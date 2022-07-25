Оборонять тыл им будет крайне трудно – военный эксперт о полукольце в Авдеевке - 25.07.2022 Украина.ру
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Оборонять тыл им будет крайне трудно – военный эксперт о полукольце в Авдеевке
Оборонять тыл им будет крайне трудно – военный эксперт о полукольце в Авдеевке - 25.07.2022 Украина.ру
Оборонять тыл им будет крайне трудно – военный эксперт о полукольце в Авдеевке
В Авдеевке основная линия обороны выстроена со стороны Донецка, оборонять тыл ВСУ будет трудно, поэтому полуокружение российскими войсками хорошо тем, что оно позволит выйти на оперативное окружение, а потом и на физическое, сказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью Украина.ру
2022-07-25T07:45
2022-07-25T07:45
авдеевка
украина
россия
новости
всу
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Представитель народной милиции ДНР Эдуард Басурин ранее сообщил, что город Авдеевка взят в полукольцо силами народной милиции ДНР, дорога из Авдеевки в Константиновку перекрыта в двух местах.При взятии Авдеевки надо думать о мирном населении, потому что там повторяется опыт Северодонецка, когда украинские боевики на заводе "Азот" удерживали жителей города, добавил эксперт.Падение Авдеевки возможно, но сейчас это не приоритет для армии России, главное — освободить Северск — Соледар — Артемовск и выйти на линию Славянск — Краматорск, заключил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220601/1034071572.html
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авдеевка, украина, россия, новости, всу

Оборонять тыл им будет крайне трудно – военный эксперт о полукольце в Авдеевке

07:45 25.07.2022
 
© foto-planeta.com/Lemeshko NikolayАвдеевка указатель название знак стела
Авдеевка указатель название знак стела
© foto-planeta.com/Lemeshko Nikolay
Читать в
В Авдеевке основная линия обороны выстроена со стороны Донецка, оборонять тыл ВСУ будет трудно, поэтому полуокружение российскими войсками хорошо тем, что оно позволит выйти на оперативное окружение, а потом и на физическое, сказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью Украина.ру
Представитель народной милиции ДНР Эдуард Басурин ранее сообщил, что город Авдеевка взят в полукольцо силами народной милиции ДНР, дорога из Авдеевки в Константиновку перекрыта в двух местах.
Там основная линия обороны выстроена со стороны Донецка. Оборонять тыл им будет крайне трудно. Поэтому полуокружение хорошо в том плане, что оно позволит выйти сначала на оперативное окружение, а потом и на физическое.
Владимир Евсеев интервью
Владимир Евсеев
Военный эксперт Института стран СНГ
При взятии Авдеевки надо думать о мирном населении, потому что там повторяется опыт Северодонецка, когда украинские боевики на заводе "Азот" удерживали жителей города, добавил эксперт.
Падение Авдеевки возможно, но сейчас это не приоритет для армии России, главное — освободить Северск — Соледар — Артемовск и выйти на линию Славянск — Краматорск, заключил эксперт.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
ВСУ артиллерия пушка обстрел
1 июня, 08:40
Что ДНР делать с Авдеевкой? Репортаж с места событийВ прошедшие воскресенье и понедельник ВСУ подвергло артиллерийскому обстрелу тыловые районы Донецка - Калининский и Буденовский, а также центр города - Ворошиловский район, чего не было с 2014 года. Погибли люди
 
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