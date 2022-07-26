https://ukraina.ru/20220726/1036898835.html
"Жизнь в движении": Хроленко рассказал, как войска РФ противостоят западным БПЛА
"Жизнь в движении": Хроленко рассказал, как войска РФ противостоят западным БПЛА - 26.07.2022 Украина.ру
"Жизнь в движении": Хроленко рассказал, как войска РФ противостоят западным БПЛА
Разведданные дают определённое преимущество, но войска РФ не стоят на месте и огненные позиции меняются, как и склады с боеприпасами, сказал военный обозреватель медиагруппы "Россия сегодня" Александр Хроленко в интервью Украина.ру
2022-07-26T20:40
2022-07-26T20:40
2022-07-26T20:40
беспилотники
бпла
россия
новости
украина
запад
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Ранее заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол заявил, что в Вашингтоне намерены передавать Украине разведывательную информацию для нанесения ударов при помощи поставляемых Западом РСЗО.По его мнению, российские войска находят способы и приемы противостоять связке натовской разведки и украинских войск.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20211103/1032596554.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
беспилотники, бпла, россия, новости, украина, запад
"Жизнь в движении": Хроленко рассказал, как войска РФ противостоят западным БПЛА
Разведданные дают определённое преимущество, но войска РФ не стоят на месте и огненные позиции меняются, как и склады с боеприпасами, сказал военный обозреватель медиагруппы "Россия сегодня" Александр Хроленко в интервью Украина.ру