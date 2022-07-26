"В основном этот кризис рукотворный": Юшков о проблемах с ценами в США
17:34 26.07.2022 (обновлено: 17:51 26.07.2022)
© AP / Luis Andres Henao
© AP / Luis Andres Henao
Рост цен на продовольствие в США и Канаде стал следствием антироссийских санкций, принятых после начала спецоперации на Украине. Об этом рассказал эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в интервью изданию Украина.ру
Он отметил, что и в Канаде, и в США имеется довольно чёткая корреляция между мировыми ценами на нефть и стоимостью топлива на внутреннем рынке.
Поэтому, когда дизель дорожает, а там в основном вся сельхозтехника работает на дизеле, это приводит к тому, что себестоимость аграрной продукции существенно поднимается. … Продукты дорожают, инфляция развивается, и вот уже начинаются уже такие цикличные проблемы в экономике. Что в США, что в Канаде - это всё есть.
Кроме высоких цен на нефть, санкции привели к подорожанию удобрений, отметил эксперт.
28 мая, 17:17Немецкая газета: фермеры ЕС бьют тревогу из-за дефицита удобренийЕвропейские фермеры сталкиваются с серьёзными проблемами на полях из-за нехватки минеральных удобрений из России и Белоруссии. Об этом говорится в статье, опубликованной 26 мая в немецкой газете Deutsche Wirtschafts Nachrichten
Азотные удобрения дорожают, потому что сырьём для их производства является газ, а калийные – потому что Россия и Белоруссия являются лидерами по объему их производства и экспорта, напомнил он.
"В основном этот кризис рукотворный", - подытожил Юшков.
Полностью интервью можно прочитать здесь.