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Не уподобляться Порошенко и Зеленскому: херсонский ректор о преподавании украинского языка

Не уподобляться Порошенко и Зеленскому: херсонский ректор о преподавании украинского языка - 27.07.2022 Украина.ру

Не уподобляться Порошенко и Зеленскому: херсонский ректор о преподавании украинского языка

Херсонский государственный университет будет продолжать готовить студентов по специальности "учитель украинского языка и литературы". Об этом рассказала ректор университета Татьяна Томилина в интервью изданию Украина.ру

2022-07-27T04:30

2022-07-27T04:30

2022-07-27T04:30

новости

херсон

университет

украинский язык

петр порошенко

владимир зеленский

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Она заявила, что отказ от преподавания языка была бы продолжением той же самой политики, которую проводила "украинская власть все эти тридцать лет, начиная с [президента Украины Леонида] Кучмы".Она отметила, что на украинском языке разговаривает много людей, и специалисты по украинскому языку и литературе должны продолжать свою работу.Полностью интервью можно прочитать здесь.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, херсон, университет, украинский язык, петр порошенко, владимир зеленский