Не уподобляться Порошенко и Зеленскому: херсонский ректор о преподавании украинского языка - 27.07.2022 Украина.ру
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Не уподобляться Порошенко и Зеленскому: херсонский ректор о преподавании украинского языка
Не уподобляться Порошенко и Зеленскому: херсонский ректор о преподавании украинского языка - 27.07.2022 Украина.ру
Не уподобляться Порошенко и Зеленскому: херсонский ректор о преподавании украинского языка
Херсонский государственный университет будет продолжать готовить студентов по специальности "учитель украинского языка и литературы". Об этом рассказала ректор университета Татьяна Томилина в интервью изданию Украина.ру
2022-07-27T04:30
2022-07-27T04:30
новости
херсон
университет
украинский язык
петр порошенко
владимир зеленский
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Она заявила, что отказ от преподавания языка была бы продолжением той же самой политики, которую проводила "украинская власть все эти тридцать лет, начиная с [президента Украины Леонида] Кучмы".Она отметила, что на украинском языке разговаривает много людей, и специалисты по украинскому языку и литературе должны продолжать свою работу.Полностью интервью можно прочитать здесь.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, херсон, университет, украинский язык, петр порошенко, владимир зеленский

Не уподобляться Порошенко и Зеленскому: херсонский ректор о преподавании украинского языка

04:30 27.07.2022
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкукраинский язык мова школа ученик
украинский язык мова школа ученик - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© РИА Новости . Стрингер
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Херсонский государственный университет будет продолжать готовить студентов по специальности "учитель украинского языка и литературы". Об этом рассказала ректор университета Татьяна Томилина в интервью изданию Украина.ру
Она заявила, что отказ от преподавания языка была бы продолжением той же самой политики, которую проводила "украинская власть все эти тридцать лет, начиная с [президента Украины Леонида] Кучмы".
Она отметила, что на украинском языке разговаривает много людей, и специалисты по украинскому языку и литературе должны продолжать свою работу.

Выкорчевывать [язык] или ломать через колено, как делали зелебобусы или Порошенко – такого не должно быть. Чем больше языков знаешь – тем лучше. Мой родной язык – русский. Я всегда говорила на русском языке, хотя я украинською мовою володию дуже гарно (прекрасно владею украинским языком – ред.)

Полностью интервью можно прочитать здесь.
 
НовостиХерсонуниверситетукраинский языкПетр ПорошенкоВладимир Зеленский
 
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