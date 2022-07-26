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"Боятся неразорвавшихся кассет": глава Чернобаевки о восстановлении мирной жизни в селе

Как Чернобаевка восстанавливается после обстрелов

"Боятся неразорвавшихся кассет": глава Чернобаевки о восстановлении мирной жизни в селе

Глава Чернобаевской сельской военно-гражданской администрации в Херсонской области Юрий Турулев рассказал, как восстанавливается мирная жизнь в селе после и вопреки обстрелам ВСУ

2022-07-26T06:15

2022-07-26T06:15

2022-07-26T06:15

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украина

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Несмотря на бесконечные вооруженные удары украинских военных, жизнь в Чернобаевке продолжается, рассказывает глава сельской администрации. Она стала сложнее - это факт, добавляет он, но жители стараются поддерживать мирное течение жизни: обеспечивают функционирование учреждений и предприятий. Работа магазинов восстановилась, но не всех, отмечает Турулев. Многие владельцы выехали. Кроме того продолжает действовать молочно-товарная ферма, поголовье крупного рогатого скота осталось там скромное, но предприятие работает. Полное интервью с главой Чернобаевской сельской военно-гражданской администрации читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20220502/1033900937.html

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новости, украина, херсонская область, глава, администрация