https://ukraina.ru/20220725/1036812980.html

Инвестиции в РФ через глобальный проект Китая упали до нуля

Инвестиции в РФ через глобальный проект Китая упали до нуля - 25.07.2022 Украина.ру

Инвестиции в РФ через глобальный проект Китая упали до нуля

Финансирование и инвестиции Китая в Россию в рамках китайского глобального проекта по развитию и сотрудничеству "Один пояс — один путь" в первом полугодии 2022 года сократились до нуля. Об этом сообщила на днях газета Financial Times со ссылкой на отчет Green Finance & Development Center при шанхайском университете Фудань

2022-07-25T08:48

2022-07-25T08:48

2022-07-25T08:48

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россия

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По данным газеты, сокращение инвестиций произошло впервые с момента запуска китайского проекта в 2013 году.В документе отмечается, что во многих странах, включая Россию и Египет, инвестиции и финансирование по линии проектов инициативы "Один пояс, один путь" сократились на 100% по сравнению с первым полугодием 2021 года.Авторы доклада также подсчитали, что финансирование и инвестиции в первой половине 2022 года оставались на низком уровне и составили 28,4 миллиарда долларов, в первом полугодии 2021 года эта цифра составляла 29,6 миллиарда долларов.При этом с 2013 года, когда председатель КНР Си Цзиньпин заявил о запуске инициативы, объем ее финансового участия в различных проектах в странах-участницах достиг 932 миллиарда долларов.В первом полугодии 2022 года финансирование и инвестиции Китая были распределены между 42 странами инициативы, при этом 15 стран получили инвестиции, а в 35 государствах Китай участвовал в инфраструктурном строительстве. Первое место по объему строительства в первом полугодии заняли Филиппины, Китай вложил около 3,3 миллиарда долларов, следом идут Сербия и Ирак - 1,9 миллиарда долларов и 1,5 миллиарда долларов соответственно.Саудовская Аравия в январе-июне стала крупнейшим получателем китайских инвестиций на сумму около 5,5 миллиарда долларов, за ней следуют Демократическая Республика Конго и Индонезия.Вместе с тем сообщается, что в первом полугодии 2022 года ни один угольный проект не получил финансирования и инвестиций Китая в рамках инициативы "Один пояс, один путь". На нефтяные и газовые проекты в странах-участницах инициативы пришлось около 80% зарубежных инвестиций Китая в энергетику и 66% китайских строительных контрактов, при этом финансирование в проекты зеленой энергетики сократилось на 22% и составило около 3 миллиардов долларов.Наиболее значительный рост инвестиций и финансирования по проектам "Один пояс, один путь" в 300% был зарегистрирован в технологическом секторе."Один пояс, один путь" — это международная инициатива Китая по совершенствованию действующих и созданию новых торгово-транспортных коридоров, связывающих более чем 60 стран Центральной Азии, Европы и Африки, что призвано способствовать развитию торговых отношений между ними и Китаем.

https://ukraina.ru/20211228/1032982156.html

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инвестиции, новости, китай, россия