"Жизнь в движении": Хроленко рассказал, как войска РФ противостоят западным БПЛА - 26.07.2022 Украина.ру
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"Жизнь в движении": Хроленко рассказал, как войска РФ противостоят западным БПЛА
"Жизнь в движении": Хроленко рассказал, как войска РФ противостоят западным БПЛА - 26.07.2022 Украина.ру
"Жизнь в движении": Хроленко рассказал, как войска РФ противостоят западным БПЛА
Разведданные дают определённое преимущество, но войска РФ не стоят на месте и огненные позиции меняются, как и склады с боеприпасами, сказал военный обозреватель медиагруппы "Россия сегодня" Александр Хроленко в интервью Украина.ру
2022-07-26T20:40
2022-07-26T20:40
беспилотники
бпла
россия
новости
украина
запад
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Ранее заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол заявил, что в Вашингтоне намерены передавать Украине разведывательную информацию для нанесения ударов при помощи поставляемых Западом РСЗО.По его мнению, российские войска находят способы и приемы противостоять связке натовской разведки и украинских войск.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20211103/1032596554.html
Украина.ру
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беспилотники, бпла, россия, новости, украина, запад

"Жизнь в движении": Хроленко рассказал, как войска РФ противостоят западным БПЛА

20:40 26.07.2022
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЮжный сектор специальной военной операции
Южный сектор специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© РИА Новости . Алексей Майшев
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Читать в
Разведданные дают определённое преимущество, но войска РФ не стоят на месте и огненные позиции меняются, как и склады с боеприпасами, сказал военный обозреватель медиагруппы "Россия сегодня" Александр Хроленко в интервью Украина.ру
Ранее заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол заявил, что в Вашингтоне намерены передавать Украине разведывательную информацию для нанесения ударов при помощи поставляемых Западом РСЗО.
Сама по себе разведывательная информация дает определенное преимущество. Но жизнь в движении. Войска не стоят на месте. Огневые позиции меняются. Даже если натовская разведка в режиме онлайн передаст какие-то данные Украине, противнику все равно нужно подготовиться, куда-то выдвинуться, а за это время наши танки, "Смерчи", "Ураганы" и "Солнцепеки" успевают сменить позицию.
Александр Хроленко
Военный обозреватель медиагруппы "Россия сегодня"
По его мнению, российские войска находят способы и приемы противостоять связке натовской разведки и украинских войск.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Учения Запад-2021 в Калининградской области - РИА Новости, 1920, 03.11.2021
3 ноября 2021, 09:16
Козырное оружие в войне будущего. В России серьезно взялись за беспилотникиУкраинские военные обещают России «кровавую баню» и всё чаще используют беспилотники в Донбассе. В России осознают опасность новых видов вооружений и готовы этой опасности противостоять
 
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Заголовок открываемого материала
20:40"Жизнь в движении": Хроленко рассказал, как войска РФ противостоят западным БПЛА
20:10"В режиме 24/7": эксперт о том, что нужно РФ, чтобы минимизировать удары ВСУ по Донбассу
19:47"Что придумали, то получают": Дудчак рассказал о возобновленной работе "Северного потока"
19:20"Не спасет ВСУ": Хроленко рассказал о американских ракетах HIMARS
19:10"Эта мерзость": Певцов раскритиковал Киркорова
19:00Офицеры НАТО, жертвы обстрела, биполярный Берлин: итоги 26 июля на Украине
18:50"Важное знамение": военный эксперт предположил, зачем Шойгу посетил войска РФ в Донбассе
18:27"Экономика трухи": экономист Дудчак спрогнозировал будущий курс гривны
18:00И кто истощился? Военный эксперт рассказал, сколько ВСУшников уже уничтожила Россия
17:55"Украинцы не хотят воевать": Хроленко рассказал про боевой дух ВСУ
17:54"Дорога жизни": трассы из Крыма в сторону Херсона будут восстановлены – глава парламента
17:48Ошибки Запада на Украине, в оружии Киеву отказано: что в мире говорили об Украине 26 июля
17:48Украина планирует просить США о поставках газа по ленд-лизу
17:45"Осталось чуть-чуть": военный эксперт предположил, когда Донбасс будет освобождён от ВСУ
17:42"Что-то знает про Зеленского": Тимошенко обвинила власти в желании разворовать бюджет
17:41Контрнаступление Украины: куда рискнут ударить ВСУ? Леонков раскрыл детали. Видео
17:34"В основном этот кризис рукотворный": Юшков о проблемах с ценами в США
17:32Двоих украинских экс-министров ищет Интерпол
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