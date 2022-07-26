"Нет места в ЕС": европейские журналисты высказались о "свободе слова" на Украине - 26.07.2022 Украина.ру
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"Нет места в ЕС": европейские журналисты высказались о "свободе слова" на Украине
"Нет места в ЕС": европейские журналисты высказались о "свободе слова" на Украине - 26.07.2022 Украина.ру
"Нет места в ЕС": европейские журналисты высказались о "свободе слова" на Украине
Европейская федерация журналистов раскритиковала законопроект "О медиа", внесенный в Верховную Раду, сообщил 26 июля председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко
2022-07-26T13:50
2022-07-26T13:53
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Президент объединения Майя Север написала письмо Еврокомиссии и правительству Украины, в котором призвала украинские власти к соблюдению европейских стандартов свободы медиа и критикой имеющегося законопроекта за авторством депутата от "Слуги народа" Никиты Потураева.Государству, в котором возможно применение таких правил нет места в Европейском союзе, считает Север. Она выразила глубокую обеспокоенность и попросила Еврокомиссию тщательно проконтролировать этот момент.Внесенный в Раду законопроект Потураева подразумевает беспрецедентно жесткие ограничения для СМИ и культуры, борьбу с русским языком и свободой мнений.
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новости, медиа, сми, цензура, журналисты

"Нет места в ЕС": европейские журналисты высказались о "свободе слова" на Украине

13:50 26.07.2022 (обновлено: 13:53 26.07.2022)
 
© CC0, Pixabay
© CC0, Pixabay
Читать в
Европейская федерация журналистов раскритиковала законопроект "О медиа", внесенный в Верховную Раду, сообщил 26 июля председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко
Президент объединения Майя Север написала письмо Еврокомиссии и правительству Украины, в котором призвала украинские власти к соблюдению европейских стандартов свободы медиа и критикой имеющегося законопроекта за авторством депутата от "Слуги народа" Никиты Потураева.

"Принудительное регулирование СМИ, предусмотренное законопроектом, полностью контролируемое правительством, достойно наихудших авторитарных режимов. Это положение необходимо изъять из документа", - говорится в письме.

Государству, в котором возможно применение таких правил нет места в Европейском союзе, считает Север. Она выразила глубокую обеспокоенность и попросила Еврокомиссию тщательно проконтролировать этот момент.
Внесенный в Раду законопроект Потураева подразумевает беспрецедентно жесткие ограничения для СМИ и культуры, борьбу с русским языком и свободой мнений.
- РИА Новости, 1920, 27.05.2022
27 мая, 05:22
«Промывают мозги своим и чужим»: телеведущая Шафран рассказала, когда западные медиа «перебесятся»Россия не может повлиять на западные СМИ, они должны сами пострадать от своей информационной войны, сказала журналист и телеведущая Анна Шафран в интервью Украина.ру
 
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