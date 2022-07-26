"В режиме 24/7": эксперт о том, что нужно РФ, чтобы минимизировать удары ВСУ по Донбассу
России нужны сотни новых беспилотников, чтобы минимизировать вред от обстрелов ВСУ в Донбассе, БПЛА должны сутками висеть в воздухе и отслеживали любое движение, сказал военный обозреватель медиагруппы "Россия сегодня" Александр Хроленко в интервью Украина.ру
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу во время инспекции группировки "Восток" приказал поражать высокоточным оружием ракетных и артиллерийских средств большой дальности точки, из которых украинские войска ведут огонь по мирным жителям Донбасса.
Но мне кажется, что для минимизации вреда от подобных обстрелов необходимо усилить беспилотную группировку, чтобы в режиме 24/7 в воздухе висели разведывательные и ударные БПЛА и отслеживали всякое движение. Чтобы всякое выдвижение на позиции самоходной артиллерийской установки или РСЗО HIMARS вызвало бы удар беспилотника. Для этого нужны сотни и сотни новых беспилотников.
По его мнению, чем больше в небе беспилотной ударной авиации, тем быстрее будут ликвидироваться угрозы ударов ВСУ.
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