https://ukraina.ru/20220725/1036807594.html
Оборонять тыл им будет крайне трудно – военный эксперт о полукольце в Авдеевке
Оборонять тыл им будет крайне трудно – военный эксперт о полукольце в Авдеевке - 25.07.2022 Украина.ру
Оборонять тыл им будет крайне трудно – военный эксперт о полукольце в Авдеевке
В Авдеевке основная линия обороны выстроена со стороны Донецка, оборонять тыл ВСУ будет трудно, поэтому полуокружение российскими войсками хорошо тем, что оно позволит выйти на оперативное окружение, а потом и на физическое, сказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью Украина.ру
2022-07-25T07:45
2022-07-25T07:45
2022-07-25T07:45
авдеевка
украина
россия
новости
всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103400/97/1034009758_0:27:850:505_1920x0_80_0_0_fc00a8477db770108ebb8eb481b0b77a.jpg
Представитель народной милиции ДНР Эдуард Басурин ранее сообщил, что город Авдеевка взят в полукольцо силами народной милиции ДНР, дорога из Авдеевки в Константиновку перекрыта в двух местах.При взятии Авдеевки надо думать о мирном населении, потому что там повторяется опыт Северодонецка, когда украинские боевики на заводе "Азот" удерживали жителей города, добавил эксперт.Падение Авдеевки возможно, но сейчас это не приоритет для армии России, главное — освободить Северск — Соледар — Артемовск и выйти на линию Славянск — Краматорск, заключил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220601/1034071572.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103400/97/1034009758_72:0:780:531_1920x0_80_0_0_a922f416c80f410bdb99ba45eaabc0b3.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
авдеевка, украина, россия, новости, всу
Оборонять тыл им будет крайне трудно – военный эксперт о полукольце в Авдеевке
В Авдеевке основная линия обороны выстроена со стороны Донецка, оборонять тыл ВСУ будет трудно, поэтому полуокружение российскими войсками хорошо тем, что оно позволит выйти на оперативное окружение, а потом и на физическое, сказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью Украина.ру