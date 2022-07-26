"Мы будем решать, что с ней делать": политолог предположил, когда закончится СВО
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкРабота спецназа РФ по позициям ВСУ на Харьковском направлении
Российский войска переламывают поставляемое Украине вооружение, а также кадровую армию, все это приведет к тому, что Киев потеряет половину своей территории и спецоперация закончится к концу 2022 года, сказал политолог и экономист Андрей Суздальцев в интервью Украина,ру
По его словам, Россия сейчас находимся в точке невозврата, боевые действия ведутся минимальными усилиями, но с очень большим ущербом для Украины.
Фактически мы перемалываем поставляемые виды оружия, а главное, что мы перемалываем кадровую украинскую армию. Все это по всем законам философии приведет к перелому, и все эти позиционные бои с медленным продвижением приведут к тому, что Украина за несколько недель потеряет половину своей территории, а дальше мы будем решать, что с ней делать.
Он предположил, что к концу 2022 года СВО закончится.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.