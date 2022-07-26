"В основном этот кризис рукотворный": Юшков о проблемах с ценами в США - 26.07.2022 Украина.ру
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"В основном этот кризис рукотворный": Юшков о проблемах с ценами в США
"В основном этот кризис рукотворный": Юшков о проблемах с ценами в США - 26.07.2022 Украина.ру
"В основном этот кризис рукотворный": Юшков о проблемах с ценами в США
Рост цен на продовольствие в США и Канаде стал следствием антироссийских санкций, принятых после начала спецоперации на Украине. Об этом рассказал эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в интервью изданию Украина.ру
2022-07-26T17:34
2022-07-26T17:51
санкции
новости
игорь юшков
нефть
удобрения
сша
канада
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Он отметил, что и в Канаде, и в США имеется довольно чёткая корреляция между мировыми ценами на нефть и стоимостью топлива на внутреннем рынке.Кроме высоких цен на нефть, санкции привели к подорожанию удобрений, отметил эксперт.Азотные удобрения дорожают, потому что сырьём для их производства является газ, а калийные – потому что Россия и Белоруссия являются лидерами по объему их производства и экспорта, напомнил он.Полностью интервью можно прочитать здесь.
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санкции, новости, игорь юшков, нефть, удобрения, сша, канада

"В основном этот кризис рукотворный": Юшков о проблемах с ценами в США

17:34 26.07.2022 (обновлено: 17:51 26.07.2022)
 
© AP / Luis Andres Henao
- РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© AP / Luis Andres Henao
Читать в
Рост цен на продовольствие в США и Канаде стал следствием антироссийских санкций, принятых после начала спецоперации на Украине. Об этом рассказал эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в интервью изданию Украина.ру
Он отметил, что и в Канаде, и в США имеется довольно чёткая корреляция между мировыми ценами на нефть и стоимостью топлива на внутреннем рынке.

Поэтому, когда дизель дорожает, а там в основном вся сельхозтехника работает на дизеле, это приводит к тому, что себестоимость аграрной продукции существенно поднимается. … Продукты дорожают, инфляция развивается, и вот уже начинаются уже такие цикличные проблемы в экономике. Что в США, что в Канаде - это всё есть.

Игорь Юшков
Эксперт Финансового университета при правительстве РФ
Кроме высоких цен на нефть, санкции привели к подорожанию удобрений, отметил эксперт.
Сильвинитовая обогатительная фабрика в Пермском крае - РИА Новости, 1920, 28.05.2022
28 мая, 17:17
Немецкая газета: фермеры ЕС бьют тревогу из-за дефицита удобренийЕвропейские фермеры сталкиваются с серьёзными проблемами на полях из-за нехватки минеральных удобрений из России и Белоруссии. Об этом говорится в статье, опубликованной 26 мая в немецкой газете Deutsche Wirtschafts Nachrichten
Азотные удобрения дорожают, потому что сырьём для их производства является газ, а калийные – потому что Россия и Белоруссия являются лидерами по объему их производства и экспорта, напомнил он.

"В основном этот кризис рукотворный", - подытожил Юшков.

Полностью интервью можно прочитать здесь.
 
СанкцииНовостиИгорь ЮшковнефтьудобренияСШАКанада
 
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