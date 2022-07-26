Военный эксперт рассказал, как Иран поможет уничтожить ракеты HIMARS - 26.07.2022 Украина.ру
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Военный эксперт рассказал, как Иран поможет уничтожить ракеты HIMARS
Военный эксперт рассказал, как Иран поможет уничтожить ракеты HIMARS - 26.07.2022 Украина.ру
Военный эксперт рассказал, как Иран поможет уничтожить ракеты HIMARS
Если Иран передаст БПЛА России, то они помогут уничтожить все американское вооружение на Украине и обезопасить города от обстрелов ВСУ, сказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью Украина.ру
2022-07-26T08:30
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Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан на брифинге ранее заявил, что Иран якобы готовится передать России беспилотные летательные аппараты, не объяснив, откуда у Соединенных Штатов такая информация, и не приведя никаких доказательств.Он рассказал, что как только российские войска будут находить иранскими беспилотниками американские РСЗО, то они смогут ликвидировать их, это позволит прекратить обстрелы городов с мирными жителями быстро и эффективно.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220725/1036779362.html
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himars, новости, всу, бпла, россия

Военный эксперт рассказал, как Иран поможет уничтожить ракеты HIMARS

08:30 26.07.2022
 
© AFP / FAYEZ NURELDINEUS military
US military - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© AFP / FAYEZ NURELDINE
Читать в
Если Иран передаст БПЛА России, то они помогут уничтожить все американское вооружение на Украине и обезопасить города от обстрелов ВСУ, сказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью Украина.ру
Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан на брифинге ранее заявил, что Иран якобы готовится передать России беспилотные летательные аппараты, не объяснив, откуда у Соединенных Штатов такая информация, и не приведя никаких доказательств.
Если Иран пойдет нам навстречу в вопросе беспилотников, и эти беспилотники окажутся настолько хороши, как о них говорят, то мы сможем очень плотно закрыть линию фронта. Беспилотники должны дежурить и отслеживать местоположение HIMARS.
Юрий Кнутов интервью
Юрий Кнутов
Военный эксперт, директор Музея войск ПВО
Он рассказал, что как только российские войска будут находить иранскими беспилотниками американские РСЗО, то они смогут ликвидировать их, это позволит прекратить обстрелы городов с мирными жителями быстро и эффективно.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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