Главное на 27 июля: в России и мире
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Главное на 27 июля: в России и мире
Главное на 27 июля: в России и мире
Главное на 27 июля: в России и мире
Россия снижает пошлины на экспорт зерновых, Турция запускает центр по транспортировке зерна, а Европу продолжает "лихорадить" из-за роста цен. Что еще произойдет в стране и мире — читайте в подборке Украина.ру
2022-07-27T07:01
2022-07-27T08:22
эксклюзив
анонс
россия
мир
украина
политика
экономика
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Россия— В Брянском областном суде состоится заседание по делу о признании геноцидом действий немецко-фашистских захватчиков и их пособников на территории региона в годы Великой Отечественной войныСледственным комитетом России в рамках расследования уголовного дела о геноциде в годы Великой Отечественной войны установлены факты целенаправленного массового уничтожения немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками мирного населения и военнопленных на оккупированной территории Брянской области.— Верховный суд Татарстана рассмотрит апелляцию рэпера Алишера Моргенштерна (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) на штраф в 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиковНабережночелнинский городской суд установил в клипах рэпера передачу наркотиков в книге и способ их употребления.— Россия снижает пошлины на экспорт зерновых— Будут снижены поставки газа по «Северному потоку» до 20 процентов мощности в связи с остановкой эксплуатации газотурбинного двигателя Siemens на компрессорной станции «Портовая» для ремонтаБлижнее зарубежье— В Казахстане состоится визит премьер-министра Грузии Ираклия ГарибашвилиСообщается, что Гарибашвили отправился в Казахстан, возглавляя делегацию. О целях поездки не сообщается.— В Узбекистане пройдет встреча делегации движения «Талибан»* со спецпредставителем США по Афганистану Томасом Уэстом и заместителем министра финансов США Брайаном НельсономМир— В Турции состоится церемония открытия совместного координационного центра по безопасной транспортировке зерна с УкраиныЦентр создан на базе университета национальной обороны Турции и расположен в районе Левент. По сообщениям местных СМИ, в нем будут работать 20 человек: офицеры ВС Турции, РФ, Украины и представители ООН. Руководить им будет адмирал турецких ВМС.— В Бельгии состоится заседание Комитета ЕС по гражданским аспектам кризисного регулирования (Civcom)— В Японию с визитом прибудет президент Индонезии Джоко Видодо.— В Великобритании пройдет забастовка работников железнодорожной компании Network RailРанее 21, 23 и 25 июня около 40 тысяч сотрудников Network Rail и еще 13 железнодорожных компаний вышли на забастовку. Это стало крупнейшей с 1989 года забастовкой на железной дороге в Великобритании, причиной которой стало несогласие RMT с планами железнодорожных компаний заморозить повышение зарплат сотрудников и уволить часть из них.— В Германии пройдет забастовка наземного персонала авиакомпании Deutsche Lufthansa AGЗабастовка затронет все хабы Lufthansa на территории Германии, пишет MarketWatch со ссылкой на заявление профсоюза, объединяющего около 20 тыс. работников.Руководство Lufthansa и представители Verdi не могут достичь соглашения об увеличении заработной платы для сотрудников аэропортов. В частности, профсоюз настаивает на повышении зарплат на 9,5% в качестве компенсации инфляции.* Деятельность организации запрещена в России.
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эксклюзив, анонс, россия, мир, украина, политика, экономика

Главное на 27 июля: в России и мире

07:01 27.07.2022 (обновлено: 08:22 27.07.2022)
 
© rawpixel.com
© rawpixel.com
Читать в
Россия снижает пошлины на экспорт зерновых, Турция запускает центр по транспортировке зерна, а Европу продолжает "лихорадить" из-за роста цен. Что еще произойдет в стране и мире — читайте в подборке Украина.ру

Россия

В Брянском областном суде состоится заседание по делу о признании геноцидом действий немецко-фашистских захватчиков и их пособников на территории региона в годы Великой Отечественной войны
Следственным комитетом России в рамках расследования уголовного дела о геноциде в годы Великой Отечественной войны установлены факты целенаправленного массового уничтожения немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками мирного населения и военнопленных на оккупированной территории Брянской области.
Верховный суд Татарстана рассмотрит апелляцию рэпера Алишера Моргенштерна (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) на штраф в 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков
Набережночелнинский городской суд установил в клипах рэпера передачу наркотиков в книге и способ их употребления.
Россия снижает пошлины на экспорт зерновых
Будут снижены поставки газа по «Северному потоку» до 20 процентов мощности в связи с остановкой эксплуатации газотурбинного двигателя Siemens на компрессорной станции «Портовая» для ремонта

«В связи с окончанием срока межремонтной наработки до капитального ремонта (в соответствии с предписанием Ростехнадзора и с учетом технического состояния двигателя) "Газпром" останавливает эксплуатацию ещё одного газотурбинного двигателя Siemens на КС "Портовая". Суточная производительность КС "Портовая" с 07:00 МСК 27 июля составит до 33 млн куб. м в сутки», — говорится в сообщении компании.

Ближнее зарубежье

В Казахстане состоится визит премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили

«В рамках визита глава правительства проведет двусторонние встречи на высоком уровне», — отметили в пресс-службе грузинского правительства.

Сообщается, что Гарибашвили отправился в Казахстан, возглавляя делегацию. О целях поездки не сообщается.
В Узбекистане пройдет встреча делегации движения «Талибан»* со спецпредставителем США по Афганистану Томасом Уэстом и заместителем министра финансов США Брайаном Нельсоном

«В ходе визита будут обсуждены вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества, а также в сфере безопасности и другим вопросам», — сообщил в субботу утром в твиттере член делегации Инамулла Самангани.

Мир

— В Турции состоится церемония открытия совместного координационного центра по безопасной транспортировке зерна с Украины
Центр создан на базе университета национальной обороны Турции и расположен в районе Левент. По сообщениям местных СМИ, в нем будут работать 20 человек: офицеры ВС Турции, РФ, Украины и представители ООН. Руководить им будет адмирал турецких ВМС.
— В Бельгии состоится заседание Комитета ЕС по гражданским аспектам кризисного регулирования (Civcom)
В Японию с визитом прибудет президент Индонезии Джоко Видодо.
В Великобритании пройдет забастовка работников железнодорожной компании Network Rail
Ранее 21, 23 и 25 июня около 40 тысяч сотрудников Network Rail и еще 13 железнодорожных компаний вышли на забастовку. Это стало крупнейшей с 1989 года забастовкой на железной дороге в Великобритании, причиной которой стало несогласие RMT с планами железнодорожных компаний заморозить повышение зарплат сотрудников и уволить часть из них.
В Германии пройдет забастовка наземного персонала авиакомпании Deutsche Lufthansa AG
Забастовка затронет все хабы Lufthansa на территории Германии, пишет MarketWatch со ссылкой на заявление профсоюза, объединяющего около 20 тыс. работников.
Руководство Lufthansa и представители Verdi не могут достичь соглашения об увеличении заработной платы для сотрудников аэропортов. В частности, профсоюз настаивает на повышении зарплат на 9,5% в качестве компенсации инфляции.
* Деятельность организации запрещена в России.
13 октября 2021, 08:16
Забастовка или саботаж? «Укрзализныца» бастует по правиламУкраинские железнодорожники заявляют, что вынуждены начать долговременную акцию протеста в виде «итальянской забастовки»: власть не выполнила их требований, поэтому они грозят, что будут работать по правилам. А это в украинских условиях означает остановку желдортранспорта страны
 
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