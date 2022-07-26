Как Чернобаевка восстанавливается после обстрелов
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"Боятся неразорвавшихся кассет": глава Чернобаевки о восстановлении мирной жизни в селе
Как Чернобаевка восстанавливается после обстрелов
"Боятся неразорвавшихся кассет": глава Чернобаевки о восстановлении мирной жизни в селе
Глава Чернобаевской сельской военно-гражданской администрации в Херсонской области Юрий Турулев рассказал, как восстанавливается мирная жизнь в селе после и вопреки обстрелам ВСУ
2022-07-26T06:15
2022-07-26T06:15
новости
украина
херсонская область
глава
администрация
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Несмотря на бесконечные вооруженные удары украинских военных, жизнь в Чернобаевке продолжается, рассказывает глава сельской администрации. Она стала сложнее - это факт, добавляет он, но жители стараются поддерживать мирное течение жизни: обеспечивают функционирование учреждений и предприятий. Работа магазинов восстановилась, но не всех, отмечает Турулев. Многие владельцы выехали. Кроме того продолжает действовать молочно-товарная ферма, поголовье крупного рогатого скота осталось там скромное, но предприятие работает. Полное интервью с главой Чернобаевской сельской военно-гражданской администрации читайте на сайте Украина.ру.
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новости, украина, херсонская область, глава, администрация

"Боятся неразорвавшихся кассет": глава Чернобаевки о восстановлении мирной жизни в селе

06:15 26.07.2022
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкОсвобожденный Лисичанск
Освобожденный Лисичанск - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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Глава Чернобаевской сельской военно-гражданской администрации в Херсонской области Юрий Турулев рассказал, как восстанавливается мирная жизнь в селе после и вопреки обстрелам ВСУ
Несмотря на бесконечные вооруженные удары украинских военных, жизнь в Чернобаевке продолжается, рассказывает глава сельской администрации. Она стала сложнее - это факт, добавляет он, но жители стараются поддерживать мирное течение жизни: обеспечивают функционирование учреждений и предприятий.
Работа магазинов восстановилась, но не всех, отмечает Турулев. Многие владельцы выехали. Кроме того продолжает действовать молочно-товарная ферма, поголовье крупного рогатого скота осталось там скромное, но предприятие работает.
Проблема с уборкой урожая сейчас, потому что на полях очень много неразорвавшихся кассет и просто фермеры боятся косить. Да, косят, но очень с опаской, очень аккуратно – это замедляет процесс.
Юрий Турулев
Юрий Турулев
Глава военно-гражданской администрации села Чернобаевка Херсонской области
Полное интервью с главой Чернобаевской сельской военно-гражданской администрации читайте на сайте Украина.ру.
Эвакуированные из района Азовстали мирные жители в селе Безыменное - РИА Новости, 1920, 02.05.2022
2 мая, 17:10
Российский флаг в Чернобаевке, подорожание продуктов, что рассказали эвакуированные с «Азовстали». Хроника событий на Украине на 17:00 2 маяВ Чернобаевке подняли флаг России. На Украине дорожают продукты питания. Эвакуированные с «Азовстали» рассказали о поведении «азовцев»
 
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