"Важное знамение": военный эксперт предположил, зачем Шойгу посетил войска РФ в Донбассе
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ С. Шойгу проинспектировал российскую группировку "Восток"
© Пресс-служба Минобороны РФ
Личное присутствие Шойгу в расположении всех четырех группировок в Донбассе говорит о том, что это была важная рекогносцировка перед серьезными событиями, возможно российские войска ударят на одном из направлений СВО, сказал военный обозреватель медиагруппы "Россия сегодня" Александр Хроленко в интервью Украина.ру
Ранее министр обороны Сергей Шойгу посетил командные пункты российских группировок "Юг" и "Центр", возглавляемых генералом армии Сергеем Суровикиным и генерал-полковником Александром Лапиным.
А после поездки Шойгу выступил помощник президента России Юрий Ушаков, который заявил, что география спецоперации будет иной.
В это же день выступил министр иностранных дел Сергей Лавров, который тоже подтвердил, что география изменилась и задачи СВО расширились за пределы ДНР и ЛНР.
Это личное присутствие Шойгу в расположении всех четырех группировок говорит о том, что это была важная рекогносцировка перед серьезными событиями. Что это будет, мы можем только гадать. Российский Генштаб своими планами не делится. Возможно, это будет удар на каком-то одном направлении. Возможно, Харьков, Днепропетровск и Николаев одновременно окажется под огнем. На мой взгляд, вероятно наступление на Херсон.
По его словам, скоро станет ясно, останется ли от Украины что-то в виде самостоятельного государства, или же она регионом за регион с помощью референдумов войдет в состав России.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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