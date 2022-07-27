https://ukraina.ru/20220727/1036866408.html

В Запорожье назвали самые востребованные в регионе профессии

В Запорожье назвали самые востребованные в регионе профессии - 27.07.2022 Украина.ру

В Запорожье назвали самые востребованные в регионе профессии

Какие профессии и виды деятельности сейчас больше всего востребованы в освобожденной Запорожской области, в интервью изданию Украина.ру рассказал член Главного совета Военно-гражданской администрации области Владимир Рогов

2022-07-27T05:00

2022-07-27T05:00

2022-07-27T05:00

новости

запорожская область

рогов

профессия

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"Грустная тема, понятно, "купи-продай", как всегда, наиболее востребовано. Понятно, нам нужны специалисты и в производстве, потому что производство надо восстанавливать, оно наиболее сильно пострадало: мародерство, серые зоны, диверсии и саботаж", - сказал Рогов.Он добавил, что специалисты нужны и туда, где производство перезапускается. Например, на Мелитопольском агрегатном заводе, который использовался под выпуск военной продукции, а теперь возвращается к мирной жизни.В ходе спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российские военные взяли под контроль уже несколько регионов, в их числе Херсонская область и приазовская часть Запорожской области.В этих регионах уже сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом и налаживание сообщения с РФ. Кроме того, жители регионов объявили о планах войти в состав России.

https://ukraina.ru/20220725/1036837003.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, запорожская область, рогов, профессия