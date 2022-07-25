"Обещают звание, дом и паспорт": Кнутов рассказал, на что США подталкивают пойти Украину - 25.07.2022 Украина.ру
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"Обещают звание, дом и паспорт": Кнутов рассказал, на что США подталкивают пойти Украину
"Обещают звание, дом и паспорт": Кнутов рассказал, на что США подталкивают пойти Украину - 25.07.2022 Украина.ру
"Обещают звание, дом и паспорт": Кнутов рассказал, на что США подталкивают пойти Украину
США подталкивают Украину угнать самолет РФ и готовы заплатить за это по миллион долларов, эта схема американцев существует много лет в разных конфликтах, сказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью Украина.ру
2022-07-25T13:29
2022-07-25T13:29
самолет
россия
украина
сша
новости
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Ранее сотрудники ФСБ сорвали курируемую спецслужбами стран НАТО операцию Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины по угону российских боевых самолетов.По данным ведомства, украинская сторона обещала заплатить до двух миллионов долларов летчику в случае согласия угнать самолет ВКС РФ. Сообщается, что в ходе оперативной игры против украинских спецслужб российская контрразведка получила данные, благодаря которым армия РФ уничтожила ряд военных объектов ВСУ.Он рассказал, что если бы Украине удалось угнать российский самолет, то сильно бы это не повлияло на ход боевых действий, сейчас используются современные системы опознавания, там большое количество вариантов кодирования.США все время предлагают угнать самолет и всегда платят по миллиону долларов, обещают звание, дом и паспорт, это схема, которая существует уже несколько десятилетий, заключил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220725/1036816532.html
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самолет, россия, украина, сша, новости

"Обещают звание, дом и паспорт": Кнутов рассказал, на что США подталкивают пойти Украину

13:29 25.07.2022
 
© РИА Новости . Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкСовместная тренировка пеших и механизированных колонн к Параду Победы
Совместная тренировка пеших и механизированных колонн к Параду Победы - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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США подталкивают Украину угнать самолет РФ и готовы заплатить за это по миллион долларов, эта схема американцев существует много лет в разных конфликтах, сказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью Украина.ру
Ранее сотрудники ФСБ сорвали курируемую спецслужбами стран НАТО операцию Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины по угону российских боевых самолетов.
По данным ведомства, украинская сторона обещала заплатить до двух миллионов долларов летчику в случае согласия угнать самолет ВКС РФ. Сообщается, что в ходе оперативной игры против украинских спецслужб российская контрразведка получила данные, благодаря которым армия РФ уничтожила ряд военных объектов ВСУ.
Это вообще не идея украинцев. Это идея американцев. Еще в 1953 году во время войны в Корее американцы так же планировали угнать северокорейский Миг-15. Они тоже платили миллион долларов, и один из северокорейцев перегнал такой самолет.
Юрий Кнутов интервью
Юрий Кнутов
Военный эксперт, директор Музея войск ПВО
Он рассказал, что если бы Украине удалось угнать российский самолет, то сильно бы это не повлияло на ход боевых действий, сейчас используются современные системы опознавания, там большое количество вариантов кодирования.
США все время предлагают угнать самолет и всегда платят по миллиону долларов, обещают звание, дом и паспорт, это схема, которая существует уже несколько десятилетий, заключил эксперт.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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самолетРоссияУкраинаСШАНовости
 
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Заголовок открываемого материала
13:29"Обещают звание, дом и паспорт": Кнутов рассказал, на что США подталкивают пойти Украину
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