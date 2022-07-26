https://ukraina.ru/20220726/1036898672.html

"В режиме 24/7": эксперт о том, что нужно РФ, чтобы минимизировать удары ВСУ по Донбассу

"В режиме 24/7": эксперт о том, что нужно РФ, чтобы минимизировать удары ВСУ по Донбассу - 26.07.2022 Украина.ру

"В режиме 24/7": эксперт о том, что нужно РФ, чтобы минимизировать удары ВСУ по Донбассу

России нужны сотни новых беспилотников, чтобы минимизировать вред от обстрелов ВСУ в Донбассе, БПЛА должны сутками висеть в воздухе и отслеживали любое движение, сказал военный обозреватель медиагруппы "Россия сегодня" Александр Хроленко в интервью Украина.ру

2022-07-26T20:10

2022-07-26T20:10

2022-07-26T20:10

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Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу во время инспекции группировки "Восток" приказал поражать высокоточным оружием ракетных и артиллерийских средств большой дальности точки, из которых украинские войска ведут огонь по мирным жителям Донбасса.По его мнению, чем больше в небе беспилотной ударной авиации, тем быстрее будут ликвидироваться угрозы ударов ВСУ.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220721/1036739389.html

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