https://ukraina.ru/20220726/1036820519.html

"Прилетело прямо в центр села": глава Чернобаевки рассказал о последнем обстреле ВСУ

"Военных нет априори": глава Чернобаевки об обстрелах ВСУ

"Прилетело прямо в центр села": глава Чернобаевки рассказал о последнем обстреле ВСУ

Глава Чернобаевской сельской военно-гражданской администрации в Херсонской области Юрий Турулев рассказал корреспонденту Украина.ру об одном из последних обстрелов сельского рынка, во время которого погибли мирные жители

2022-07-26T05:30

2022-07-26T05:30

2022-07-26T05:30

новости

украина

глава

администрация

херсонская область

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Последние месяцы украинская пропаганда транслирует ужасы, отмечает глава сельской администрации, добавляя, что реальная ситуация на вверенной ему территории иная.При этом, подчеркивает он, в Чернобаевке априори нет российских военных. А до линии соприкосновения с фронтом около 25 километров.Турулев отметил, что несмотря на жесткие обстрелы села со стороны ВСУ, Чернобаевка продолжает функционировать, жители стараются работать, но боятся повторных ударов. Некоторые из них не выдержали такого напряжения и покинули село. Полное интервью с главой Чернобаевской сельской военно-гражданской администрации читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20220622/1034211269.html

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новости, украина, глава, администрация, херсонская область