К зиме настанет окончательный перелом на Украине – военный эксперт Евсеев - 26.07.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220726/1036822719.html
К зиме настанет окончательный перелом на Украине – военный эксперт Евсеев
К зиме настанет окончательный перелом на Украине – военный эксперт Евсеев - 26.07.2022 Украина.ру
К зиме настанет окончательный перелом на Украине – военный эксперт Евсеев
Украина может мобилизовать максимум 300 тысяч человек, этих людей им хватит до зимы, а потом им будет некого призывать, в то время, когда РФ только начала наращивать свой потенциал, сказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью Украина.ру
2022-07-26T04:45
2022-07-26T04:45
украина
россия
мобилизация
новости
всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/19/1036810723_0:45:3026:1747_1920x0_80_0_0_c5a1d9f903df00e239e67e62ef0eb22f.jpg
Ранее глава американского Генштаба заявил, что в США не видят признаков поражения Украины в Донбассе. По его словам, ВСУ ведут с Россией войну на истощение.По его словам, Запад просто не понимает, что Украина на грани развала, это "не война на истощение, это просто война до последнего украинца"."К зиме настанет окончательный перелом на Украине", страна стоит перед вопросом прекращения своего существования, заключил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220725/1036812558.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/19/1036810723_287:0:2810:1892_1920x0_80_0_0_373b77b041b381e8f68684b4e0e70dcd.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина, россия, мобилизация, новости, всу

К зиме настанет окончательный перелом на Украине – военный эксперт Евсеев

04:45 26.07.2022
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкРабота спецназа РФ по позициям ВСУ на Харьковском направлении
Работа спецназа РФ по позициям ВСУ на Харьковском направлении - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© РИА Новости . Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
Читать в
Украина может мобилизовать максимум 300 тысяч человек, этих людей им хватит до зимы, а потом им будет некого призывать, в то время, когда РФ только начала наращивать свой потенциал, сказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью Украина.ру
Ранее глава американского Генштаба заявил, что в США не видят признаков поражения Украины в Донбассе. По его словам, ВСУ ведут с Россией войну на истощение.
О каком истощении России можно говорить, если безвозвратные потери Украины на порядок выше потерь России. Пусть люди, которые делают такие заявления, посмотрят на цифры. По населению наша страна в три раза больше Украины. Украина максимум может призвать 300 тысяч человек. Этого хватит до зимы, а потом просто некого будет призывать. Россия только наращивает свой потенциал, а Украина вынуждена призывать всех.
Владимир Евсеев интервью
Владимир Евсеев
Военный эксперт Института стран СНГ
По его словам, Запад просто не понимает, что Украина на грани развала, это "не война на истощение, это просто война до последнего украинца".
"К зиме настанет окончательный перелом на Украине", страна стоит перед вопросом прекращения своего существования, заключил эксперт.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
жители, пенсионеры, фига - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
Вчера, 09:26
Украина в роли жертвы. Зеленский хочет войны до победы, а Байден — до выборов в Конгресс?
 
УкраинаРоссиямобилизацияНовостиВСУ
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:08Об эффективных и неэффективных антироссийских санкциях Запада
08:00Эксперт: переговоры с Киевом могут возобновиться, но условия будут новыми
07:56"Отважные" двигаются к Славянску – СМИ
07:50Валах Его Величества: в украинских землях на страже российских интересов
07:46"Не хватает Нарнии и Лукоморья": Кадыров высмеял чешский форум свободных народов России
07:45Суздальцев: ЕС хочет бесплатный газ от РФ в качестве контрибуции за Холодную войну
07:37Ректор ХГУ Татьяна Томилина: Кто-то ждет Украину, но я знаю - Россия здесь навсегда!
07:30"Главная кладовая Европы": экономист рассказал о планах Венгрии на российский газ
07:27"Отважные" сообщили, что Украина потеряла почти все ударные дроны
07:15В Донецке загорелась нефтебаза после обстрела со стороны ВСУ натовским оружием
07:15Эксперт назвал расстояние, на которое способна простреливать Россию Украина
07:00Суздальцев: Венгрия решила стать газовым хабом за счет России
06:45Суздальцев рассказал, как Европа хочет получать российский газ бесплатно
06:30Это Европа: Рогов рассказал, что у украинских беженцев на Западе изымают детей
06:15"Боятся неразорвавшихся кассет": глава Чернобаевки о восстановлении мирной жизни в селе
06:00Носович: калининградский транзит — это оружие, которое висит на стене и когда-то выстрелит
05:45Даже коньяк: в Херсоне рассказали, что вырастет и будет произведено в регионе в этом году
05:30"Прилетело прямо в центр села": глава Чернобаевки рассказал о последнем обстреле ВСУ
05:29Хроника энергетической войны. "СП-1" возобновил работу, но в ЕС сохраняют санкции
05:15Политолог: России есть чему поучиться у Ирана
Лента новостейМолния