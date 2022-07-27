https://ukraina.ru/20220727/1036917695.html
Большая инсценировка перед главным событием: Хроленко о том, что дальше. Видео
Большая инсценировка перед главным событием: Хроленко о том, что дальше. Видео - 27.07.2022 Украина.ру
Большая инсценировка перед главным событием: Хроленко о том, что дальше. Видео
Военный обозреватель медиагруппы "Россия сегодня" Александр Хроленко в эфире Украина.ру назвал сроки полного освобождения Донбасса, а также рассказал, куда... Украина.ру, 27.07.2022
2022-07-27T12:36
2022-07-27T12:36
2022-07-27T12:36
видео
сша
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Военный обозреватель медиагруппы "Россия сегодня" Александр Хроленко в эфире Украина.ру назвал сроки полного освобождения Донбасса, а также рассказал, куда дальше направятся ВС РФ, как бороться с американскими РСЗО и разведданными, почему важно признать Украину террористическим государством:00:40 - Сроки освобождения ДНР: в августе все решится?03:12 – Когда Украина поймет, что сопротивление бесполезно?06:20 – К чему готовится Россия и какие территории Украины скоро окажутся под огнем? 10:05 – Как Россия уничтожает американские РСЗО на Украине;14:10 – Как бороться с разведданными от США, которые передаются противнику?16:45 - Чем России грозит комплекс Harpoon?18:00 - В Госдуму внесли законопроект о признании Украины террористическим государством: почему это важно? Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о начале спецоперации в Донбассе. Её цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время, территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, сша, видео
Военный обозреватель медиагруппы "Россия сегодня" Александр Хроленко в эфире Украина.ру назвал сроки полного освобождения Донбасса, а также рассказал, куда дальше направятся ВС РФ, как бороться с американскими РСЗО и разведданными, почему важно признать Украину террористическим государством:
00:40 - Сроки освобождения ДНР: в августе все решится?
03:12 – Когда Украина поймет, что сопротивление бесполезно?
06:20 – К чему готовится Россия и какие территории Украины скоро окажутся под огнем?
10:05 – Как Россия уничтожает американские РСЗО на Украине;
14:10 – Как бороться с разведданными от США, которые передаются противнику?
16:45 - Чем России грозит комплекс Harpoon?
18:00 - В Госдуму внесли законопроект о признании Украины террористическим государством: почему это важно?
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о начале спецоперации в Донбассе. Её цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время, территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.