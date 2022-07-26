"Мы будем решать, что с ней делать": политолог предположил, когда закончится СВО - 26.07.2022 Украина.ру
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"Мы будем решать, что с ней делать": политолог предположил, когда закончится СВО
"Мы будем решать, что с ней делать": политолог предположил, когда закончится СВО - 26.07.2022 Украина.ру
"Мы будем решать, что с ней делать": политолог предположил, когда закончится СВО
Российский войска переламывают поставляемое Украине вооружение, а также кадровую армию, все это приведет к тому, что Киев потеряет половину своей территории и спецоперация закончится к концу 2022 года, сказал политолог и экономист Андрей Суздальцев в интервью Украина,ру
2022-07-26T08:15
2022-07-26T08:15
сво
новости
украина
россия
киев
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По его словам, Россия сейчас находимся в точке невозврата, боевые действия ведутся минимальными усилиями, но с очень большим ущербом для Украины.Он предположил, что к концу 2022 года СВО закончится.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220725/1036779362.html
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сво, новости, украина, россия, киев

"Мы будем решать, что с ней делать": политолог предположил, когда закончится СВО

08:15 26.07.2022
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкРабота спецназа РФ по позициям ВСУ на Харьковском направлении
Работа спецназа РФ по позициям ВСУ на Харьковском направлении - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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Российский войска переламывают поставляемое Украине вооружение, а также кадровую армию, все это приведет к тому, что Киев потеряет половину своей территории и спецоперация закончится к концу 2022 года, сказал политолог и экономист Андрей Суздальцев в интервью Украина,ру
По его словам, Россия сейчас находимся в точке невозврата, боевые действия ведутся минимальными усилиями, но с очень большим ущербом для Украины.
Фактически мы перемалываем поставляемые виды оружия, а главное, что мы перемалываем кадровую украинскую армию. Все это по всем законам философии приведет к перелому, и все эти позиционные бои с медленным продвижением приведут к тому, что Украина за несколько недель потеряет половину своей территории, а дальше мы будем решать, что с ней делать.
Андрей Суздальцев интервью
Андрей Суздальцев
Политолог и экономист
Он предположил, что к концу 2022 года СВО закончится.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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