https://ukraina.ru/20220726/1036872556.html

Кошмар "русской Европы"

Кошмар "русской Европы" - 26.07.2022 Украина.ру

Кошмар "русской Европы"

Украина.ру, 26.07.2022

2022-07-26T16:56

2022-07-26T16:56

2022-07-26T16:56

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мнения

европа

общество

украина

россия

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Наше общество проявляет потрясающее единство в отношении актуальных новостей с полей спецоперации.Действия армии, флота, ВКС, а также предполагаемые планы политического руководства России поддерживаются как в целом, так и в частностях подавляющим большинством населения, даже невзирая на то, что ни в целом, ни в частностях эти планы подавляющему большинству населения неизвестны.Однако, как только разговор заходит о послевоенном устройстве Украины, единство пропадает и начинают ломаться тысячи копий. Споры идут обо всём: о том, какие территории стоит присоединять к России, а какие "не заслужили" присоединения, какие социальные группы на Украине подвергать поражению в правах и как эти группы определять, кому и как давать (не давать) российское гражданство и т.д. Иногда даже хочется написать картину "Иван Грозный и его бояре решают заслужило ли Астраханское ханство присоединение к Москве".Надо сказать, что украинский вопрос действительно весьма проблемный, быстро он не решится и универсальный рецепт его решения отсутствует. Это как раз тот случай, когда применима рекомендация Бонапарта: "Ввязаться в бой, а там посмотрим". Многие проблемы придётся решать по ходу их возникновения "методом научного тыка". Но это далеко не самое страшное, что ожидает Россию после победы. В конечном итоге, как показывает поведение населения освобождённых территорий, массового активного сопротивления российской власти ожидать не приходится. Те, кто не принимает Россию стараются эмигрировать, большая часть населения спокойно меняет "бандеровки" на "будёновки", повязывает георгиевские ленточки, выстраивается в очереди за гуманитаркой и с готовностью внимает рассказам немногочисленных уцелевших пророссийских активистов о том, какие послабления и льготы даст Москва по сравнению с Киевом.В прифронтовых районах СБУ ещё может устраивать диверсии силами оставленной агентуры, но это не массовое движение и, по мере отлова и уничтожения подготовленных диверсантов, а также по мере удаления линии фронта оно будет затихать. Главными проблемами, как я уже писал, являются инфантильность населения и традиционно высокий уровень политической и бытовой коррумпированности, ставящий российских назначенцев на этих территориях в позицию комиссара Коррадо Каттани из сериала "Спрут". Но опыт Сицилии, Крыма и Донбасса свидетельствует, что медленно, но верно, за одно два десятилетия и эта проблема решается – нет такой мафии, которую не могло бы перемолоть сильное и решительное государство. Главное не спешить и вместо шашки использовать скальпель.При всей своей огромности, проблема Украины безусловно решаема, причём в исторически обозримые сроки. Минимально грамотный подход к решению проблемы обеспечит уже внукам наших внуков абсолютную уверенность в том, что Юг России никогда не отделялся. О том, что эти территории некогда были независимы и даже вели с Россией войну будут помнить только специалисты-историки, как уже при Иване Грозном большая часть населения России не помнила о смертельной вражде между боровшимися за лидерство Москвой и Тверью, которая завершилась только при деде Ивана Васильевича IV Иване Васильевиче III.Есть иная, не столь пока заметная, но более серьёзная проблема. Что делать с Европой?И раньше случалось, что русский солдат доходил до Парижа, а всероссийский император на время становился хозяином Европы. Но в те времена никто не сомневался в субъектности европейских государств, в их способности, после ухода русских войск к нормальному самостоятельному существованию, к выстраиванию адекватной национальным интересам внешней политики, в общем к полноценному суверенному существованию.Даже после Второй мировой войны, разрушенная Европа не утратила окончательно субъектность. Югославия, Албания и Румыния диссидентствовали в советском лагере. Чехи и венгры удостоились даже ввода советских войск. Франция де Голя играла роль enfant terrible в блоке НАТО, военную организацию которого покинула в 1966 году (процесс был запущен ещё в 1959 году выходом французского флота и системы ПВО страны из-под командования НАТО). Германия Вилли Брандта успешно защищала от американских посягательств свои экономические интересы. Австрия и Финляндия наслаждались выгодами постоянного нейтралитета.