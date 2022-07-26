https://ukraina.ru/20220726/1036827716.html

"Мы будем решать, что с ней делать": политолог предположил, когда закончится СВО

"Мы будем решать, что с ней делать": политолог предположил, когда закончится СВО - 26.07.2022 Украина.ру

"Мы будем решать, что с ней делать": политолог предположил, когда закончится СВО

Российский войска переламывают поставляемое Украине вооружение, а также кадровую армию, все это приведет к тому, что Киев потеряет половину своей территории и спецоперация закончится к концу 2022 года, сказал политолог и экономист Андрей Суздальцев в интервью Украина,ру

2022-07-26T08:15

2022-07-26T08:15

2022-07-26T08:15

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По его словам, Россия сейчас находимся в точке невозврата, боевые действия ведутся минимальными усилиями, но с очень большим ущербом для Украины.Он предположил, что к концу 2022 года СВО закончится.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220725/1036779362.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сво, новости, украина, россия, киев