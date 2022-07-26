"Что придумали, то получают": Дудчак рассказал о возобновленной работе "Северного потока" - 26.07.2022 Украина.ру
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"Что придумали, то получают": Дудчак рассказал о возобновленной работе "Северного потока"
"Что придумали, то получают": Дудчак рассказал о возобновленной работе "Северного потока" - 26.07.2022 Украина.ру
"Что придумали, то получают": Дудчак рассказал о возобновленной работе "Северного потока"
Возобновленная работа "Северного потока" не спасет европейцев от их проблем, потому что транзит не работает на полную мощность из-за антироссийских санкций, сказал экономист, политолог Александр Дудчак в интервью Украина.ру
2022-07-26T19:47
2022-07-26T19:47
северный поток
газ
европа
россия
санкции
новости
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Ранее "Газпром" возобновил прокачку газа по "Северному потоку" в Германию после десятидневного простоя, связанного с проведением плановых ремонтных работ.Объемы прокачки составляют 40% от номинальной мощности. Снижение экспортных объемов в "Газпроме" объясняли отсутствием одной из турбин, отправленной на ремонт в Канаду.По его мнению, население европейских стран должно понимать, что все ограничения, проблемы с ценами, с нехваткой ресурсов – это результат работы руководства этих государств.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220317/1033539706.html
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северный поток, газ, европа, россия, санкции, новости

"Что придумали, то получают": Дудчак рассказал о возобновленной работе "Северного потока"

19:47 26.07.2022
 
© AP / Michael Sohn)
- РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© AP / Michael Sohn)
Читать в
Возобновленная работа "Северного потока" не спасет европейцев от их проблем, потому что транзит не работает на полную мощность из-за антироссийских санкций, сказал экономист, политолог Александр Дудчак в интервью Украина.ру
Ранее "Газпром" возобновил прокачку газа по "Северному потоку" в Германию после десятидневного простоя, связанного с проведением плановых ремонтных работ.
Объемы прокачки составляют 40% от номинальной мощности. Снижение экспортных объемов в "Газпроме" объясняли отсутствием одной из турбин, отправленной на ремонт в Канаду.
По большому счёту, это не спасёт европейцев, потому что объёмы перекачки там всего 40% от того, что можно было поставлять. Турбина заработала. Ок, но не работает на полную мощность транзит через Украину. "Ямал-Европа" не работает из-за санкций. То, что заработало сейчас, ну вот то, что европейцы сочинили сами, ничего Россия не добавляла. То, что они придумали, то они и получают.
Александр Дудчак интервью
Александр Дудчак
Экономист, политолог
По его мнению, население европейских стран должно понимать, что все ограничения, проблемы с ценами, с нехваткой ресурсов – это результат работы руководства этих государств.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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