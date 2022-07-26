"Военных нет априори": глава Чернобаевки об обстрелах ВСУ
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"Прилетело прямо в центр села": глава Чернобаевки рассказал о последнем обстреле ВСУ
"Военных нет априори": глава Чернобаевки об обстрелах ВСУ
"Прилетело прямо в центр села": глава Чернобаевки рассказал о последнем обстреле ВСУ
Глава Чернобаевской сельской военно-гражданской администрации в Херсонской области Юрий Турулев рассказал корреспонденту Украина.ру об одном из последних обстрелов сельского рынка, во время которого погибли мирные жители
2022-07-26T05:30
2022-07-26T05:30
новости
украина
глава
администрация
херсонская область
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Последние месяцы украинская пропаганда транслирует ужасы, отмечает глава сельской администрации, добавляя, что реальная ситуация на вверенной ему территории иная.При этом, подчеркивает он, в Чернобаевке априори нет российских военных. А до линии соприкосновения с фронтом около 25 километров.Турулев отметил, что несмотря на жесткие обстрелы села со стороны ВСУ, Чернобаевка продолжает функционировать, жители стараются работать, но боятся повторных ударов. Некоторые из них не выдержали такого напряжения и покинули село. Полное интервью с главой Чернобаевской сельской военно-гражданской администрации читайте на сайте Украина.ру.
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новости, украина, глава, администрация, херсонская область

"Прилетело прямо в центр села": глава Чернобаевки рассказал о последнем обстреле ВСУ

05:30 26.07.2022
 
© Украина.ру / Василий ТкачНовая Каховка обстрел ВСУ
Новая Каховка обстрел ВСУ - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© Украина.ру / Василий Ткач
Читать в
Глава Чернобаевской сельской военно-гражданской администрации в Херсонской области Юрий Турулев рассказал корреспонденту Украина.ру об одном из последних обстрелов сельского рынка, во время которого погибли мирные жители
Последние месяцы украинская пропаганда транслирует ужасы, отмечает глава сельской администрации, добавляя, что реальная ситуация на вверенной ему территории иная.
Есть разрушенные дома, полностью разрушенные, есть поврежденные. Есть погибшие жители. Один из последних актов, когда прилетело прямо в центр села, там, где рыночек, утром, в 6:50 или в 7:50 – сразу на месте погибло два человека. Пять человек раненые, попали в больницу, одна из них умерла на следующий день.
Юрий Турулев
Юрий Турулев
Глава сельской военно-гражданской администрации села Чернобаевка Херсонской области
При этом, подчеркивает он, в Чернобаевке априори нет российских военных. А до линии соприкосновения с фронтом около 25 километров.
Турулев отметил, что несмотря на жесткие обстрелы села со стороны ВСУ, Чернобаевка продолжает функционировать, жители стараются работать, но боятся повторных ударов. Некоторые из них не выдержали такого напряжения и покинули село.
Полное интервью с главой Чернобаевской сельской военно-гражданской администрации читайте на сайте Украина.ру.
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