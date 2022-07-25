https://ukraina.ru/20220725/1036838337.html

Хроника событий на Украине на 16:00 25 июля: потери ВСУ, СБУ и блогеры, Gepard, гексан

Хроника событий на Украине на 16:00 25 июля: потери ВСУ, СБУ и блогеры, Gepard, гексан - 25.07.2022 Украина.ру

Хроника событий на Украине на 16:00 25 июля: потери ВСУ, СБУ и блогеры, Gepard, гексан

Украина.ру, 25.07.2022

2022-07-25T16:00

2022-07-25T16:00

2022-07-25T16:00

спецоперация

эксклюзив

хроники

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Украинские военные продолжают нести потери. СБУ сотрудничает с украинскими журналистами и блогерами в борьбе против ДНР и ЛНР. На Украину прибыли первые "зенитки" из Германии. ВСУ подготовили провокацию с гексаномО том, что Служба безопасности Украины использует украинских журналистов и блогеров в своих операциях против Луганской и Донецкой Народных Республик, говорится в секретных документах из архива херсонского отделения СБУ, попавших в распоряжение РИА Новости.Так, согласно документам СБУ негласно опубликовала в СМИ статью, призванную создать в обществе негативные настроения относительно призыва в вооруженные силы ЛНР и ДНР.Агентство ссылается на рапорт старшего оперуполномоченного третьего сектора отдела защиты национальной государственности управления СБУ (ЗНД УСБУ) в Херсонской области Михаила Лихтея. Тот писал, что в марте 2021 года для борьбы с призывом в ДНР и ЛНР "было проведено профилактическое мероприятие в форме подготовки целенаправленной публикации в ведущем медиа-издании"."Тридцатого марта 2021 года с использованием оперативных позиций указанные материалы опубликованы на платформе известного всеукраинского издания "Цензор.НЕТ" под названием "ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей, как на Украине называют ДНР и ЛНР – Ред.) и призыв", а также на известных блогерских платформах "Энигма" и "Телеграф" с аналогичным содержанием", — цитирует агентство документ.Также в рапорте отмечается, что публикация "призывает граждан удерживаться от какой бы то ни было явки в военкоматы псевдореспублик, поскольку указанное может привести к совершению уголовных правонарушений", что карается лишением свободы.В документах СБУ указывается, что ведомство через своих агентов отследило реакцию пользователей сайтов и соцсетей на опубликованные материалы.Зенитки из ГерманииГермания начала поставку зенитных самоходных артиллерийских установок Gepard в Украину, заявил в эфире единого телемарафона министр обороны страны Алексей Резников."Сегодня официально зашли три первых Gepard. Это зенитно-ракетные комплексы, к которым нам переданы десятки тысяч патронов. Мы ожидаем первые 15 Gepard. Три сегодня заехали в Украину. Они сегодня уже в распоряжении Вооруженных сил Украины", - рассказал Резников.В середине июля официальный Берлин опубликовал список вооружений, которые еще планируется поставить Украине, среди которых были 30 ЗСУ Gepard.При этом ранее боеприпасы для Gepard считались проблемой — для поставок было доступном немногим менее чем 60 тыс. 35-мм снарядов. С учётом того, что Gepard может стрелять со скоростью до 1000 выстрелов в минуту, этих снарядов не хватало. После нескольких недель усилий офис немецкого правительства совместно с министерством обороны Норвегии нашли производителя, который может производить дополнительные боеприпасы.До этого производитель систем провёл обучение украинских солдат в Германии по использованию установок.Потери УкраиныДнём 25 июля официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал о ходе спецоперации ВС РФ на Украине."Высокоточным оружием большой дальности морского базирования в районе населенного пункта Богдановцы Хмельницкой области уничтожена перевалочная база с поставленными США боеприпасами к реактивным системам залпового огня "HIMARS" и снарядами к американским крупнокалиберным гаубицам М777", - отметил он.Кроме того, в акватории Днепровского лимана вскрыта попытка выдвижения и высадки с быстроходных десантных катеров украинской диверсионной группы на территорию Херсонской области. В результате огневого поражения два десантных катера ВМС Украины с находившимися на борту диверсантами уничтожены."В населённом пункте Константиновка Донецкой Народной Республики в результате удара высокоточным оружием ВКС России по пункту временной дислокации 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ уничтожено более 100 националистов и иностранных наёмников", - рассказал Конашенков.Продолжилось нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины. За сутки было поражено: шесть командно-наблюдательных пунктов, в том числе подразделений 60-й пехотной бригады в районе Орехова Запорожской области, 113-й бригады территориальной обороны в районах Клугино-Башкировки и Чугуева Харьковской области. Были уничтожены: четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах Любимовки Днепропетровской области, Степного Запорожской области и Артёмовска Донецкой Народной Республики, а также радиолокатор подсвета и наведения зенитного ракетного комплекса С-300 в районе населённого пункта Некременное Донецкой Народной Республики."