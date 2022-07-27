https://ukraina.ru/20220727/1036866408.html
В Запорожье назвали самые востребованные в регионе профессии
В Запорожье назвали самые востребованные в регионе профессии - 27.07.2022 Украина.ру
В Запорожье назвали самые востребованные в регионе профессии
Какие профессии и виды деятельности сейчас больше всего востребованы в освобожденной Запорожской области, в интервью изданию Украина.ру рассказал член Главного совета Военно-гражданской администрации области Владимир Рогов
2022-07-27T05:00
2022-07-27T05:00
2022-07-27T05:00
новости
запорожская область
рогов
профессия
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"Грустная тема, понятно, "купи-продай", как всегда, наиболее востребовано. Понятно, нам нужны специалисты и в производстве, потому что производство надо восстанавливать, оно наиболее сильно пострадало: мародерство, серые зоны, диверсии и саботаж", - сказал Рогов.Он добавил, что специалисты нужны и туда, где производство перезапускается. Например, на Мелитопольском агрегатном заводе, который использовался под выпуск военной продукции, а теперь возвращается к мирной жизни.В ходе спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российские военные взяли под контроль уже несколько регионов, в их числе Херсонская область и приазовская часть Запорожской области.В этих регионах уже сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом и налаживание сообщения с РФ. Кроме того, жители регионов объявили о планах войти в состав России.
https://ukraina.ru/20220725/1036837003.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, запорожская область, рогов, профессия
В Запорожье назвали самые востребованные в регионе профессии
Какие профессии и виды деятельности сейчас больше всего востребованы в освобожденной Запорожской области, в интервью изданию Украина.ру рассказал член Главного совета Военно-гражданской администрации области Владимир Рогов
"Грустная тема, понятно, "купи-продай", как всегда, наиболее востребовано. Понятно, нам нужны специалисты и в производстве, потому что производство надо восстанавливать, оно наиболее сильно пострадало: мародерство, серые зоны, диверсии и саботаж", - сказал Рогов.
Он добавил, что специалисты нужны и туда, где производство перезапускается. Например, на Мелитопольском агрегатном заводе, который использовался под выпуск военной продукции, а теперь возвращается к мирной жизни.
В ходе спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российские военные взяли под контроль уже несколько регионов, в их числе Херсонская область и приазовская часть Запорожской области.
В этих регионах уже сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом и налаживание сообщения с РФ. Кроме того, жители регионов объявили о планах войти в состав России.