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"Люди не должны страдать": глава Чернобаевки рассказал, ради чего рискует каждый день
Глава Чернобаевки рассказал, ради чего рискует каждый день
"Люди не должны страдать": глава Чернобаевки рассказал, ради чего рискует каждый день
Глава Чернобаевской сельской военно-гражданской администрации в Херсонской области Юрий Турулев объяснил в интервью корреспонденту Украина.ру почему, будучи мирным жителем, занимает столь "рискованный" пост
2022-07-26T04:30
2022-07-26T04:30
2022-07-26T04:30
новости
украина
глава
администрация
херсонская область
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Он отметил, что главой администрации небольшого села в Белозёрском районе Херсонской области Украины стал "по зову сердца". Последние одиннадцать лет Юрий Турулев возглавлял автовокзал и автостанцию Херсона. После окончания института по сельскохозяйственному направлению, рассказывает он, был начальником цеха, затем руководил кормокомплексом. В сельской местности, уверен глава администрации, эти знания пригодятся.При этом Турулев отдает себе отчет, на какой "рискованной" позиции находится, добавляя, что с оружием обращаться умеет, но в армии служить не довелось из-за "развала" СССР, учебы в институте и сельскохозяйственной работе.Полное интервью с главой Чернобаевской сельской военно-гражданской администрации читайте на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, глава, администрация, херсонская область
"Люди не должны страдать": глава Чернобаевки рассказал, ради чего рискует каждый день
Глава Чернобаевской сельской военно-гражданской администрации в Херсонской области Юрий Турулев объяснил в интервью корреспонденту Украина.ру почему, будучи мирным жителем, занимает столь "рискованный" пост
Он отметил, что главой администрации небольшого села в Белозёрском районе Херсонской области Украины стал "по зову сердца".
Я местный житель, в Чернобаевке прожил тридцать лет, и, глядя на все эти события, я решил возглавить администрацию. Надо людям помогать, люди должны жить, люди не должны страдать от происходящих событий.
Юрий Турулев
Глава сельской военно-гражданской администрации села Чернобаевка
Последние одиннадцать лет Юрий Турулев возглавлял автовокзал и автостанцию Херсона. После окончания института по сельскохозяйственному направлению, рассказывает он, был начальником цеха, затем руководил кормокомплексом. В сельской местности, уверен глава администрации, эти знания пригодятся.
При этом Турулев отдает себе отчет, на какой "рискованной" позиции находится, добавляя, что с оружием обращаться умеет, но в армии служить не довелось из-за "развала" СССР, учебы в институте и сельскохозяйственной работе.
Полное интервью с главой Чернобаевской сельской военно-гражданской администрации читайте
на сайте Украина.ру.