"Они троллят американцев": эксперт объяснил, почему США не могут угрожать Китаю - 27.07.2022 Украина.ру
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"Они троллят американцев": эксперт объяснил, почему США не могут угрожать Китаю
"Они троллят американцев": эксперт объяснил, почему США не могут угрожать Китаю - 27.07.2022 Украина.ру
"Они троллят американцев": эксперт объяснил, почему США не могут угрожать Китаю
США не могут угрожать Китаю, потому что Пекин - главный внешнеторговый партнёр у всех стран мира и китайская дипломатия просто издевается над американцами, сказал политолог, президент Фонда "Народная дипломатия" Алексей Кочетков в интервью Украина.ру
2022-07-27T08:00
2022-07-27T08:00
китай
россия
сша
троллинг
новости
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Пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс ранее заявил, что США совместно с десятками союзников "взыщут" с Китая "высокую цену", если официальный Пекин начнет поставлять России оружие или будет помогать обходить санкции.По его словам, китайцы издеваются над США, потому что Китай - главный внешнеторговый партнер у всех стран мира, хотя 30 лет назад это были американцы, но за это время они потеряли все.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220711/1034325737.html
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китай, россия, сша, троллинг, новости

"Они троллят американцев": эксперт объяснил, почему США не могут угрожать Китаю

08:00 27.07.2022
 
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкРабочий визит президента РФ В. Путина в Китай
Рабочий визит президента РФ В. Путина в Китай - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© РИА Новости . Алексей Никольский
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США не могут угрожать Китаю, потому что Пекин - главный внешнеторговый партнёр у всех стран мира и китайская дипломатия просто издевается над американцами, сказал политолог, президент Фонда "Народная дипломатия" Алексей Кочетков в интервью Украина.ру
Пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс ранее заявил, что США совместно с десятками союзников "взыщут" с Китая "высокую цену", если официальный Пекин начнет поставлять России оружие или будет помогать обходить санкции.
Да никаких не может быть угроз. Китайцы над ними смеются, даже поменяли стиль своей дипломатии. Если раньше китайская дипломатия была очень такой бюрократичной, заскорузлой, все их формулировки были очень такими официальными… И не поймёшь, что они там сказали, то сейчас Китай занимается просто откровенным троллингом американцев в интернете.
Алексей Кочетков интервью
Алексей Кочетков
Политолог, президент Фонда "Народная дипломатия"
По его словам, китайцы издеваются над США, потому что Китай - главный внешнеторговый партнер у всех стран мира, хотя 30 лет назад это были американцы, но за это время они потеряли все.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
- РИА Новости, 1920, 11.07.2022
11 июля, 07:31
Экономическая война США на два фронта вынуждает стать партнерами Китай и РоссиюЗаявления руководства США о вероятном пересмотре санкционной политики в отношении китайского импорта не способны решить имеющиеся внутренние и внешние проблемы, с которыми сталкивается администрация Байдена. Проигрывая в торговой войне, под давлением растущей инфляции, Байден лишь пытается избежать обвинений в «мягкости по отношению к Китаю»
 
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