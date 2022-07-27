https://ukraina.ru/20220727/1036867597.html
Не уподобляться Порошенко и Зеленскому: херсонский ректор о преподавании украинского языка
Не уподобляться Порошенко и Зеленскому: херсонский ректор о преподавании украинского языка - 27.07.2022 Украина.ру
Не уподобляться Порошенко и Зеленскому: херсонский ректор о преподавании украинского языка
Херсонский государственный университет будет продолжать готовить студентов по специальности "учитель украинского языка и литературы". Об этом рассказала ректор университета Татьяна Томилина в интервью изданию Украина.ру
2022-07-27T04:30
2022-07-27T04:30
2022-07-27T04:30
новости
херсон
университет
украинский язык
петр порошенко
владимир зеленский
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Она заявила, что отказ от преподавания языка была бы продолжением той же самой политики, которую проводила "украинская власть все эти тридцать лет, начиная с [президента Украины Леонида] Кучмы".Она отметила, что на украинском языке разговаривает много людей, и специалисты по украинскому языку и литературе должны продолжать свою работу.Полностью интервью можно прочитать здесь.
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, херсон, университет, украинский язык, петр порошенко, владимир зеленский
Не уподобляться Порошенко и Зеленскому: херсонский ректор о преподавании украинского языка
Херсонский государственный университет будет продолжать готовить студентов по специальности "учитель украинского языка и литературы". Об этом рассказала ректор университета Татьяна Томилина в интервью изданию Украина.ру
Она заявила, что отказ от преподавания языка была бы продолжением той же самой политики, которую проводила "украинская власть все эти тридцать лет, начиная с [президента Украины Леонида] Кучмы".
Она отметила, что на украинском языке разговаривает много людей, и специалисты по украинскому языку и литературе должны продолжать свою работу.
Выкорчевывать [язык] или ломать через колено, как делали зелебобусы или Порошенко – такого не должно быть. Чем больше языков знаешь – тем лучше. Мой родной язык – русский. Я всегда говорила на русском языке, хотя я украинською мовою володию дуже гарно (прекрасно владею украинским языком – ред.)
Полностью интервью можно прочитать здесь
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