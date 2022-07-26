https://ukraina.ru/20220726/1036874676.html

"Нет места в ЕС": европейские журналисты высказались о "свободе слова" на Украине

"Нет места в ЕС": европейские журналисты высказались о "свободе слова" на Украине - 26.07.2022 Украина.ру

"Нет места в ЕС": европейские журналисты высказались о "свободе слова" на Украине

Европейская федерация журналистов раскритиковала законопроект "О медиа", внесенный в Верховную Раду, сообщил 26 июля председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко

2022-07-26T13:50

2022-07-26T13:50

2022-07-26T13:53

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Президент объединения Майя Север написала письмо Еврокомиссии и правительству Украины, в котором призвала украинские власти к соблюдению европейских стандартов свободы медиа и критикой имеющегося законопроекта за авторством депутата от "Слуги народа" Никиты Потураева.Государству, в котором возможно применение таких правил нет места в Европейском союзе, считает Север. Она выразила глубокую обеспокоенность и попросила Еврокомиссию тщательно проконтролировать этот момент.Внесенный в Раду законопроект Потураева подразумевает беспрецедентно жесткие ограничения для СМИ и культуры, борьбу с русским языком и свободой мнений.

https://ukraina.ru/20220527/1034037805.html

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новости, медиа, сми, цензура, журналисты