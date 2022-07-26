https://ukraina.ru/20220726/1036859231.html

Трасс призвала не повторять в отношениях с КНР "ошибок", совершенных с Россией

Трасс призвала не повторять в отношениях с КНР "ошибок", совершенных с Россией - 26.07.2022 Украина.ру

Трасс призвала не повторять в отношениях с КНР "ошибок", совершенных с Россией

Лондон не должен повторять ошибок в отношениях с Китаем, которые совершил с Россией. Такое заявление 26 июля сделала кандидат в премьер-министры Великобритании, глава МИД страны Лиз Трасс, сообщают РИА Новости

2022-07-26T09:25

2022-07-26T09:25

2022-07-26T09:25

новости

трасс (лиз трасс)

великобритания

россия

кнр

ошибки

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/12/1036527200_0:185:2394:1532_1920x0_80_0_0_cb549a0fa1b95e8326a1adfbd3826f0d.jpg

"На мой взгляд, мы не должны повторять ошибок, которые мы совершили с Россией, став от нее стратегически зависимыми. После ужасающих действий Гонконга и самого последнего безобразия – совместной работы с Россией и ее значительной поддержки со стороны Китая в ужасной войне с Украиной… мы должны учиться из ошибок, которые Европа сделала в отношениях с Россией, став зависимой от ее нефти и газа. Мы не можем позволить, чтобы то же самое случилось в отношениях с Китаем", - сказала Трасс.Кроме того, она пообещала на посту премьера страны развернуть активную борьбу с "авторитарными режимами", в том числе объявила войну китайской компании TikTok.Несколько дней назад в Великобритании прошел пятый раунд голосования членов парламента от Консервативной партии об избрании ее лидера, который также станет премьером страны. По его итогам в финал избирательной гонки вышли глава МИД Лиз Трасс и экс-глава минфина Риши Сунак.Предыдущий премьер-министр Борис Джонсон объявил об уходе в отставку 7 июля. Он вынужден был покинуть должность из-за скандала, связанного с назначением бывшего замглавы британского МИД по делам Европы и США Кристофера Пинчера на новую должность, несмотря на сообщения о домогательствах с его стороны.

https://ukraina.ru/20220726/1036853267.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, трасс (лиз трасс), великобритания, россия, кнр, ошибки