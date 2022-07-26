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"Боятся неразорвавшихся кассет": глава Чернобаевки о восстановлении мирной жизни в селе
Как Чернобаевка восстанавливается после обстрелов
"Боятся неразорвавшихся кассет": глава Чернобаевки о восстановлении мирной жизни в селе
Глава Чернобаевской сельской военно-гражданской администрации в Херсонской области Юрий Турулев рассказал, как восстанавливается мирная жизнь в селе после и вопреки обстрелам ВСУ
2022-07-26T06:15
2022-07-26T06:15
2022-07-26T06:15
новости
украина
херсонская область
глава
администрация
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Несмотря на бесконечные вооруженные удары украинских военных, жизнь в Чернобаевке продолжается, рассказывает глава сельской администрации. Она стала сложнее - это факт, добавляет он, но жители стараются поддерживать мирное течение жизни: обеспечивают функционирование учреждений и предприятий. Работа магазинов восстановилась, но не всех, отмечает Турулев. Многие владельцы выехали. Кроме того продолжает действовать молочно-товарная ферма, поголовье крупного рогатого скота осталось там скромное, но предприятие работает. Полное интервью с главой Чернобаевской сельской военно-гражданской администрации читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20220502/1033900937.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, херсонская область, глава, администрация
"Боятся неразорвавшихся кассет": глава Чернобаевки о восстановлении мирной жизни в селе
Глава Чернобаевской сельской военно-гражданской администрации в Херсонской области Юрий Турулев рассказал, как восстанавливается мирная жизнь в селе после и вопреки обстрелам ВСУ