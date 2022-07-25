https://ukraina.ru/20220725/1036833835.html
Ударим по селу Иваново? Военный эксперт о том, как Россия будет биться за Николаев
Ударим по селу Иваново? Военный эксперт о том, как Россия будет биться за Николаев - 25.07.2022 Украина.ру
Ударим по селу Иваново? Военный эксперт о том, как Россия будет биться за Николаев
Направление главного удара на херсонском и другом направлениях выбирает Минобороны. Существует несколько сценариев грядущего наступления, которые дополняют друг друга. Об этом рассказал работающий в Херсоне военный журналист Роман Сапоньков в интервью изданию Украина.ру
2022-07-25T16:15
2022-07-25T16:15
2022-07-25T16:15
новости
россия
николаев
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Все зависит от того, какое подразделение на каком участке сможет вклиниться в оборону противника и заставит его покатиться назад, пояснил эксперт.Не бывает так, что мы выбрали какое-нибудь село Иваново и стали наступать там всеми своими силами, как будет сейчас, посмотрим, заключил собеседник издания.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, николаев
Ударим по селу Иваново? Военный эксперт о том, как Россия будет биться за Николаев
Направление главного удара на херсонском и другом направлениях выбирает Минобороны. Существует несколько сценариев грядущего наступления, которые дополняют друг друга. Об этом рассказал работающий в Херсоне военный журналист Роман Сапоньков в интервью изданию Украина.ру
Все зависит от того, какое подразделение на каком участке сможет вклиниться в оборону противника и заставит его покатиться назад, пояснил эксперт.
"Если отталкиваться от опыта Великой Отечественной войны, то наступление на Одессу шло через Кривой Рог, потому что там поля и легкодоступная местность. С Юга на Николаев идти не очень логично, потому что там лиманы, леса и пересеченная местность. Там маневра для танковых или мотострелковых подразделений не так много", - указал Сапоньков.
Не бывает так, что мы выбрали какое-нибудь село Иваново и стали наступать там всеми своими силами, как будет сейчас, посмотрим, заключил собеседник издания.