским военным удалось полностью отрезать Украину от Азовского моря, а также соединить подконтрольные территории Херсонской и Запорожской областей с ДНР.
В настоящее время объединенные войска РФ и республик Донбасса продвигаются вперед на севере ДНР. Союзные силы подходят к Харькову и Славянску.
Полностью интервью с обозревателем медиагруппы "Россия сегодня" Александром Хроленко можно прочитать здесь:
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