https://ukraina.ru/20220726/1036894408.html
"Украинцы не хотят воевать": Хроленко рассказал про боевой дух ВСУ
"Украинцы не хотят воевать": Хроленко рассказал про боевой дух ВСУ - 26.07.2022 Украина.ру
"Украинцы не хотят воевать": Хроленко рассказал про боевой дух ВСУ
На Украине каждая новая волна мобилизации все хуже и хуже, боевой дух и боеготовность украинских войск падает, сказал военный обозреватель медиагруппы "Россия сегодня" Александр Хроленко в интервью Украина.ру
2022-07-26T17:55
2022-07-26T17:55
2022-07-26T17:55
всу
украина
мобилизация
новости
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Он рассказал, что у киевского режима резервы еще есть, мобилизационные ресурсы пока еще велики.По его мнению, несмотря на волны общей мобилизации, боевой дух и боеготовность украинских войск упадет.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220724/1036807853.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
всу, украина, мобилизация, новости
"Украинцы не хотят воевать": Хроленко рассказал про боевой дух ВСУ
На Украине каждая новая волна мобилизации все хуже и хуже, боевой дух и боеготовность украинских войск падает, сказал военный обозреватель медиагруппы "Россия сегодня" Александр Хроленко в интервью Украина.ру