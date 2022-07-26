"Не спасет ВСУ": Хроленко рассказал о американских ракетах HIMARS - 26.07.2022 Украина.ру
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"Не спасет ВСУ": Хроленко рассказал о американских ракетах HIMARS
"Не спасет ВСУ": Хроленко рассказал о американских ракетах HIMARS - 26.07.2022 Украина.ру
"Не спасет ВСУ": Хроленко рассказал о американских ракетах HIMARS
Американские РСЗО HIMARS не спасут ВСУ и не изменят соотношение сил между российскими и украинскими войсками, сказал военный обозреватель медиагруппы "Россия сегодня" Александр Хроленко в интервью Украина.ру
2022-07-26T19:20
2022-07-26T19:20
himars
всу
ракеты
новости
россия
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Ранее власти Херсона сообщили, что ВСУ два дня обстреливали Антоновский мост через Днепр из американских реактивных систем залпового огня HIMARS. Было выпущено 12 ракет. Однако в ночь на 21 июля российская ПВО отразила попытку Киева нанести новый ракетный удар по мосту, все 12 ракет HIMARS были сбиты.По его мнению, американцы хотят понять ракетами HIMARS, насколько эффективно их оружие в условиях конфликта высокой интенсивности с технологически развитым противником.На Украине испытываются новые разработки США, заключил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220726/1036840089.html
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himars, всу, ракеты, новости, россия

"Не спасет ВСУ": Хроленко рассказал о американских ракетах HIMARS

19:20 26.07.2022
 
© AFP / FAYEZ NURELDINEUS military
US military - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© AFP / FAYEZ NURELDINE
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Американские РСЗО HIMARS не спасут ВСУ и не изменят соотношение сил между российскими и украинскими войсками, сказал военный обозреватель медиагруппы "Россия сегодня" Александр Хроленко в интервью Украина.ру
Ранее власти Херсона сообщили, что ВСУ два дня обстреливали Антоновский мост через Днепр из американских реактивных систем залпового огня HIMARS. Было выпущено 12 ракет. Однако в ночь на 21 июля российская ПВО отразила попытку Киева нанести новый ракетный удар по мосту, все 12 ракет HIMARS были сбиты.
На мой взгляд, не надо преувеличивать возможности этого оружия. Оно не спасет ВСУ и не переломит соотношение сил на переднем крае, особенно в таком количестве. Мне это больше напоминает полигонное исследование.
Александр Хроленко
Военный обозреватель медиагруппы "Россия сегодня"
По его мнению, американцы хотят понять ракетами HIMARS, насколько эффективно их оружие в условиях конфликта высокой интенсивности с технологически развитым противником.
На Украине испытываются новые разработки США, заключил эксперт.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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Заголовок открываемого материала
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19:20"Не спасет ВСУ": Хроленко рассказал о американских ракетах HIMARS
19:10"Эта мерзость": Певцов раскритиковал Киркорова
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17:48Ошибки Запада на Украине, в оружии Киеву отказано: что в мире говорили об Украине 26 июля
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