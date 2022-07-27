https://ukraina.ru/20220727/1036907641.html
Зеленский определился с кандидатом в генпрокуроры
Зеленский определился с кандидатом в генпрокуроры - 27.07.2022 Украина.ру
Зеленский определился с кандидатом в генпрокуроры
Владимир Зеленский внес в украинский парламент проект постановления о назначении главы правового комитета Верховной Рады, депутата от фракции "Слуга народа" Андрея Костина новым генпрокурором Украины. Соответствующий проект зарегистрирован на сайте Рады 27 июля
2022-07-27T09:37
2022-07-27T09:37
2022-07-27T09:37
новости
украина
генпрокурор
владимир зеленский
назначение
венедиктова
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Накануне, 26 июля, Владимир Зеленский записал новое видеообращение, где рассказал, что сделал определенные кадровые перестановки. В частности, он назначил главу главного управления разведки Кирилла Буданова руководителем комитета по разведке при президенте Украины.Новым командующим сил специальных операций вооруженных сил Украины стал украинский генерал Виктор Хоренко, а генерал Григорий Галаганстал первым замом Центра спецопераций "А" СБУ".За пару дней до этого Зеленский уволил первого заместителя секретаря совета национальной безопасности и обороны Руслана Демченко, главу СБУ Ивана Баканова и генпрокурора страны Ирину Венедиктову. Поводом к решению об отстранении от должности последних двух, по словам Зеленского, стало большое число лиц, выявленных в этих ведомствах, которых подозревают в госизмене.
https://ukraina.ru/20220727/1036901448.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, генпрокурор, владимир зеленский, назначение, венедиктова
Зеленский определился с кандидатом в генпрокуроры
Владимир Зеленский внес в украинский парламент проект постановления о назначении главы правового комитета Верховной Рады, депутата от фракции "Слуга народа" Андрея Костина новым генпрокурором Украины. Соответствующий проект зарегистрирован на сайте Рады 27 июля
Накануне, 26 июля, Владимир Зеленский записал новое видеообращение, где рассказал, что сделал определенные кадровые перестановки. В частности, он назначил главу главного управления разведки Кирилла Буданова руководителем комитета по разведке при президенте Украины.
Новым командующим сил специальных операций вооруженных сил Украины стал украинский генерал Виктор Хоренко, а генерал Григорий Галаганстал первым замом Центра спецопераций "А" СБУ".
За пару дней до этого Зеленский уволил первого заместителя секретаря совета национальной безопасности и обороны Руслана Демченко, главу СБУ Ивана Баканова и генпрокурора страны Ирину Венедиктову. Поводом к решению об отстранении от должности последних двух, по словам Зеленского, стало большое число лиц, выявленных в этих ведомствах, которых подозревают в госизмене.