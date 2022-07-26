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Военный эксперт рассказал, как Иран поможет уничтожить ракеты HIMARS
Военный эксперт рассказал, как Иран поможет уничтожить ракеты HIMARS - 26.07.2022 Украина.ру
Военный эксперт рассказал, как Иран поможет уничтожить ракеты HIMARS
Если Иран передаст БПЛА России, то они помогут уничтожить все американское вооружение на Украине и обезопасить города от обстрелов ВСУ, сказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью Украина.ру
2022-07-26T08:30
2022-07-26T08:30
2022-07-26T08:30
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Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан на брифинге ранее заявил, что Иран якобы готовится передать России беспилотные летательные аппараты, не объяснив, откуда у Соединенных Штатов такая информация, и не приведя никаких доказательств.Он рассказал, что как только российские войска будут находить иранскими беспилотниками американские РСЗО, то они смогут ликвидировать их, это позволит прекратить обстрелы городов с мирными жителями быстро и эффективно.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220725/1036779362.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
himars, новости, всу, бпла, россия
Военный эксперт рассказал, как Иран поможет уничтожить ракеты HIMARS
Если Иран передаст БПЛА России, то они помогут уничтожить все американское вооружение на Украине и обезопасить города от обстрелов ВСУ, сказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью Украина.ру
Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан на брифинге ранее заявил, что Иран якобы готовится передать России беспилотные летательные аппараты, не объяснив, откуда у Соединенных Штатов такая информация, и не приведя никаких доказательств.
Если Иран пойдет нам навстречу в вопросе беспилотников, и эти беспилотники окажутся настолько хороши, как о них говорят, то мы сможем очень плотно закрыть линию фронта. Беспилотники должны дежурить и отслеживать местоположение HIMARS.
Юрий Кнутов
Военный эксперт, директор Музея войск ПВО
Он рассказал, что как только российские войска будут находить иранскими беспилотниками американские РСЗО, то они смогут ликвидировать их, это позволит прекратить обстрелы городов с мирными жителями быстро и эффективно.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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