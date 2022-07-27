https://ukraina.ru/20220727/1036895215.html

Welcome to hell: как украинские беженцы лечатся в Европе

Welcome to hell: как украинские беженцы лечатся в Европе - 27.07.2022 Украина.ру

Welcome to hell: как украинские беженцы лечатся в Европе

За пять месяцев вынужденного пребывая в странах Евросоюза многие украинцы столкнулись не только с благами европейской развитой цивилизации, но и ее... Украина.ру, 27.07.2022

2022-07-27T11:41

2022-07-27T11:41

2022-07-27T12:57

эксклюзив

украинцы

ес

медицина

украина

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За пять месяцев вынужденного пребывая в странах Евросоюза многие украинцы столкнулись не только с благами европейской развитой цивилизации, но и ее недостатками. Очень многие открыто признаются, что привычный украинский уклад и быт намного комфортнее.По последним данным ООН, на сегодняшний день в Европе остаются около 5 миллионов украинцев. Почти 2,5 миллиона человек вернулись на Родину. Интересную дискуссию насчет «счастливой и беззаботной Европы» поднял в своих соцсетях киевский бизнесмен Алексей Давиденко. Его пост об отечественной и европейской медицине стал вирусными набрал более 8 тысяч лайков, а более тысячи украинцев поучаствовали в обсуждении темы. Давиденко написал: «Наша коллега решила провериться у врача. Позвонила в клинику и записалась на приём. Уже сегодня она была на консультации у ведущего украинского профессора, от него сразу зашла на анализы и сделала МРТ. А уже к концу рабочего дня на почту получила все результаты. В Украине! Во время войны! Все это за сутки! Ни в одной из стран Европы это было бы просто невозможно не только за сутки — даже за неделю. Этот свежий пример скорости от замысла к его реализации еще раз напомнил мне, что Украина — это страна офигенных сервисов, офигенных скоростей и офигенных возможностей.В Европе. На прием к терапевту можно записаться в лучшем случае через неделю, к узкопрофильному специалисту или на обследование — в лучшем случае через месяц. Посещение специалиста банка. У нас ты приходишь и сразу получаешь консультацию, там — запись в лучшем случае на следующей неделе. Покупка мебели и техники. У нас покупаешь — и доставка, и подключение возможны уже на следующий день. В Европе — даже если есть на стоке в магазине, то только самовывоз. В случае заказа доставки и сборки — в лучшем случае через неделю. Аналогов таких сервисов как ДИЯ (аналог российских Госуслуг. — Ред.) или Киев Цифровой в Европе почти нет, и большинство европейцев даже примерно не представляют, что такое возможно. А о таких оскорбительных для нас интеграциях как в Моно с ДИЯ — это для них сейчас вообще как в космос взлетать. Для всех подобных коммуникаций у них все еще работает голубиная почта и личный прием — опять же как минимум через неделю со дня записи.Во многих сферах жизни Европе в Украину, как из Парижа в Киев на четвереньках. И если 5 лет назад это видели и с этим соглашались единицы, то сегодня уже почти каждый украинец, который хотя бы чуть-чуть пожил за эти месяцы в Европе, твердо вам скажет — во всем мы лучше, быстрее и продвинутее их. Да, согласен. У них отличные дороги, все четко по правилам и все равны перед законом. Но с точки зрения многого другого — мы на три головы круче».Мнения украинцев, что дома лучше, разделились. И главные расхождения в вопросах отечественной медицины. Во-первых, все сошлись в одном, что качественную медицинскую помощь бесплатно получить невозможно. Все держится на частных практиках. Или гражданам по-прежнему приходится платить своему доктору «в конверте» за услугу. Операция, дорогостоящая диагностика для малоимущих недоступна. Страховая медицина в Украине все так же не работает. Во-вторых, после проведенной еще Ульяной Супрун реформы по прикреплению к своему семейному врачу, все стало еще хуже. «Позитивные блогеры пишут, что в Европе наши столкнулись с тем, что запись к доктору может быть на несколько месяцев и надо ждать. А что толку к нашим семейный докторам через неделю, если он не может отличить триппер от гайморита? Тут мне многие написали, что в Украине хорошая медицина, и ее не сравнить с той же Германией. Но при этом немецкие мужчины живут 78,3 года. Средняя продолжительность жизни украинского населения составила 72,4 года, мужская продолжительность — 67,7 года» —, прокомментировал политический эксперт Олег Попенко.Но украинцы также стали щедро делиться своими историями о жизни в Европе. Особенно интересен опыт тех, кто живет в ЕС и Великобритании больше года и оброс уже социальными связами и работой. Их опыт часто негативный. Наталья Шилова, которая живет в Лондоне, поделилась историей, что около двух лет ждала адекватной медицинской помощи, пока не запустила свою болезнь до критической стадии. «Это — Welcome to hell. Гастроскопия — 1800 фунтов, МРТ — 1000 фунтов. Пока не умираешь, жди, даже если все срочно и знают, что это серьезно. Не жалуюсь, просто рассказываю. Единственный плюс, что если достучишься и найдут болезнь, и будут лечить, то хотя бы не надо будет почку продавать, все бесплатно».

https://ukraina.ru/20220622/1034207205.html

https://ukraina.ru/20220604/1034090295.html

https://ukraina.ru/20220601/1034073324.html

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Виктория Титова

Виктория Титова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Виктория Титова

эксклюзив, украинцы, ес, медицина, украина