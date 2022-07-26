"Украинцы не хотят воевать": Хроленко рассказал про боевой дух ВСУ - 26.07.2022 Украина.ру
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"Украинцы не хотят воевать": Хроленко рассказал про боевой дух ВСУ
"Украинцы не хотят воевать": Хроленко рассказал про боевой дух ВСУ - 26.07.2022 Украина.ру
"Украинцы не хотят воевать": Хроленко рассказал про боевой дух ВСУ
На Украине каждая новая волна мобилизации все хуже и хуже, боевой дух и боеготовность украинских войск падает, сказал военный обозреватель медиагруппы "Россия сегодня" Александр Хроленко в интервью Украина.ру
2022-07-26T17:55
2022-07-26T17:55
всу
украина
мобилизация
новости
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Он рассказал, что у киевского режима резервы еще есть, мобилизационные ресурсы пока еще велики.По его мнению, несмотря на волны общей мобилизации, боевой дух и боеготовность украинских войск упадет.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220724/1036807853.html
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всу, украина, мобилизация, новости

"Украинцы не хотят воевать": Хроленко рассказал про боевой дух ВСУ

17:55 26.07.2022
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир ЗеленськийВСУ БТР флаг украинский военнослужащий
ВСУ БТР флаг украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир Зеленський
Читать в
На Украине каждая новая волна мобилизации все хуже и хуже, боевой дух и боеготовность украинских войск падает, сказал военный обозреватель медиагруппы "Россия сегодня" Александр Хроленко в интервью Украина.ру
Он рассказал, что у киевского режима резервы еще есть, мобилизационные ресурсы пока еще велики.
Но каждая новая волна мобилизации уже все хуже и хуже. Даже американские и западные СМИ пишут, что украинцы не хотят воевать и что боевой дух в войсках стремительно падает.
Александр Хроленко
Военный обозреватель медиагруппы "Россия сегодня"
По его мнению, несмотря на волны общей мобилизации, боевой дух и боеготовность украинских войск упадет.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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Заголовок открываемого материала
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