https://ukraina.ru/20220726/1036898419.html

"Важное знамение": военный эксперт предположил, зачем Шойгу посетил войска РФ в Донбассе

"Важное знамение": военный эксперт предположил, зачем Шойгу посетил войска РФ в Донбассе - 26.07.2022 Украина.ру

"Важное знамение": военный эксперт предположил, зачем Шойгу посетил войска РФ в Донбассе

Личное присутствие Шойгу в расположении всех четырех группировок в Донбассе говорит о том, что это была важная рекогносцировка перед серьезными событиями, возможно российские войска ударят на одном из направлений СВО, сказал военный обозреватель медиагруппы "Россия сегодня" Александр Хроленко в интервью Украина.ру

2022-07-26T18:50

2022-07-26T18:50

2022-07-26T18:50

сергей шойгу

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Ранее министр обороны Сергей Шойгу посетил командные пункты российских группировок "Юг" и "Центр", возглавляемых генералом армии Сергеем Суровикиным и генерал-полковником Александром Лапиным.А после поездки Шойгу выступил помощник президента России Юрий Ушаков, который заявил, что география спецоперации будет иной.В это же день выступил министр иностранных дел Сергей Лавров, который тоже подтвердил, что география изменилась и задачи СВО расширились за пределы ДНР и ЛНР.По его словам, скоро станет ясно, останется ли от Украины что-то в виде самостоятельного государства, или же она регионом за регион с помощью референдумов войдет в состав России.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220626/1034231575.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сергей шойгу, донбасс, вс рф, новости, сво