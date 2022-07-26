Носович: калининградский транзит — это оружие, которое висит на стене и когда-то выстрелит - 26.07.2022 Украина.ру
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Носович: калининградский транзит — это оружие, которое висит на стене и когда-то выстрелит
Носович: калининградский транзит — это оружие, которое висит на стене и когда-то выстрелит - 26.07.2022 Украина.ру
Носович: калининградский транзит — это оружие, которое висит на стене и когда-то выстрелит
Из Литвы прозвучало предложение разобрать железнодорожное полотно, связывающее эту страну с Россией. Стоит ли серьезно относиться к такого рода заявлениям, и как решить вопрос транзита через Калининградскую область, в интервью изданию Украина.ру ответил политолог Александр Носович
2022-07-26T06:00
2022-07-26T06:00
новости
александр носович
эксперт
калининград
транзит
литва
евросоюз
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"Заявления, даже ничего не значащих спикеров, должны в Москве и в Калининграде восприниматься всерьез по той простой причине, что калининградский транзит — это оружие, которое висит на стене, и которое рано или поздно может выстрелить. Оно уже практически выстрелило один раз в июне. Во всяком случае оно было снято с полки и им нацелились в сторону России, в сторону Калининградской области. И если это один раз произошло, то ничто не гарантирует того, что это не произойдет во второй раз, - сказал Носович.А в следующий раз, добавил он, Вильнюс может додуматься до перекрытия всего грузопотока, а также ограничить пассажиропоток. Поэтому, пояснил эксперт, стоит помнить о том, что перевозки - безальтернативный вариант развития калининградской логистики, транспортной сферы Калининградской области, ведь никаких надежд на добрую волю со стороны Литвы и Европейского союза нет.
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новости, александр носович, эксперт, калининград, транзит, литва, евросоюз

Носович: калининградский транзит — это оружие, которое висит на стене и когда-то выстрелит

06:00 26.07.2022
 
© РИА Новости . Алексей Даничев / Перейти в фотобанкГорода России. Калининград
Города России. Калининград - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© РИА Новости . Алексей Даничев
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Читать в
Из Литвы прозвучало предложение разобрать железнодорожное полотно, связывающее эту страну с Россией. Стоит ли серьезно относиться к такого рода заявлениям, и как решить вопрос транзита через Калининградскую область, в интервью изданию Украина.ру ответил политолог Александр Носович
"Заявления, даже ничего не значащих спикеров, должны в Москве и в Калининграде восприниматься всерьез по той простой причине, что калининградский транзит — это оружие, которое висит на стене, и которое рано или поздно может выстрелить. Оно уже практически выстрелило один раз в июне. Во всяком случае оно было снято с полки и им нацелились в сторону России, в сторону Калининградской области. И если это один раз произошло, то ничто не гарантирует того, что это не произойдет во второй раз, - сказал Носович.
А в следующий раз, добавил он, Вильнюс может додуматься до перекрытия всего грузопотока, а также ограничить пассажиропоток. Поэтому, пояснил эксперт, стоит помнить о том, что перевозки - безальтернативный вариант развития калининградской логистики, транспортной сферы Калининградской области, ведь никаких надежд на добрую волю со стороны Литвы и Европейского союза нет.
Александр Носович интервью - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
22 июля, 13:56
Александр Носович: Россия может перейти от режима СВО к режиму полноценной войны
 
НовостиАлександр НосовичэкспертКалининградтранзитЛитваЕвросоюз
 
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