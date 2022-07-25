Юг Украины должен быть очищен от ВСУ и денацифицирован - военный журналист Сапоньков - 25.07.2022 Украина.ру
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Юг Украины должен быть очищен от ВСУ и денацифицирован - военный журналист Сапоньков
Юг Украины должен быть очищен от ВСУ и денацифицирован - военный журналист Сапоньков - 25.07.2022 Украина.ру
Юг Украины должен быть очищен от ВСУ и денацифицирован - военный журналист Сапоньков
Выход российских войск на границу с Приднестровьем — это отрезание Николаева и Одессы от остальной Украины, юг страны должен быть освобожден от ВСУ и денацифицирован, сказал военный журналист Роман Сапоньков в интервью Украина.ру
2022-07-25T06:15
2022-07-25T06:15
новости
юг украины
россия
всу
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Замкомандующего войсками ЦВО генерал-майор Рустам Миннекаев ранее заявил, что одной из задач второго этапа СВО является установление полного контроля над Донбассом и Южной Украиной, это позволит создать сухопутный коридор в Крым и еще один выход в Приднестровье.По его словам, выход к портам Черного моря важен для РФ, а следующий этап СВО — это выход к городам, стоящим по Днепру, таким как Запорожье и Днепропетровск.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220724/1036805510.html
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новости, юг украины, россия, всу

Юг Украины должен быть очищен от ВСУ и денацифицирован - военный журналист Сапоньков

06:15 25.07.2022
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЮжный сектор специальной военной операции
Южный сектор специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
© РИА Новости . Алексей Майшев
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Выход российских войск на границу с Приднестровьем — это отрезание Николаева и Одессы от остальной Украины, юг страны должен быть освобожден от ВСУ и денацифицирован, сказал военный журналист Роман Сапоньков в интервью Украина.ру
Замкомандующего войсками ЦВО генерал-майор Рустам Миннекаев ранее заявил, что одной из задач второго этапа СВО является установление полного контроля над Донбассом и Южной Украиной, это позволит создать сухопутный коридор в Крым и еще один выход в Приднестровье.
Выход на границу с Приднестровьем — это отрезание Николаева и Одессы от остальной Украины. И Лавров говорит о том, что границы СВО будут расширены и не будут включать в себя только защиту Донбасса. Юг Украины должен быть очищен от ВСУ и денацифицирован. И слухи о том, что на херсонском направлении будет нанесен наш основной удар, — это хорошо.
Роман Сапоньков интервью
Роман Сапоньков
Военный журналист
По его словам, выход к портам Черного моря важен для РФ, а следующий этап СВО — это выход к городам, стоящим по Днепру, таким как Запорожье и Днепропетровск.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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