https://ukraina.ru/20220727/1036904632.html

Ярлык на вырост. Межгосударственное фехтование США и России украинскими шпагами

Ярлык на вырост. Межгосударственное фехтование США и России украинскими шпагами - 27.07.2022 Украина.ру

Ярлык на вырост. Межгосударственное фехтование США и России украинскими шпагами

Украина.ру, 27.07.2022

2022-07-27T08:57

2022-07-27T08:57

2022-07-27T10:45

эксклюзив

сша

россия

украина

владимир скачко

госдума

терроризм

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Думская фракция партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) разработала законопроект, на основании которого предлагает России признать террористическим государством одну страну — Украину. На том основании, что она-де ведет себя, как террористическое государство во время спецвоенной операции (СВО).При этом лидер СРЗП Сергей Миронов добавил: «США и прочих пособников Зеленского мы предлагаем признать государствами-спонсорами терроризма. В отношении таких стран в рамках нашего законопроекта должны применяться те же меры, что и против террористического государства. Перечень государств-спонсоров терроризма, а также применяемые в отношении них меры должно определять правительство РФ».Поэтому СРЗП предлагает, во-первых, разрывать или приостанавливать дипломатические отношения со странами, которые признаны террористами или их спонсорами. Во-вторых, конфисковывать и обращать в доход Российской Федерации имущество, принадлежащее гражданам Украины, ответственных за террор, «для возмещения ущерба пострадавшим от террористического государства».Поскольку по российскому законодательству террористической может быть признана только организация, Миронов и соратники предлагают ввести туда (в законодательство) понятия «террористическое государство» и «государство-спонсор терроризма». И немедленно действовать. Основания, сказал Миронов, просты: «Во-первых, если оно (государство. — Авт.) ответственно за организацию взрывов, поджогов или иных действий, устрашающих население и создающих опасность гибели человека. Во-вторых, за причинение значительного ущерба имуществу, организацию незаконного вооруженного формирования и преступного сообщества». Еще одним основанием для признания государства террористическим предлагается считать призывы к отчуждению части территории или нарушение территориальной целостности России.Другими словами, по мнению СРЗП, сегодня именно представители Украины «умышленно организовывают теракты, взрывы, поджоги, направленные против мирного населения». И с этим действительно трудно спорить, если анализировать поведение Украины даже не с начала СВО в феврале этого года, а с так называемой «антитеррористической операции» (АТО) в апреле 2014 года. То есть после госпереворота на Украине в этом году, когда Киев бросил армию против собственных граждан, которые не признали насильственную смену власти в своей стране.С 24 февраля 2022 года ВСУ действительно ведут себя как террористы, в отношении мирных граждан не только ЛДНР, но и своих собственных, которых или используют, как живой щит в боях, или же подвергают обстрелам в наказание и назидание за то, что при отступлении они не ушли с украинскими войсками, а остались на, по версии Украины, «оккупированной территории и сотрудничают с оккупантами» (то есть с силами СВО). При этом Украина умышленно наносит удары и по приграничной территории России, где уже есть жертвы среди мирного населения.И практически не приходится сомневаться, что если Госдума рассмотрит этот законопроект, то, скорее всего, примет его. Сегодня обвинения в терроризме — это, что называется, ярлык на вырост, а с принятием соответствующего закона можно будет действовать конкретно и предметно.И главным в этом процессе является именно политический выхлоп. Потому что закон от СРЗП фактически является зеркальным ответом и на предложение США со стороны президента Украины Владимира Зеленского признать Россию и террористом, и спонсором терроризма. И на дискуссию в самих США о признании России таковой.Во всяком случае, 15 апреля сего года Зеленский Джо Байдена попросил признать Россию страной, спонсирующей терроризм. Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, как известно, предупредила госсекретаря Энтони Блинкена, что законодатели сами внесут Россию в список стран-спонсоров терроризма, если это не сделает Госдеп, в чью компетенцию входит это вопрос. Точно такое же в мае поведал и сенатор Ричард Блюменталь о сенатском проекте резолюции: «Сенат США должен принять резолюцию, которая назовет Россию страной-спонсором терроризма. И все сенаторы, за исключением одного, готовы прямо сейчас за нее проголосовать».И почва для этого уже унавожена. 27 апреля 2022 года госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что американская администрация рассматривает возможность внесения России в свой список государств-спонсоров терроризма. А представитель Госдепа Нед Прайс еще в апреле сего года заявлял, что Штаты изучают возможность включения России в список «пособников террористов». За то, что она громит неонацистский режим Зеленского и защищает ЛДНР.