"Украинская рулетка": журналист из Донецка, рассказал, что жизнь в городе – лотерея - 27.07.2022 Украина.ру
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"Украинская рулетка": журналист из Донецка, рассказал, что жизнь в городе – лотерея
"Украинская рулетка": журналист из Донецка, рассказал, что жизнь в городе – лотерея - 27.07.2022 Украина.ру
"Украинская рулетка": журналист из Донецка, рассказал, что жизнь в городе – лотерея
Как живет последние месяцы один из самых многострадальных городов Донбасса Донецк, в интервью изданию Украина.ру рассказал социолог, блогер и журналист Денис Селезнев
2022-07-27T06:45
2022-07-27T06:45
новости
обстрелы
донецк
донбасс
лотерея
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По его словам, часть горожан все же покинули свою родину, но большинство осталось и продолжает работать и жить как будто в мирное время с той только разницей, что каждый день эти люди невольно играют в "украинскую рулетку"."Все обстрелы происходят в условиях обычного рабочего города. То есть это такая лотерея, когда ты просто едешь на работу, едешь по делам и в любом районе ты можешь оказаться под обстрелом", - сказал журналист.Он добавил, что за последние месяцы в Донецке обратил внимание на закономерность: сначала люди обращают внимания на происходящее, потом привыкают к обстрелам, но затем они очень сильно начинают дервировать доводя мирных жителей до состояния подавленности."Тем более когда вокруг гибнут, а погибших у нас все больше. Это очень подавляет. В очень тяжелом психологическом состоянии люди находятся. Причем у нас совершенно неизвестно, когда это закончится, как это закончится, и никакого продвижения у нас на фронте нет. Все стабильно, мы находимся под обстрелом – сейчас уже середина июля – примерно два месяца", - сказал Селезнев.
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новости, обстрелы, донецк, донбасс, лотерея

"Украинская рулетка": журналист из Донецка, рассказал, что жизнь в городе – лотерея

06:45 27.07.2022
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкУкраинские военные обстреляли Донецк
Украинские военные обстреляли Донецк - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© РИА Новости . Максим Блинов
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Как живет последние месяцы один из самых многострадальных городов Донбасса Донецк, в интервью изданию Украина.ру рассказал социолог, блогер и журналист Денис Селезнев
По его словам, часть горожан все же покинули свою родину, но большинство осталось и продолжает работать и жить как будто в мирное время с той только разницей, что каждый день эти люди невольно играют в "украинскую рулетку".
"Все обстрелы происходят в условиях обычного рабочего города. То есть это такая лотерея, когда ты просто едешь на работу, едешь по делам и в любом районе ты можешь оказаться под обстрелом", - сказал журналист.
Он добавил, что за последние месяцы в Донецке обратил внимание на закономерность: сначала люди обращают внимания на происходящее, потом привыкают к обстрелам, но затем они очень сильно начинают дервировать доводя мирных жителей до состояния подавленности.
"Тем более когда вокруг гибнут, а погибших у нас все больше. Это очень подавляет. В очень тяжелом психологическом состоянии люди находятся. Причем у нас совершенно неизвестно, когда это закончится, как это закончится, и никакого продвижения у нас на фронте нет. Все стабильно, мы находимся под обстрелом – сейчас уже середина июля – примерно два месяца", - сказал Селезнев.
25 июля, 15:19
Денис Селезнев: В Мелитополе тревожатся, что ВСУ вернутся
 
НовостиобстрелыДонецкДонбассЛотерея
 
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