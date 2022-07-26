"Экономика трухи": экономист Дудчак спрогнозировал будущий курс гривны - 26.07.2022 Украина.ру
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"Экономика трухи": экономист Дудчак спрогнозировал будущий курс гривны
"Экономика трухи": экономист Дудчак спрогнозировал будущий курс гривны - 26.07.2022 Украина.ру
"Экономика трухи": экономист Дудчак спрогнозировал будущий курс гривны
Понижение курса гривны бьет по населению, потому что сокращаются ставки, выплаты, цены растут, скоро гривна уже будет один к одному к рублю, сказал экономист, политолог Александр Дудчак в интервью Украина.ру
2022-07-26T18:27
2022-07-26T18:27
гривна
рубль
новости
украина
экономика
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Ранее национальный банк Украины (НБУ) скорректировал официальный курс гривны к доллару США на 25%По его мнению, понижение курса гривны бьёт по населению, там сейчас сокращаются ставки, выплаты, цены растут, скоро гривна уже будет один к одному к рублю.Экономика Украины потеряла целые отрасли, сильно пострадали основные отрасли, которые давали экспортную выручку, добавил экономист.Он рассказал, что долгие годы украинскую гривну поддерживали украинцы, которые уезжали на Запад работать, а сейчас такого нет, люди уезжают за рубеж и не планируют возвращаться.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220721/1036735192.html
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гривна, рубль, новости, украина, экономика

"Экономика трухи": экономист Дудчак спрогнозировал будущий курс гривны

18:27 26.07.2022
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкгривна
гривна - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© РИА Новости . Стрингер
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Понижение курса гривны бьет по населению, потому что сокращаются ставки, выплаты, цены растут, скоро гривна уже будет один к одному к рублю, сказал экономист, политолог Александр Дудчак в интервью Украина.ру
Ранее национальный банк Украины (НБУ) скорректировал официальный курс гривны к доллару США на 25%
Понятие экономика всегда будет. Даже если всё в труху, значит, будет экономика трухи. Но понизил – это даже так пока ещё скромно. Как сказал глава НБУ – это временные меры на период боевых действий. Да, конечно, это временные меры, потому что двадцатью процентами ограничиться будет сложно. Можно держать курс, конечно, административными монетарными методами, но это всё все равно вылазит боком.
Александр Дудчак интервью
Александр Дудчак
Экономист, политолог
По его мнению, понижение курса гривны бьёт по населению, там сейчас сокращаются ставки, выплаты, цены растут, скоро гривна уже будет один к одному к рублю.
Экономика Украины потеряла целые отрасли, сильно пострадали основные отрасли, которые давали экспортную выручку, добавил экономист.
Он рассказал, что долгие годы украинскую гривну поддерживали украинцы, которые уезжали на Запад работать, а сейчас такого нет, люди уезжают за рубеж и не планируют возвращаться.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Денежные купюры и монеты России и Украины - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
21 июля, 15:43
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