В Москве эти телодвижения в Вашингтоне сразу назвали «пропагандистским ходом» и обещали не оставить такие меры без ответа. И вот СРЗП реализовала.И если Россия пойдет на принятие такого закона, то это однозначно будет ее еще одна претензия на похороны монополярного мира, где существует один хозяин, который на свое усмотрение решает судьбы других государств. Причем претензия такая, которую не задействовал даже почивший в бозе СССР, при существовании которого США и начали одностороннюю практику причисления неугодных им стран к «террористам». Это может быть весомым шагом к прекращению односторонней практики США по применению так называемого экстерриториального законодательства, которое Вашингтон давно задействует где угодно, как угодно и против кого угодно. В том числе и против граждан России. По праву сильного. Все, что не нравилось или не нравится США, может быть объявлено «терроризмом» и против «нарушителей» могут применить санкции.Сразу нужно отметить, что Госдеп США самовольно и монопольно присвоил себе это право и определил: «Санкции в отношении этих стран включают в себя запрет на экспорт товаров оборонного назначения, контроль за экспортом товаров двойного назначения, а также финансовые и иные формы ограничений. Кроме того, могут быть введены санкции против лиц и государств, которые вовлечены в торговлю определенными товарами со странами-спонсорами терроризма». Теперь же с этой монополий может быть покончено для США строго по славянской пословице «Получил своим же салом по своим же губам».История же вопроса такова. В 1979 году США причислили к странам-спонсорам терроризма (State Sponsors of Terrorism) сразу четыре страны — Ирак, Сирию, Ливию и Народно-Демократическую Республику Йемен. За явный антиамериканизм в своей деятельности и у себя дома и по всему миру. А потом понеслось: в 1982 году причислили Кубу, в 1984-м — Иран, в 1988-м — Северную Корею, в 1993-м — Судан. Сегодня в американском списке «террористов» остались лишь Сирия, Куба, Иран и Северная Корея. Остальные (как Южный Йемен) прекратили свое существование вообще, либо типа «исправились» после того, как над ними «поработал» коллективный Запад во главе с США, превратив это страны в руины. Зато — в демократические. Например, как Ливию или Ирак. И нет никакого смысла перечислять американские претензии к этим странам, в которых США считали и считают исчадием ада на земле и источником всех зол, а значит, и готовы бороться с «американским миром» любыми способами и средствами. В том числе и не всегда законными.США же, напоминаю, изначально обвиняли эти страны во всем что угодно, но в основном все сводилось к попыткам наказать за ту или иную поддержку действий, акций, мероприятий и движений, которые носили если и не чисто антиамериканский, то уж точно антиимпериалистический характер, и бросали вызов господству Запада. От поддержки партизанских и действительно террористических движений до локальных ядерных программ. И при СССР главное разночтение заключалось в том, что все названное американцами «терроризмом» и «поддержкой терроризма» в Москве расценивали как национально-освободительную или антиимпериалистическую борьбу народов, партий, общественных движений, отдельных лидеров. И, разумеется, поддерживали по мере сил и возможностей.Сегодня ситуация, похоже, возвращается к этой подзабытой, но по-прежнему актуальной трактовке. Кажется, можно сказать, что начинается своеобразное межгосударственное фехтование на обвинениях в терроризме, что вызвано обострением противостояния и эскалацией борьбы в новой холодной войне, вершиной которой рискует стать война «горячая» на Украине.Но главная проблема может проявиться другом. Взаимное признание Россией и США друг друга спонсорами терроризма не только предполагает ограничение взаимной же помощи или пересмотр экономических взаимоотношений и ослабление контроля над экспортом товаров двойного назначения в процессе двустороннего сотрудничества и т. д. В процессе борьбы друг с другом Россия и США могут потерять возможность даже вести переговоры о совместной борьбе с глобальными вызовами планете и человечеству. С глобальным кризисом, с техногенными и климатическими катастрофами. В том числе и с реальным терроризмом, как это было совсем недавно в совместной борьбе с ИГИЛ*, которое, кстати, создали США для борьбы с Россией, но не заметили, как из бутылки выпустили джинна, отравленного агрессивным антиамериканизмом.В том числе и с урегулированием украинского кризиса, которое, по мнению многих, возможно лишь тогда, когда об этом договорятся Москва и Вашингтон.* Деятельность организации запрещена в России.

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эксклюзив, сша, россия, украина, владимир скачко, госдума, терроризм