https://ukraina.ru/20220726/1036892309.html

"Экономика трухи": экономист Дудчак спрогнозировал будущий курс гривны

"Экономика трухи": экономист Дудчак спрогнозировал будущий курс гривны - 26.07.2022 Украина.ру

"Экономика трухи": экономист Дудчак спрогнозировал будущий курс гривны

Понижение курса гривны бьет по населению, потому что сокращаются ставки, выплаты, цены растут, скоро гривна уже будет один к одному к рублю, сказал экономист, политолог Александр Дудчак в интервью Украина.ру

2022-07-26T18:27

2022-07-26T18:27

2022-07-26T18:27

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экономика

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Ранее национальный банк Украины (НБУ) скорректировал официальный курс гривны к доллару США на 25%По его мнению, понижение курса гривны бьёт по населению, там сейчас сокращаются ставки, выплаты, цены растут, скоро гривна уже будет один к одному к рублю.Экономика Украины потеряла целые отрасли, сильно пострадали основные отрасли, которые давали экспортную выручку, добавил экономист.Он рассказал, что долгие годы украинскую гривну поддерживали украинцы, которые уезжали на Запад работать, а сейчас такого нет, люди уезжают за рубеж и не планируют возвращаться.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220721/1036735192.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

гривна, рубль, новости, украина, экономика