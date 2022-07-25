https://ukraina.ru/20220725/1036807594.html

Оборонять тыл им будет крайне трудно – военный эксперт о полукольце в Авдеевке

Оборонять тыл им будет крайне трудно – военный эксперт о полукольце в Авдеевке - 25.07.2022 Украина.ру

Оборонять тыл им будет крайне трудно – военный эксперт о полукольце в Авдеевке

В Авдеевке основная линия обороны выстроена со стороны Донецка, оборонять тыл ВСУ будет трудно, поэтому полуокружение российскими войсками хорошо тем, что оно позволит выйти на оперативное окружение, а потом и на физическое, сказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью Украина.ру

2022-07-25T07:45

2022-07-25T07:45

2022-07-25T07:45

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Представитель народной милиции ДНР Эдуард Басурин ранее сообщил, что город Авдеевка взят в полукольцо силами народной милиции ДНР, дорога из Авдеевки в Константиновку перекрыта в двух местах.При взятии Авдеевки надо думать о мирном населении, потому что там повторяется опыт Северодонецка, когда украинские боевики на заводе "Азот" удерживали жителей города, добавил эксперт.Падение Авдеевки возможно, но сейчас это не приоритет для армии России, главное — освободить Северск — Соледар — Артемовск и выйти на линию Славянск — Краматорск, заключил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220601/1034071572.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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авдеевка, украина, россия, новости, всу