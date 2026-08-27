https://ukraina.ru/20260827/velikiy-burluk-v-ognevom-meshke-ekspert-o-tom-kak-rossiya-beret-v-koltso-klyuchevoy-uzel-oborony-vsu-1082823935.html

Великий Бурлук в огневом мешке: эксперт о том, как Россия берет в кольцо ключевой узел обороны ВСУ

Алехин: Срезание выступов у Варваровки и Приколотного откроет путь к охвату Великого Бурлука

Великий Бурлук в огневом мешке: эксперт о том, как Россия берет в кольцо ключевой узел обороны ВСУ

Великий Бурлук в огневом мешке — окончательное срезание выступов у Варваровки и Приколотного откроет путь к охвату ключевого узла обороны ВСУ. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель, полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин

2026-08-27T06:00

2026-08-27T06:00

2026-08-27T06:00

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Окончательное срезание выступов со стороны Варваровки и Приколотного — это не просто тактический успех, а подготовка к охвату ключевого узла обороны ВСУ. По словам Алехина, это позволит "северянам" перебросить основные силы на окружение Великого Бурлука."Окончательное срезание выступов со стороны Варваровки и в сторону населенного пункта Приколотное (Волчанский район), позволит штурмовым подразделениям "северян" основные усилия сосредоточить по охвату ключевого узла обороны противника в районе Великого Бурлука", — отметил обозреватель.Сокращение дистанции до позиций врага даст российским подразделениям возможность усилить огневой и FPV-контроль над подъездными дорогами. "Сокращение дистанции позволит российским подразделениям усилить огневой и FPV-контроль над подъездными дорогами", — добавил он.Если беспилотники возьмут под контроль маршруты, часть путей снабжения ВСУ станет крайне рискованной для использования. "Если беспилотники возьмут под контроль маршруты, часть путей снабжения станет крайне рискованной для регулярного использования", — резюмировал собеседник издания.Полный текст комментария "Полковник Геннадий Алехин: Драпатый ослабляет Запорожье, чтобы попытаться остановить Россию под Харьковом" на сайте Украина.ру.США шокированы успешностью ударов по инфраструктуре киевского режима. Скорее всего они попросят ослабить удары по энергетике, портам и зерновым терминалам Украины. Подробнее об этом — в материале "Виталий Колпашников: Россия готовит гибридный ответ Европе за то, что она наносит по ней удары руками ВСУ" на сайте Украина.ру.

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