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К зиме настанет окончательный перелом на Украине – военный эксперт Евсеев
К зиме настанет окончательный перелом на Украине – военный эксперт Евсеев - 26.07.2022 Украина.ру
К зиме настанет окончательный перелом на Украине – военный эксперт Евсеев
Украина может мобилизовать максимум 300 тысяч человек, этих людей им хватит до зимы, а потом им будет некого призывать, в то время, когда РФ только начала наращивать свой потенциал, сказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью Украина.ру
2022-07-26T04:45
2022-07-26T04:45
2022-07-26T04:45
украина
россия
мобилизация
новости
всу
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Ранее глава американского Генштаба заявил, что в США не видят признаков поражения Украины в Донбассе. По его словам, ВСУ ведут с Россией войну на истощение.По его словам, Запад просто не понимает, что Украина на грани развала, это "не война на истощение, это просто война до последнего украинца"."К зиме настанет окончательный перелом на Украине", страна стоит перед вопросом прекращения своего существования, заключил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220725/1036812558.html
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2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина, россия, мобилизация, новости, всу
К зиме настанет окончательный перелом на Украине – военный эксперт Евсеев
Украина может мобилизовать максимум 300 тысяч человек, этих людей им хватит до зимы, а потом им будет некого призывать, в то время, когда РФ только начала наращивать свой потенциал, сказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью Украина.ру
Ранее глава американского Генштаба заявил, что в США не видят признаков поражения Украины в Донбассе. По его словам, ВСУ ведут с Россией войну на истощение.
О каком истощении России можно говорить, если безвозвратные потери Украины на порядок выше потерь России. Пусть люди, которые делают такие заявления, посмотрят на цифры. По населению наша страна в три раза больше Украины. Украина максимум может призвать 300 тысяч человек. Этого хватит до зимы, а потом просто некого будет призывать. Россия только наращивает свой потенциал, а Украина вынуждена призывать всех.
Владимир Евсеев
Военный эксперт Института стран СНГ
По его словам, Запад просто не понимает, что Украина на грани развала, это "не война на истощение, это просто война до последнего украинца".
"К зиме настанет окончательный перелом на Украине", страна стоит перед вопросом прекращения своего существования, заключил эксперт.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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