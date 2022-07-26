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"Люди не должны страдать": глава Чернобаевки рассказал, ради чего рискует каждый день

Глава Чернобаевки рассказал, ради чего рискует каждый день

"Люди не должны страдать": глава Чернобаевки рассказал, ради чего рискует каждый день

Глава Чернобаевской сельской военно-гражданской администрации в Херсонской области Юрий Турулев объяснил в интервью корреспонденту Украина.ру почему, будучи мирным жителем, занимает столь "рискованный" пост

2022-07-26T04:30

2022-07-26T04:30

2022-07-26T04:30

новости

украина

глава

администрация

херсонская область

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Он отметил, что главой администрации небольшого села в Белозёрском районе Херсонской области Украины стал "по зову сердца". Последние одиннадцать лет Юрий Турулев возглавлял автовокзал и автостанцию Херсона. После окончания института по сельскохозяйственному направлению, рассказывает он, был начальником цеха, затем руководил кормокомплексом. В сельской местности, уверен глава администрации, эти знания пригодятся.При этом Турулев отдает себе отчет, на какой "рискованной" позиции находится, добавляя, что с оружием обращаться умеет, но в армии служить не довелось из-за "развала" СССР, учебы в институте и сельскохозяйственной работе.Полное интервью с главой Чернобаевской сельской военно-гражданской администрации читайте на сайте Украина.ру.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, глава, администрация, херсонская область