https://ukraina.ru/20220727/1036897669.html

Главное на 27 июля: в России и мире

Главное на 27 июля: в России и мире

Главное на 27 июля: в России и мире

Россия снижает пошлины на экспорт зерновых, Турция запускает центр по транспортировке зерна, а Европу продолжает "лихорадить" из-за роста цен. Что еще произойдет в стране и мире — читайте в подборке Украина.ру

2022-07-27T07:01

2022-07-27T07:01

2022-07-27T08:22

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Россия— В Брянском областном суде состоится заседание по делу о признании геноцидом действий немецко-фашистских захватчиков и их пособников на территории региона в годы Великой Отечественной войныСледственным комитетом России в рамках расследования уголовного дела о геноциде в годы Великой Отечественной войны установлены факты целенаправленного массового уничтожения немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками мирного населения и военнопленных на оккупированной территории Брянской области.— Верховный суд Татарстана рассмотрит апелляцию рэпера Алишера Моргенштерна (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) на штраф в 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиковНабережночелнинский городской суд установил в клипах рэпера передачу наркотиков в книге и способ их употребления.— Россия снижает пошлины на экспорт зерновых— Будут снижены поставки газа по «Северному потоку» до 20 процентов мощности в связи с остановкой эксплуатации газотурбинного двигателя Siemens на компрессорной станции «Портовая» для ремонтаБлижнее зарубежье— В Казахстане состоится визит премьер-министра Грузии Ираклия ГарибашвилиСообщается, что Гарибашвили отправился в Казахстан, возглавляя делегацию. О целях поездки не сообщается.— В Узбекистане пройдет встреча делегации движения «Талибан»* со спецпредставителем США по Афганистану Томасом Уэстом и заместителем министра финансов США Брайаном НельсономМир— В Турции состоится церемония открытия совместного координационного центра по безопасной транспортировке зерна с УкраиныЦентр создан на базе университета национальной обороны Турции и расположен в районе Левент. По сообщениям местных СМИ, в нем будут работать 20 человек: офицеры ВС Турции, РФ, Украины и представители ООН. Руководить им будет адмирал турецких ВМС.— В Бельгии состоится заседание Комитета ЕС по гражданским аспектам кризисного регулирования (Civcom)— В Японию с визитом прибудет президент Индонезии Джоко Видодо.— В Великобритании пройдет забастовка работников железнодорожной компании Network RailРанее 21, 23 и 25 июня около 40 тысяч сотрудников Network Rail и еще 13 железнодорожных компаний вышли на забастовку. Это стало крупнейшей с 1989 года забастовкой на железной дороге в Великобритании, причиной которой стало несогласие RMT с планами железнодорожных компаний заморозить повышение зарплат сотрудников и уволить часть из них.— В Германии пройдет забастовка наземного персонала авиакомпании Deutsche Lufthansa AGЗабастовка затронет все хабы Lufthansa на территории Германии, пишет MarketWatch со ссылкой на заявление профсоюза, объединяющего около 20 тыс. работников.Руководство Lufthansa и представители Verdi не могут достичь соглашения об увеличении заработной платы для сотрудников аэропортов. В частности, профсоюз настаивает на повышении зарплат на 9,5% в качестве компенсации инфляции.* Деятельность организации запрещена в России.

https://ukraina.ru/20211013/1032449556.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

эксклюзив, анонс, россия, мир, украина, политика, экономика