Трасс призвала не повторять в отношениях с КНР "ошибок", совершенных с Россией - 26.07.2022 Украина.ру
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Трасс призвала не повторять в отношениях с КНР "ошибок", совершенных с Россией
Трасс призвала не повторять в отношениях с КНР "ошибок", совершенных с Россией - 26.07.2022 Украина.ру
Трасс призвала не повторять в отношениях с КНР "ошибок", совершенных с Россией
Лондон не должен повторять ошибок в отношениях с Китаем, которые совершил с Россией. Такое заявление 26 июля сделала кандидат в премьер-министры Великобритании, глава МИД страны Лиз Трасс, сообщают РИА Новости
2022-07-26T09:25
2022-07-26T09:25
новости
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великобритания
россия
кнр
ошибки
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"На мой взгляд, мы не должны повторять ошибок, которые мы совершили с Россией, став от нее стратегически зависимыми. После ужасающих действий Гонконга и самого последнего безобразия – совместной работы с Россией и ее значительной поддержки со стороны Китая в ужасной войне с Украиной… мы должны учиться из ошибок, которые Европа сделала в отношениях с Россией, став зависимой от ее нефти и газа. Мы не можем позволить, чтобы то же самое случилось в отношениях с Китаем", - сказала Трасс.Кроме того, она пообещала на посту премьера страны развернуть активную борьбу с "авторитарными режимами", в том числе объявила войну китайской компании TikTok.Несколько дней назад в Великобритании прошел пятый раунд голосования членов парламента от Консервативной партии об избрании ее лидера, который также станет премьером страны. По его итогам в финал избирательной гонки вышли глава МИД Лиз Трасс и экс-глава минфина Риши Сунак.Предыдущий премьер-министр Борис Джонсон объявил об уходе в отставку 7 июля. Он вынужден был покинуть должность из-за скандала, связанного с назначением бывшего замглавы британского МИД по делам Европы и США Кристофера Пинчера на новую должность, несмотря на сообщения о домогательствах с его стороны.
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новости, трасс (лиз трасс), великобритания, россия, кнр, ошибки

Трасс призвала не повторять в отношениях с КНР "ошибок", совершенных с Россией

09:25 26.07.2022
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВстреча глав МИД РФ и Великобритании С. Лаврова и Э. Трасс
Встреча глав МИД РФ и Великобритании С. Лаврова и Э. Трасс
© Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
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Лондон не должен повторять ошибок в отношениях с Китаем, которые совершил с Россией. Такое заявление 26 июля сделала кандидат в премьер-министры Великобритании, глава МИД страны Лиз Трасс, сообщают РИА Новости
"На мой взгляд, мы не должны повторять ошибок, которые мы совершили с Россией, став от нее стратегически зависимыми. После ужасающих действий Гонконга и самого последнего безобразия – совместной работы с Россией и ее значительной поддержки со стороны Китая в ужасной войне с Украиной… мы должны учиться из ошибок, которые Европа сделала в отношениях с Россией, став зависимой от ее нефти и газа. Мы не можем позволить, чтобы то же самое случилось в отношениях с Китаем", - сказала Трасс.
Кроме того, она пообещала на посту премьера страны развернуть активную борьбу с "авторитарными режимами", в том числе объявила войну китайской компании TikTok.
Несколько дней назад в Великобритании прошел пятый раунд голосования членов парламента от Консервативной партии об избрании ее лидера, который также станет премьером страны. По его итогам в финал избирательной гонки вышли глава МИД Лиз Трасс и экс-глава минфина Риши Сунак.
Предыдущий премьер-министр Борис Джонсон объявил об уходе в отставку 7 июля. Он вынужден был покинуть должность из-за скандала, связанного с назначением бывшего замглавы британского МИД по делам Европы и США Кристофера Пинчера на новую должность, несмотря на сообщения о домогательствах с его стороны.
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