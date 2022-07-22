https://ukraina.ru/20220722/1036734693.html

Юрий Турулев: Учителя запуганы украинской пропагандой, но 1 сентября дети пойдут в школу

Юрий Турулев: Учителя запуганы украинской пропагандой, но 1 сентября дети пойдут в школу - 22.07.2022 Украина.ру

Юрий Турулев: Учителя запуганы украинской пропагандой, но 1 сентября дети пойдут в школу

Поселок Чернобаевка в Херсонской области стал известен из-за напора украинской пропаганды, которая в интернете «уничтожала» в этом населенном пункте некую... Украина.ру, 22.07.2022

2022-07-22T18:54

2022-07-22T18:54

2022-07-22T18:54

интервью

херсонская область

херсон

всу

ракеты

обстрелы

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/15/1036746415_206:17:677:282_1920x0_80_0_0_841369431dc8beae9964e1e462ff5449.jpg

Поселок Чернобаевка в Херсонской области стал известен из-за напора украинской пропаганды, которая в интернете «уничтожала» в этом населенном пункте некую российскую группировку. Только на самом деле снаряды прилетали по мирным строениям, убивая местных жителей. Глава Чернобаевской сельской военно-гражданской администрации Юрий Турулев рассказал о том, как фермеры все же ведут полевые работы, преподаватели выходят на работу в детский сад, и по кому все же стреляют ВСУ.— Юрий, что вас привело сюда, на этот пост?— Привел зов сердца. Я местный житель, в Чернобаевке прожил тридцать лет, и, глядя на все эти события, я решил возглавить администрацию. Надо людям помогать, люди должны жить, люди не должны страдать от происходящих событий.— А в мирной жизни довоенной вы чем занимались?— Я последние одиннадцать лет возглавлял автовокзал города Херсона и автостанцию Херсона, работал в транспорте.— То есть административный опыт у вас серьезный.- Да, я с 22 лет администрирую. Я изначально после окончания института работал начальником цеха, начальником кормокомплекса, у меня сельскохозяйственное образование. В сельской местности пригодятся мои знания.— Но мы же понимаем, насколько это рискованная позиция, которую вы занимаете. У вас не зря на боку пистолет, обращаться вы с ним тоже умеете?— Умею, навык есть. В армии мне служить не довелось, потому что это попало на девяностые годы, развал Советского Союза, затем я поступил в институт, была отсрочка, потом пошел работать в сельское хозяйство, тоже отсрочка, а потом по истечении лет я уже был не пригоден к армии.— То есть человек сугубо мирный, а оказались на таком посту. Давайте про Чернобаевку, последние месяцы, как мы знаем, украинская пропаганда транслирует ужасы. Что происходило на вверенной вам территории?— Есть разрушенные дома, полностью разрушенные, есть поврежденные. Есть погибшие жители. Один из последних актов, когда прилетело прямо в центр села, там, где рыночек, утром, в 6:50 или в 7:50 – сразу на месте погибло два человека. Пять человек раненые, попали в больницу, одна из них умерла на следующий день.— Рядом не было никаких позиций, расположений, скоплений?— В Чернобаевке нет военных вообще, априори нет.— А сколько до линии фронта, до линии соприкосновения от Чернобаевки?— В пределах 25 километров.— Несмотря на это, функционируют какие-то учреждения, предприятия в самой Чернобаевке, в ее окрестностях, какая-то экономическая жизнь течет. Как она, мирная жизнь?— Мирная жизнь стала гораздо сложнее, чем была, но тем не менее восстановилась работа магазинов. Да, не все работают, потому что многие владельцы выехали. Работает молочно-товарная ферма, там небольшое поголовье крупного рогатого скота осталась, но она живет. Проблема с уборкой урожая сейчас, потому что на полях очень много неразорвавшихся кассет и просто фермеры боятся косить. Да, косят, но очень с опаской, очень аккуратно – это замедляет процесс.— А техники хватает?— Техники не хватает, есть много техники разбитой. Допустим, в том же селе Киселевка – там есть побитые комбайны, реально даже есть видео, когда попало в ангар и стоит со спущенными колесами, с разбитыми стеклами, с пробитым мотором.— Какие наиболее насущные проблемы, которые вы как руководитель видите, и какие их решения в перспективе ближайших месяцев?— В перспективе ближайших месяцев мы хотим полноценно запустить школу, запустить детский сад. Сейчас в ближайшее время у нас будет налажена работа Дома Культуры. На Дом Культуры у нас сотрудники есть.Есть проблема со штатом для общеобразовательной школы, для школы-интерната. У нас две школы, два садика. Преподавательский состав, видимо, потому что напуган украинской пропагандой, боится выходить на работу.Если по одному детскому садику у нас вопрос закрыт, преподавательский состав готовы выходить на работу, то по школе не справляемся. Уверен, что скоро мы эту проблему уладим и дети обязательно пойдут в школу 1 сентября!

https://ukraina.ru/20220720/1036687126.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Александр Васильев

Александр Васильев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Васильев

интервью, херсонская область, херсон, всу, ракеты, обстрелы, россия