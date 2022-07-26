Битва за Берлин. Военный эксперт о том, с чем столкнулась РФ на линии Северск-Артемовск - 26.07.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220726/1036861040.html
Битва за Берлин. Военный эксперт о том, с чем столкнулась РФ на линии Северск-Артемовск
Битва за Берлин. Военный эксперт о том, с чем столкнулась РФ на линии Северск-Артемовск - 26.07.2022 Украина.ру
Битва за Берлин. Военный эксперт о том, с чем столкнулась РФ на линии Северск-Артемовск
Пока трудно говорить о прорыве фронта в Донбассе. В том же Северске есть господствующие высоты, с которых город можно контролировать. Если мы входим в город, по нам откроют огонь и вместо победы мы получим поражение. Об этом рассказал директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью изданию Украина.ру
2022-07-26T10:30
2022-07-26T10:30
новости
россия
северск
артемовск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103356/10/1033561046_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_3bbf3dfae4518b0791da2fa16d919bf6.jpg
Так что наша задача – взять под свой контроль высоты, а после этого украинская армия уйдет из города, как она ушла из Лисичанска. Нет смысла оставлять войска в городе, потому что мы сможем их уничтожать, потому что они будут у нас как на ладони, уточнил эксперт.По его слова, ВСУ тоже прекрасно понимают, что долго эту линию держать не удастся, потому что это связано с большими потерями. Поэтому туда сейчас направляют кого угодно, лишь бы сдержать наступление союзных сил и успеть укрепить Славянск и Краматорск.Тут решающую роль тоже играет Славянск, потому что он выше, чем Краматорск, и Краматорск вооруженным формированиям Украины будет удержать труднее. Может быть, им даже придется уходить, добавил специалист.Поэтому эти бои хотя позиционные и не столь быстрые, но они носят стратегический характер. Их можно сравнить с битвой за Берлин. Берлинская операция тоже стремительно не развивалась. Она развивалась планово и закончилась полным успехом наших сил. Так что нам важно не быстро с этим разобраться (хотя мирное население этого очень хочет), а сохранить жизни солдат, потому что Славянском и Краматорском кампания не закончится, заключил собеседник издания.
https://ukraina.ru/20220725/1036825409.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103356/10/1033561046_63:0:1200:853_1920x0_80_0_0_7936d3ce4ca30fedecf74cf8618f0d81.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, северск, артемовск

Битва за Берлин. Военный эксперт о том, с чем столкнулась РФ на линии Северск-Артемовск

10:30 26.07.2022
 
© Фото : warfiles.ruЮрий Кнутов
Юрий Кнутов - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© Фото : warfiles.ru
Читать в
Пока трудно говорить о прорыве фронта в Донбассе. В том же Северске есть господствующие высоты, с которых город можно контролировать. Если мы входим в город, по нам откроют огонь и вместо победы мы получим поражение. Об этом рассказал директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью изданию Украина.ру
Юрий Кнутов интервью
Вчера, 12:53
Юрий Кнутов: Если бы самолеты ВКС РФ угнали на Украину, была бы политическая катастрофа
Так что наша задача – взять под свой контроль высоты, а после этого украинская армия уйдет из города, как она ушла из Лисичанска. Нет смысла оставлять войска в городе, потому что мы сможем их уничтожать, потому что они будут у нас как на ладони, уточнил эксперт.
"В Соледаре и Артемовске есть проблемы, но там есть и движение. Мы пытаемся пробиться к Славянску с востока. В Славянске со стороны Изюма серьезные бетонные укрепления, которые так просто не возьмешь. Чтобы пробить некоторые перекрытия, нужно бомбой несколько раз попасть в одну точку. А на востоке этого нет. Там рассчитывали на Северодонецк — Лисичанск, которые уже наши войска взяли. ВСУ восточную линию тоже успели построить, но там нет долговременных опорных пунктов. Поэтому наступление с востока означает меньшие для нас потери и более быстрые темпы", - указал Кнутов.
По его слова, ВСУ тоже прекрасно понимают, что долго эту линию держать не удастся, потому что это связано с большими потерями. Поэтому туда сейчас направляют кого угодно, лишь бы сдержать наступление союзных сил и успеть укрепить Славянск и Краматорск.
Тут решающую роль тоже играет Славянск, потому что он выше, чем Краматорск, и Краматорск вооруженным формированиям Украины будет удержать труднее. Может быть, им даже придется уходить, добавил специалист.
Поэтому эти бои хотя позиционные и не столь быстрые, но они носят стратегический характер. Их можно сравнить с битвой за Берлин. Берлинская операция тоже стремительно не развивалась. Она развивалась планово и закончилась полным успехом наших сил. Так что нам важно не быстро с этим разобраться (хотя мирное население этого очень хочет), а сохранить жизни солдат, потому что Славянском и Краматорском кампания не закончится, заключил собеседник издания.
 
НовостиРоссияСеверскАртемовск
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:40"Мы скоро вас освободим": власти Херсонской области обратились к Одессе и Николаеву
11:32Лавров рассказал о переговорах с Украиной. Видео
11:25Не будет даже на школы и больницы: Financial Times предсказала Киеву финансовую катастрофу
11:16Диплом российского образца и магистратура в Москве: ректор ХГУ о текущих планах
11:14"Лечиться от диареи предлагают оружием": Медведев рассказал, как ЕС сидит на трех стульях
11:00Военный эксперт рассказал о победе и "победе", которую ВСУ одержали под Херсоном
10:43"Похабный и фальшивый": Киркоров получил за намерение спеть перед участниками спецоперации
10:40"Худшее впереди": в США дали мрачный прогноз на предстоящую зиму
10:30Битва за Берлин. Военный эксперт о том, с чем столкнулась РФ на линии Северск-Артемовск
10:23"Настоящее фиаско": турбизнес Черногории "платит" за антироссийские санкции
10:00Военный эксперт рассказал, как Россия загоняет ВСУ в ловушку и заставляет паниковать
09:48"В ваших силах прекратить этот ад!" Харьковчан призвали сдаваться в плен
09:46Станет ли Кеннеди снова президентом США? "Why not?" — говорят американцы
09:45Время волонтеров. Дороги, которые их выбирают
09:44"Маловероятно": аналитик о возможности полной остановки "Северного потока"
09:30Военный эксперт рассказал, что начнется на Украине и в Донбассе уже в середине сентября
09:25Трасс призвала не повторять в отношениях с КНР "ошибок", совершенных с Россией
09:15Что посеешь – то и пожнешь: Эрдоган осудил негативное отношение Запада к Путину
09:05Это страшные вещи. Военный эксперт о том, как Польша уже воюет с Россией на Украине
09:02"Нет никаких причин": в ФРГ обвинили Россию в намеренном торможении "Северного потока"
Лента новостейМолния