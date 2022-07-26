"В режиме 24/7": эксперт о том, что нужно РФ, чтобы минимизировать удары ВСУ по Донбассу - 26.07.2022 Украина.ру
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"В режиме 24/7": эксперт о том, что нужно РФ, чтобы минимизировать удары ВСУ по Донбассу
"В режиме 24/7": эксперт о том, что нужно РФ, чтобы минимизировать удары ВСУ по Донбассу - 26.07.2022 Украина.ру
"В режиме 24/7": эксперт о том, что нужно РФ, чтобы минимизировать удары ВСУ по Донбассу
России нужны сотни новых беспилотников, чтобы минимизировать вред от обстрелов ВСУ в Донбассе, БПЛА должны сутками висеть в воздухе и отслеживали любое движение, сказал военный обозреватель медиагруппы "Россия сегодня" Александр Хроленко в интервью Украина.ру
2022-07-26T20:10
2022-07-26T20:10
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Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу во время инспекции группировки "Восток" приказал поражать высокоточным оружием ракетных и артиллерийских средств большой дальности точки, из которых украинские войска ведут огонь по мирным жителям Донбасса.По его мнению, чем больше в небе беспилотной ударной авиации, тем быстрее будут ликвидироваться угрозы ударов ВСУ.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220721/1036739389.html
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бпла, новости, донбасс, всу, вс рф

"В режиме 24/7": эксперт о том, что нужно РФ, чтобы минимизировать удары ВСУ по Донбассу

20:10 26.07.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПодготовка к запуску ударного БПЛА "Орлан-10У"
Подготовка к запуску ударного БПЛА Орлан-10У - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© РИА Новости . РИА Новости
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России нужны сотни новых беспилотников, чтобы минимизировать вред от обстрелов ВСУ в Донбассе, БПЛА должны сутками висеть в воздухе и отслеживали любое движение, сказал военный обозреватель медиагруппы "Россия сегодня" Александр Хроленко в интервью Украина.ру
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу во время инспекции группировки "Восток" приказал поражать высокоточным оружием ракетных и артиллерийских средств большой дальности точки, из которых украинские войска ведут огонь по мирным жителям Донбасса.
Но мне кажется, что для минимизации вреда от подобных обстрелов необходимо усилить беспилотную группировку, чтобы в режиме 24/7 в воздухе висели разведывательные и ударные БПЛА и отслеживали всякое движение. Чтобы всякое выдвижение на позиции самоходной артиллерийской установки или РСЗО HIMARS вызвало бы удар беспилотника. Для этого нужны сотни и сотни новых беспилотников.
Александр Хроленко
Военный обозреватель медиагруппы "Россия сегодня"
По его мнению, чем больше в небе беспилотной ударной авиации, тем быстрее будут ликвидироваться угрозы ударов ВСУ.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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Заголовок открываемого материала
20:40"Жизнь в движении": Хроленко рассказал, как войска РФ противостоят западным БПЛА
20:10"В режиме 24/7": эксперт о том, что нужно РФ, чтобы минимизировать удары ВСУ по Донбассу
19:47"Что придумали, то получают": Дудчак рассказал о возобновленной работе "Северного потока"
19:20"Не спасет ВСУ": Хроленко рассказал о американских ракетах HIMARS
19:10"Эта мерзость": Певцов раскритиковал Киркорова
19:00Офицеры НАТО, жертвы обстрела, биполярный Берлин: итоги 26 июля на Украине
18:50"Важное знамение": военный эксперт предположил, зачем Шойгу посетил войска РФ в Донбассе
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18:00И кто истощился? Военный эксперт рассказал, сколько ВСУшников уже уничтожила Россия
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