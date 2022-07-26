https://ukraina.ru/20220726/1036837666.html

Военный эксперт рассказал, как Иран поможет уничтожить ракеты HIMARS

Военный эксперт рассказал, как Иран поможет уничтожить ракеты HIMARS - 26.07.2022 Украина.ру

Военный эксперт рассказал, как Иран поможет уничтожить ракеты HIMARS

Если Иран передаст БПЛА России, то они помогут уничтожить все американское вооружение на Украине и обезопасить города от обстрелов ВСУ, сказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью Украина.ру

2022-07-26T08:30

2022-07-26T08:30

2022-07-26T08:30

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Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан на брифинге ранее заявил, что Иран якобы готовится передать России беспилотные летательные аппараты, не объяснив, откуда у Соединенных Штатов такая информация, и не приведя никаких доказательств.Он рассказал, что как только российские войска будут находить иранскими беспилотниками американские РСЗО, то они смогут ликвидировать их, это позволит прекратить обстрелы городов с мирными жителями быстро и эффективно.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220725/1036779362.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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himars, новости, всу, бпла, россия