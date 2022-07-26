https://ukraina.ru/20220726/1036892179.html

"В основном этот кризис рукотворный": Юшков о проблемах с ценами в США

"В основном этот кризис рукотворный": Юшков о проблемах с ценами в США - 26.07.2022 Украина.ру

"В основном этот кризис рукотворный": Юшков о проблемах с ценами в США

Рост цен на продовольствие в США и Канаде стал следствием антироссийских санкций, принятых после начала спецоперации на Украине. Об этом рассказал эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в интервью изданию Украина.ру

2022-07-26T17:34

2022-07-26T17:34

2022-07-26T17:51

санкции

новости

игорь юшков

нефть

удобрения

сша

канада

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103387/06/1033870644_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_482d956daf121ddabea7ff093a66b42b.jpg

Он отметил, что и в Канаде, и в США имеется довольно чёткая корреляция между мировыми ценами на нефть и стоимостью топлива на внутреннем рынке.Кроме высоких цен на нефть, санкции привели к подорожанию удобрений, отметил эксперт.Азотные удобрения дорожают, потому что сырьём для их производства является газ, а калийные – потому что Россия и Белоруссия являются лидерами по объему их производства и экспорта, напомнил он.Полностью интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220528/1034050690.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

санкции, новости, игорь юшков, нефть, удобрения, сша, канада