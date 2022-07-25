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Ударим по селу Иваново? Военный эксперт о том, как Россия будет биться за Николаев

Ударим по селу Иваново? Военный эксперт о том, как Россия будет биться за Николаев - 25.07.2022 Украина.ру

Ударим по селу Иваново? Военный эксперт о том, как Россия будет биться за Николаев

Направление главного удара на херсонском и другом направлениях выбирает Минобороны. Существует несколько сценариев грядущего наступления, которые дополняют друг друга. Об этом рассказал работающий в Херсоне военный журналист Роман Сапоньков в интервью изданию Украина.ру

2022-07-25T16:15

2022-07-25T16:15

2022-07-25T16:15

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Все зависит от того, какое подразделение на каком участке сможет вклиниться в оборону противника и заставит его покатиться назад, пояснил эксперт.Не бывает так, что мы выбрали какое-нибудь село Иваново и стали наступать там всеми своими силами, как будет сейчас, посмотрим, заключил собеседник издания.

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новости, россия, николаев