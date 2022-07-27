https://ukraina.ru/20220727/1036880327.html

"Они троллят американцев": эксперт объяснил, почему США не могут угрожать Китаю

"Они троллят американцев": эксперт объяснил, почему США не могут угрожать Китаю - 27.07.2022 Украина.ру

"Они троллят американцев": эксперт объяснил, почему США не могут угрожать Китаю

США не могут угрожать Китаю, потому что Пекин - главный внешнеторговый партнёр у всех стран мира и китайская дипломатия просто издевается над американцами, сказал политолог, президент Фонда "Народная дипломатия" Алексей Кочетков в интервью Украина.ру

2022-07-27T08:00

2022-07-27T08:00

2022-07-27T08:00

китай

россия

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Пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс ранее заявил, что США совместно с десятками союзников "взыщут" с Китая "высокую цену", если официальный Пекин начнет поставлять России оружие или будет помогать обходить санкции.По его словам, китайцы издеваются над США, потому что Китай - главный внешнеторговый партнер у всех стран мира, хотя 30 лет назад это были американцы, но за это время они потеряли все.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220711/1034325737.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

китай, россия, сша, троллинг, новости