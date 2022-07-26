https://ukraina.ru/20220726/1036870730.html

На чьей стороне правда? Гудошников честно об информационной войне. Видео

На чьей стороне правда? Гудошников честно об информационной войне. Видео - 26.07.2022 Украина.ру

На чьей стороне правда? Гудошников честно об информационной войне. Видео

Журналист, ведущий радиостанции "Говорит Москва" Алексей Гудошников в эфире Украина.ру прокомментировал противостояние России в информационной войне Запада, а... Украина.ру, 26.07.2022

2022-07-26T12:41

2022-07-26T12:41

2022-07-26T12:41

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Журналист, ведущий радиостанции "Говорит Москва" Алексей Гудошников в эфире Украина.ру прокомментировал противостояние России в информационной войне Запада, а также рассказал, как можно оградить себя и своих родных от фейков и информационного шума: 00:50 - Противостояние в информационной войне: насколько эффективно действует Россия?04:40 - Фейки и опровержения: как преодолеть барьер дезинформации?07:22 - Достаточно ли на фронте военкоров и насколько правильно освещается ход СВО? 10:40 - Что важнее: противостояние на поле боя или в информационной среде? Западная пресса развязала настоящую информационную войну. Телеканалы и сети захлестнула волна интернет-фейков о специальной операции России. Журналисты не просто не проверяют сомнительные данные, а намеренно выдают желаемое за действительное, чтобы выставить Россию агрессором, заставляя мир видеть в черно-белом цвете. Но правду скрыть сложно.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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