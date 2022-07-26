https://ukraina.ru/20220726/1036838874.html

"Невозможно относиться серьезно": политолог о роли Зеленского в украинском государстве

Почему к Зеленскому сложно относиться серьезно - политолог

"Невозможно относиться серьезно": политолог о роли Зеленского в украинском государстве

Политолог, президент Фонда "Народная дипломатия" Алексей Кочетков поставил под сомнение способность Владимира Зеленского принимать хоть сколько-нибудь самостоятельные решения. Своим мнением он поделился в интервью изданию Украина.ру

2022-07-26T08:45

2022-07-26T08:45

2022-07-26T08:45

новости

украина

владимир зеленский

алексей кочетков

политолог

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Сложно представить, что Зеленский вообще способен самостоятельно принимать решения, считает политолог. Складывается ощущение, что его заставляют менять некоторых руководителей. Глава СБУ Иван Бакаев, лишившийся должности на прошлой неделе, напоминает эксперт, близкий друг Владимира Зеленского из "95-го Квартала" - случайный человек в этой организации и мало на что пригодный.О демонстрации таким образом "эффективности власти" не стоит даже упоминать - об этом в Киеве задумываются в самую последнюю очередь. После этого случая, добавляет Кочетков, к словам "этого существа" нельзя относится хоть с какой-то степенью серьезности.Полное интервью с политологом экспертом читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20220722/1036785685.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, владимир зеленский, алексей кочетков, политолог