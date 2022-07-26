https://ukraina.ru/20220726/1036822719.html

К зиме настанет окончательный перелом на Украине – военный эксперт Евсеев

К зиме настанет окончательный перелом на Украине – военный эксперт Евсеев - 26.07.2022 Украина.ру

К зиме настанет окончательный перелом на Украине – военный эксперт Евсеев

Украина может мобилизовать максимум 300 тысяч человек, этих людей им хватит до зимы, а потом им будет некого призывать, в то время, когда РФ только начала наращивать свой потенциал, сказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью Украина.ру

2022-07-26T04:45

2022-07-26T04:45

2022-07-26T04:45

украина

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Ранее глава американского Генштаба заявил, что в США не видят признаков поражения Украины в Донбассе. По его словам, ВСУ ведут с Россией войну на истощение.По его словам, Запад просто не понимает, что Украина на грани развала, это "не война на истощение, это просто война до последнего украинца"."К зиме настанет окончательный перелом на Украине", страна стоит перед вопросом прекращения своего существования, заключил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220725/1036812558.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина, россия, мобилизация, новости, всу