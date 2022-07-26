"Нет места в ЕС": европейские журналисты высказались о "свободе слова" на Украине
13:50 26.07.2022 (обновлено: 13:53 26.07.2022)
© CC0, Pixabay
© CC0, Pixabay
Европейская федерация журналистов раскритиковала законопроект "О медиа", внесенный в Верховную Раду, сообщил 26 июля председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко
Президент объединения Майя Север написала письмо Еврокомиссии и правительству Украины, в котором призвала украинские власти к соблюдению европейских стандартов свободы медиа и критикой имеющегося законопроекта за авторством депутата от "Слуги народа" Никиты Потураева.
"Принудительное регулирование СМИ, предусмотренное законопроектом, полностью контролируемое правительством, достойно наихудших авторитарных режимов. Это положение необходимо изъять из документа", - говорится в письме.
Государству, в котором возможно применение таких правил нет места в Европейском союзе, считает Север. Она выразила глубокую обеспокоенность и попросила Еврокомиссию тщательно проконтролировать этот момент.
Внесенный в Раду законопроект Потураева подразумевает беспрецедентно жесткие ограничения для СМИ и культуры, борьбу с русским языком и свободой мнений.