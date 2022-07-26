https://ukraina.ru/20220726/1036861040.html

Битва за Берлин. Военный эксперт о том, с чем столкнулась РФ на линии Северск-Артемовск

Битва за Берлин. Военный эксперт о том, с чем столкнулась РФ на линии Северск-Артемовск - 26.07.2022 Украина.ру

Битва за Берлин. Военный эксперт о том, с чем столкнулась РФ на линии Северск-Артемовск

Пока трудно говорить о прорыве фронта в Донбассе. В том же Северске есть господствующие высоты, с которых город можно контролировать. Если мы входим в город, по нам откроют огонь и вместо победы мы получим поражение. Об этом рассказал директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью изданию Украина.ру

2022-07-26T10:30

2022-07-26T10:30

2022-07-26T10:30

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россия

северск

артемовск

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Так что наша задача – взять под свой контроль высоты, а после этого украинская армия уйдет из города, как она ушла из Лисичанска. Нет смысла оставлять войска в городе, потому что мы сможем их уничтожать, потому что они будут у нас как на ладони, уточнил эксперт.По его слова, ВСУ тоже прекрасно понимают, что долго эту линию держать не удастся, потому что это связано с большими потерями. Поэтому туда сейчас направляют кого угодно, лишь бы сдержать наступление союзных сил и успеть укрепить Славянск и Краматорск.Тут решающую роль тоже играет Славянск, потому что он выше, чем Краматорск, и Краматорск вооруженным формированиям Украины будет удержать труднее. Может быть, им даже придется уходить, добавил специалист.Поэтому эти бои хотя позиционные и не столь быстрые, но они носят стратегический характер. Их можно сравнить с битвой за Берлин. Берлинская операция тоже стремительно не развивалась. Она развивалась планово и закончилась полным успехом наших сил. Так что нам важно не быстро с этим разобраться (хотя мирное население этого очень хочет), а сохранить жизни солдат, потому что Славянском и Краматорском кампания не закончится, заключил собеседник издания.

https://ukraina.ru/20220725/1036825409.html

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новости, россия, северск, артемовск