https://ukraina.ru/20220726/1036819349.html

Носович: калининградский транзит — это оружие, которое висит на стене и когда-то выстрелит

Носович: калининградский транзит — это оружие, которое висит на стене и когда-то выстрелит - 26.07.2022 Украина.ру

Носович: калининградский транзит — это оружие, которое висит на стене и когда-то выстрелит

Из Литвы прозвучало предложение разобрать железнодорожное полотно, связывающее эту страну с Россией. Стоит ли серьезно относиться к такого рода заявлениям, и как решить вопрос транзита через Калининградскую область, в интервью изданию Украина.ру ответил политолог Александр Носович

2022-07-26T06:00

2022-07-26T06:00

2022-07-26T06:00

новости

александр носович

эксперт

калининград

транзит

литва

евросоюз

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"Заявления, даже ничего не значащих спикеров, должны в Москве и в Калининграде восприниматься всерьез по той простой причине, что калининградский транзит — это оружие, которое висит на стене, и которое рано или поздно может выстрелить. Оно уже практически выстрелило один раз в июне. Во всяком случае оно было снято с полки и им нацелились в сторону России, в сторону Калининградской области. И если это один раз произошло, то ничто не гарантирует того, что это не произойдет во второй раз, - сказал Носович.А в следующий раз, добавил он, Вильнюс может додуматься до перекрытия всего грузопотока, а также ограничить пассажиропоток. Поэтому, пояснил эксперт, стоит помнить о том, что перевозки - безальтернативный вариант развития калининградской логистики, транспортной сферы Калининградской области, ведь никаких надежд на добрую волю со стороны Литвы и Европейского союза нет.

https://ukraina.ru/20220722/1036751359.html

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новости, александр носович, эксперт, калининград, транзит, литва, евросоюз