https://ukraina.ru/20220727/1036907641.html

Зеленский определился с кандидатом в генпрокуроры

Зеленский определился с кандидатом в генпрокуроры - 27.07.2022 Украина.ру

Зеленский определился с кандидатом в генпрокуроры

Владимир Зеленский внес в украинский парламент проект постановления о назначении главы правового комитета Верховной Рады, депутата от фракции "Слуга народа" Андрея Костина новым генпрокурором Украины. Соответствующий проект зарегистрирован на сайте Рады 27 июля

2022-07-27T09:37

2022-07-27T09:37

2022-07-27T09:37

новости

украина

генпрокурор

владимир зеленский

назначение

венедиктова

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Накануне, 26 июля, Владимир Зеленский записал новое видеообращение, где рассказал, что сделал определенные кадровые перестановки. В частности, он назначил главу главного управления разведки Кирилла Буданова руководителем комитета по разведке при президенте Украины.Новым командующим сил специальных операций вооруженных сил Украины стал украинский генерал Виктор Хоренко, а генерал Григорий Галаганстал первым замом Центра спецопераций "А" СБУ".За пару дней до этого Зеленский уволил первого заместителя секретаря совета национальной безопасности и обороны Руслана Демченко, главу СБУ Ивана Баканова и генпрокурора страны Ирину Венедиктову. Поводом к решению об отстранении от должности последних двух, по словам Зеленского, стало большое число лиц, выявленных в этих ведомствах, которых подозревают в госизмене.

https://ukraina.ru/20220727/1036901448.html

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новости, украина, генпрокурор, владимир зеленский, назначение, венедиктова