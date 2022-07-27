В Запорожье назвали самые востребованные в регионе профессии - 27.07.2022 Украина.ру
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В Запорожье назвали самые востребованные в регионе профессии
В Запорожье назвали самые востребованные в регионе профессии - 27.07.2022 Украина.ру
В Запорожье назвали самые востребованные в регионе профессии
Какие профессии и виды деятельности сейчас больше всего востребованы в освобожденной Запорожской области, в интервью изданию Украина.ру рассказал член Главного совета Военно-гражданской администрации области Владимир Рогов
2022-07-27T05:00
2022-07-27T05:00
новости
запорожская область
рогов
профессия
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"Грустная тема, понятно, "купи-продай", как всегда, наиболее востребовано. Понятно, нам нужны специалисты и в производстве, потому что производство надо восстанавливать, оно наиболее сильно пострадало: мародерство, серые зоны, диверсии и саботаж", - сказал Рогов.Он добавил, что специалисты нужны и туда, где производство перезапускается. Например, на Мелитопольском агрегатном заводе, который использовался под выпуск военной продукции, а теперь возвращается к мирной жизни.В ходе спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российские военные взяли под контроль уже несколько регионов, в их числе Херсонская область и приазовская часть Запорожской области.В этих регионах уже сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом и налаживание сообщения с РФ. Кроме того, жители регионов объявили о планах войти в состав России.
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новости, запорожская область, рогов, профессия

В Запорожье назвали самые востребованные в регионе профессии

05:00 27.07.2022
 
© CC0, PixabayЗапорожье
Запорожье
© CC0, Pixabay
Читать в
Какие профессии и виды деятельности сейчас больше всего востребованы в освобожденной Запорожской области, в интервью изданию Украина.ру рассказал член Главного совета Военно-гражданской администрации области Владимир Рогов
"Грустная тема, понятно, "купи-продай", как всегда, наиболее востребовано. Понятно, нам нужны специалисты и в производстве, потому что производство надо восстанавливать, оно наиболее сильно пострадало: мародерство, серые зоны, диверсии и саботаж", - сказал Рогов.
Он добавил, что специалисты нужны и туда, где производство перезапускается. Например, на Мелитопольском агрегатном заводе, который использовался под выпуск военной продукции, а теперь возвращается к мирной жизни.
В ходе спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российские военные взяли под контроль уже несколько регионов, в их числе Херсонская область и приазовская часть Запорожской области.
В этих регионах уже сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом и налаживание сообщения с РФ. Кроме того, жители регионов объявили о планах войти в состав России.
Владимир Рогов интервью
25 июля, 16:38
Владимир Рогов: Мы уже не Украина, но еще не Россия
 
НовостиЗапорожская областьРоговпрофессия
 
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