"Важное знамение": военный эксперт предположил, зачем Шойгу посетил войска РФ в Донбассе - 26.07.2022 Украина.ру
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"Важное знамение": военный эксперт предположил, зачем Шойгу посетил войска РФ в Донбассе
"Важное знамение": военный эксперт предположил, зачем Шойгу посетил войска РФ в Донбассе - 26.07.2022 Украина.ру
"Важное знамение": военный эксперт предположил, зачем Шойгу посетил войска РФ в Донбассе
Личное присутствие Шойгу в расположении всех четырех группировок в Донбассе говорит о том, что это была важная рекогносцировка перед серьезными событиями, возможно российские войска ударят на одном из направлений СВО, сказал военный обозреватель медиагруппы "Россия сегодня" Александр Хроленко в интервью Украина.ру
2022-07-26T18:50
2022-07-26T18:50
сергей шойгу
донбасс
вс рф
новости
сво
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Ранее министр обороны Сергей Шойгу посетил командные пункты российских группировок "Юг" и "Центр", возглавляемых генералом армии Сергеем Суровикиным и генерал-полковником Александром Лапиным.А после поездки Шойгу выступил помощник президента России Юрий Ушаков, который заявил, что география спецоперации будет иной.В это же день выступил министр иностранных дел Сергей Лавров, который тоже подтвердил, что география изменилась и задачи СВО расширились за пределы ДНР и ЛНР.По его словам, скоро станет ясно, останется ли от Украины что-то в виде самостоятельного государства, или же она регионом за регион с помощью референдумов войдет в состав России.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220626/1034231575.html
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сергей шойгу, донбасс, вс рф, новости, сво

"Важное знамение": военный эксперт предположил, зачем Шойгу посетил войска РФ в Донбассе

18:50 26.07.2022
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ С. Шойгу проинспектировал российскую группировку "Восток"
Министр обороны РФ С. Шойгу проинспектировал российскую группировку Восток
© Пресс-служба Минобороны РФ
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Личное присутствие Шойгу в расположении всех четырех группировок в Донбассе говорит о том, что это была важная рекогносцировка перед серьезными событиями, возможно российские войска ударят на одном из направлений СВО, сказал военный обозреватель медиагруппы "Россия сегодня" Александр Хроленко в интервью Украина.ру
Ранее министр обороны Сергей Шойгу посетил командные пункты российских группировок "Юг" и "Центр", возглавляемых генералом армии Сергеем Суровикиным и генерал-полковником Александром Лапиным.
А после поездки Шойгу выступил помощник президента России Юрий Ушаков, который заявил, что география спецоперации будет иной.
В это же день выступил министр иностранных дел Сергей Лавров, который тоже подтвердил, что география изменилась и задачи СВО расширились за пределы ДНР и ЛНР.
Это личное присутствие Шойгу в расположении всех четырех группировок говорит о том, что это была важная рекогносцировка перед серьезными событиями. Что это будет, мы можем только гадать. Российский Генштаб своими планами не делится. Возможно, это будет удар на каком-то одном направлении. Возможно, Харьков, Днепропетровск и Николаев одновременно окажется под огнем. На мой взгляд, вероятно наступление на Херсон.
Александр Хроленко
Военный обозреватель медиагруппы "Россия сегодня"
По его словам, скоро станет ясно, останется ли от Украины что-то в виде самостоятельного государства, или же она регионом за регион с помощью референдумов войдет в состав России.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Шойгу визит в командный центр СВО - РИА Новости, 1920, 26.06.2022
26 июня, 12:28
Шойгу проинспектировал участвующие в спецоперации войска, Зеленский и транспортный безвиз, память о Захарченко, обстрелы Донбасса. Хроника событий на Украине на 12:00 26 июняМинистр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу посетил российскую группировку войск, задействованную в специальной военной операции на Украине. Украина подпишет соглашение с ЕС о грузовых перевозках. В Донецке почтили память первого главы ДНР Александра Захарченко. Украинские военные продолжают обстреливать Донбасс
 
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