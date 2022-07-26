https://ukraina.ru/20220726/1036887336.html

"Что придумали, то получают": Дудчак рассказал о возобновленной работе "Северного потока"

"Что придумали, то получают": Дудчак рассказал о возобновленной работе "Северного потока" - 26.07.2022 Украина.ру

"Что придумали, то получают": Дудчак рассказал о возобновленной работе "Северного потока"

Возобновленная работа "Северного потока" не спасет европейцев от их проблем, потому что транзит не работает на полную мощность из-за антироссийских санкций, сказал экономист, политолог Александр Дудчак в интервью Украина.ру

2022-07-26T19:47

2022-07-26T19:47

2022-07-26T19:47

северный поток

газ

европа

россия

санкции

новости

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Ранее "Газпром" возобновил прокачку газа по "Северному потоку" в Германию после десятидневного простоя, связанного с проведением плановых ремонтных работ.Объемы прокачки составляют 40% от номинальной мощности. Снижение экспортных объемов в "Газпроме" объясняли отсутствием одной из турбин, отправленной на ремонт в Канаду.По его мнению, население европейских стран должно понимать, что все ограничения, проблемы с ценами, с нехваткой ресурсов – это результат работы руководства этих государств.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220317/1033539706.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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северный поток, газ, европа, россия, санкции, новости