https://ukraina.ru/20220726/1036894408.html

"Украинцы не хотят воевать": Хроленко рассказал про боевой дух ВСУ

"Украинцы не хотят воевать": Хроленко рассказал про боевой дух ВСУ - 26.07.2022 Украина.ру

"Украинцы не хотят воевать": Хроленко рассказал про боевой дух ВСУ

На Украине каждая новая волна мобилизации все хуже и хуже, боевой дух и боеготовность украинских войск падает, сказал военный обозреватель медиагруппы "Россия сегодня" Александр Хроленко в интервью Украина.ру

2022-07-26T17:55

2022-07-26T17:55

2022-07-26T17:55

всу

украина

мобилизация

новости

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Он рассказал, что у киевского режима резервы еще есть, мобилизационные ресурсы пока еще велики.По его мнению, несмотря на волны общей мобилизации, боевой дух и боеготовность украинских войск упадет.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220724/1036807853.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

всу, украина, мобилизация, новости