Сейчас ситуация в корне изменилась. В 90-е годы Европа окончательно отказалась в пользу США от проведения самостоятельной внешней и военной политики. На фоне отсутствия видимых угроз это казалось европейцам правильным и экономило огромные средства для национальных экономик. Но за тридцать лет "тёплой ванны" европейские политические элиты окончательно отвыкли от принятия самостоятельных решений. В результате ЕС вступил в антироссийскую кампанию вопреки своим экономическим и политическим интересам.Европейские страны объективно были заинтересованы воспользоваться тесными отношениями с Россией для того, чтобы разорвать обременительные, втягивающие их в жестокий экономический кризис, отношения с США. Москва, в отличие от Вашингтона, не претендовала на гегемонию. Её более чем устраивал взаимовыгодный и равноправный политико-экономический союз. Но европейцы с упорством, достойным лучшего применения двигались в фарватере американской внешней политики. В этом плане они удивительно напоминают украинцев, радостно идущих на заклание ради американских интересов.В данный момент уже понятно, что Европа не сможет вырваться из-под американской опеки вплоть до всемирно-исторического разгрома коллективного Запада в идущей гибридной войне. Причём неважно, завершится ли видимая часть этой войны украинской кампанией или понадобятся ещё польская, румынская, прибалтийская. На днях вон Шольц статью написал, в которой сделал заявку на возвращение Германии статуса великой военной державы, связывая решение данного вопроса с военным разгромом России. Так что нельзя исключить, что и знамя над рейхстагом придётся повторить.Главный результат разгрома Запада будет заключаться в том, что США вынуждены будут уйти из Европы. Но, как уже было сказано, Европа не может существовать самостоятельно. Даже ЕС в его нынешнем виде (с восточноевропейскими лимитрофами, успешно блокирующими франко-германские инициативы по укреплению субъектности Евросоюза) является детищем скорее США, чем Европы и может существовать только до тех пор, пока США контролируют европейскую политику. Если США будут выброшены из Европы, внутренние противоречия разорвут ЕС, который вернётся в традиционные границы "Старой Европы", выдавив из себя лимитрофов.Но даже избавившись от американских агентов в своих рядах Западная Европа не сможет обрести полную субъектность. У неё для этого уже просто не хватает ресурсов, которые ещё подсократятся за время противостояния с Россией. Европейские правящие элиты (за исключением Орбана в Венгрии и ещё пары-тройки политиков) не в состоянии ответить на вызовы, которые им бросает жизнь. С уходом США Европа оказывается политическим пустырём, зоной перманентной дестабилизации и военных конфликтов. Эдакая большая многонациональная "Украина", с ядерным оружием.Россия не сможет просто заняться своими делами, не обращая внимание на европейские проблемы. Это будут и её проблемы. Но Россия не способна предложить Европе ни "план Маршала", ни хотя бы оккупацию. Ресурсы России ограничены и большая их часть уйдёт на реинтеграцию освобождённых территорий. Классическая ситуация, когда нельзя уйти и нельзя остаться.Скорее всего Москва попытается решить проблему деинфантилизации бесхозной Европы в традиционном для неё стиле – поддерживая более-мене адекватные партии и способных брать на себя ответственность политиков, выстраивая с ними неформальные отношения, экстраполируя в Европу основные элементы российской политической системы. Это сработало в Крыму, в Донбассе, работает на освобождённых территориях. Сработает ли в Европе? Неизвестно. В данном случае культурные, исторические и прочие различия куда существенней. Кроме того пока что на Украине мы имеем дело с относительно небольшими территориями и ограниченным количеством населения. Так что в любом случае европейская проблема будет куда сложнее и затянется на более долгий срок.Но решать её придётся. Хотя бы из соображений обеспечения военной безопасности России и её экономических интересов.

https://ukraina.ru/20190708/1024169545.html

https://ukraina.ru/20220722/1036760487.html

https://ukraina.ru/20220712/1034340511.html

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Ростислав Ищенко https://cdnn1.ukraina.ru/img/102702/02/1027020214_928:0:4640:3712_100x100_80_0_0_8bacb90a909fea5e9756a75c094c08c2.jpg

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Ростислав Ищенко https://cdnn1.ukraina.ru/img/102702/02/1027020214_928:0:4640:3712_100x100_80_0_0_8bacb90a909fea5e9756a75c094c08c2.jpg

колонка, мнения, европа, общество, украина, россия