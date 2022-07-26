Нельзя сидеть на диване: почему кавказцы участвуют в СВО - доброволец из Дагестана. Видео - 26.07.2022 Украина.ру
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Нельзя сидеть на диване: почему кавказцы участвуют в СВО - доброволец из Дагестана. Видео
Нельзя сидеть на диване: почему кавказцы участвуют в СВО - доброволец из Дагестана. Видео - 26.07.2022 Украина.ру
Нельзя сидеть на диване: почему кавказцы участвуют в СВО - доброволец из Дагестана. Видео
Чечня, Гудермес. Доброволец из Дагестана с позывным "Горец" рассказал нашему корреспонденту Роману Гнатюку, почему решил отправиться в зону боевых действий. "Не Украина.ру, 26.07.2022
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Чечня, Гудермес. Доброволец из Дагестана с позывным "Горец" рассказал нашему корреспонденту Роману Гнатюку, почему решил отправиться в зону боевых действий. "Не смог сидеть я дома, опыт боевой у меня большой", - рассказал дагестанец. Подробности в нашем материале. Смотрите наши спецрепортажи из Чечни, где мы покажем, как в республике готовят добровольцев из разных уголков страны для СВО. Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о начале спецоперации в Донбассе. Её цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время, территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.
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видео, сво, видео

Нельзя сидеть на диване: почему кавказцы участвуют в СВО - доброволец из Дагестана. Видео

14:23 26.07.2022
 
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Чечня, Гудермес. Доброволец из Дагестана с позывным "Горец" рассказал нашему корреспонденту Роману Гнатюку, почему решил отправиться в зону боевых действий. "Не смог сидеть я дома, опыт боевой у меня большой", - рассказал дагестанец. Подробности в нашем материале. Смотрите наши спецрепортажи из Чечни, где мы покажем, как в республике готовят добровольцев из разных уголков страны для СВО.
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о начале спецоперации в Донбассе. Её цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время, территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.
 
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