"Что придумали, то получают": Дудчак рассказал о возобновленной работе "Северного потока"
© AP / Michael Sohn)
© AP / Michael Sohn)
Возобновленная работа "Северного потока" не спасет европейцев от их проблем, потому что транзит не работает на полную мощность из-за антироссийских санкций, сказал экономист, политолог Александр Дудчак в интервью Украина.ру
Ранее "Газпром" возобновил прокачку газа по "Северному потоку" в Германию после десятидневного простоя, связанного с проведением плановых ремонтных работ.
Объемы прокачки составляют 40% от номинальной мощности. Снижение экспортных объемов в "Газпроме" объясняли отсутствием одной из турбин, отправленной на ремонт в Канаду.
По большому счёту, это не спасёт европейцев, потому что объёмы перекачки там всего 40% от того, что можно было поставлять. Турбина заработала. Ок, но не работает на полную мощность транзит через Украину. "Ямал-Европа" не работает из-за санкций. То, что заработало сейчас, ну вот то, что европейцы сочинили сами, ничего Россия не добавляла. То, что они придумали, то они и получают.
По его мнению, население европейских стран должно понимать, что все ограничения, проблемы с ценами, с нехваткой ресурсов – это результат работы руководства этих государств.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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