В рамках контрбатарейной борьбы подавлены четыре взвода реактивных систем залпового огня "Град" в районах населенных пунктов Успеновка, Марково, Миньковка и Семеновка, два артиллерийских взвода гаубиц Д-20, три артиллерийских взвода самоходных артиллерийских установок "Гвоздика", а также восемь украинских взводов орудий Д-30 на огневых позициях в районах населённых пунктов Дзержинск, Георгиевка, Водяное, Новомихайловка, Курахово, Камышевка Донецкой Народной Республики", - отметил Конашенков.Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки было сбито шесть украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Каменка, Бражковка, Малая Камышеваха Харьковской области и Харцызск Донецкой Народной Республики.Кроме того, в районе Стаханова Луганской Народной Республики, а также Попасной Донецкой Народной Республики было перехвачено шесть снарядов реактивной системы залпового огня "Ураган".Всего с начала проведения специальной военной операции были уничтожены: 260 самолётов, 144 вертолёта, 1611 беспилотных летательных аппаратов, 357 зенитных ракетных комплексов, 4161 танк и других боевых бронированных машин, 763 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3198 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 4459 единиц специальной военной автомобильной техники.Провокация в СлавянскеВ 15:13 Минобороны РФ выпустило срочное заявление по подготовке ВСУ провокации с гексаном."Минобороны России предупреждает жителей Славянска о том, что киевский режим завершил подготовку чудовищной провокации с использованием сильнодействующих отравляющих веществ. На масложировом комбинате сотрудники СБУ в ближайшие дни планируют взорвать емкости с химически опасным веществом – гексаном, общим объемом более 120 тонн", - заявил руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию, начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.В результате подрыва емкостей с гексаном, отметил Мизинцев, образуется токсичное облако, которое распространится более чем на 10 километров. В зоне химического поражения окажутся все жилые районы Славянска и близлежащих населенных пунктов."Особый цинизм таких бесчеловечных действий украинских властей заключается в том, что для достижения своих преступных целей они готовы принести в жертву десятки тысяч собственных граждан, проживающих в Славянске, а также военнослужащих украинских вооруженных формирований, находящихся в городе", - подчеркнул Мизинцев.Он напомнил, что гексан – это мощный нейротоксин и канцероген. Вещество оказывает раздражающее действие на кожу, при вдыхании поражает легкие, действует как сильное наркотическое вещество, вызывает сонливость, головокружение, поражение периферической нервной системы, онемение ног, угнетение центральной нервной системы и раздражение глаз. При длительном нахождении в парах гексана возникает хроническое отравление, приводящее к серьезным заболеваниям нервной системы, которые проявляются понижением чувствительности, быстрой утомляемостью, снижением мышечного тонуса и головными болями."При этом по причине того, что гексан способен самовоспламеняться при температуре внешней среды плюс 23-38ºС (с последующим интенсивным горением и большим выделением тепла), взрыв может произойти и за счет аномально высокой температуры окружающего воздуха, которая в настоящее время установилась в Славянском районе. Наиболее эффективными экстренными мерами для защиты от паров гексана являются укрытие в помещениях, плотное закрытие окон и дверей. В случае отравления – обеспечение пострадавшим притока свежего воздуха, защита органов дыхания и кожи", - заявил Мизинцев.Он отметил, что Минобороны РФ рекомендует жителям Славянска и близлежащих населённых пунктов незамедлительно принять необходимые меры защиты.По словам Мизинцева, цель данной провокации – по уже отработанному сценарию обвинить Вооружённые Силы России и формирования Донецкой Народной Республики в якобы неизбирательных ударах по потенциально опасным объектам с последующим широким освещением в украинских и западных СМИ."Ещё раз акцентируем внимание на том, что в ходе выполнения задач специальной военной операции Вооруженные Силы России и воинские формирования Донецкой и Луганской народных республик не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры", - отметил Мизинцев.Он призвал ООН, Международный Комитет Красного Креста, Организацию по запрещению химического оружия немедленно оказать влияние на украинские власти и принять действенные меры, направленные на предотвращение этой провокации.

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники