https://ukraina.ru/20220725/1036805784.html
Юг Украины должен быть очищен от ВСУ и денацифицирован - военный журналист Сапоньков
Юг Украины должен быть очищен от ВСУ и денацифицирован - военный журналист Сапоньков - 25.07.2022 Украина.ру
Юг Украины должен быть очищен от ВСУ и денацифицирован - военный журналист Сапоньков
Выход российских войск на границу с Приднестровьем — это отрезание Николаева и Одессы от остальной Украины, юг страны должен быть освобожден от ВСУ и денацифицирован, сказал военный журналист Роман Сапоньков в интервью Украина.ру
2022-07-25T06:15
2022-07-25T06:15
2022-07-25T06:15
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Замкомандующего войсками ЦВО генерал-майор Рустам Миннекаев ранее заявил, что одной из задач второго этапа СВО является установление полного контроля над Донбассом и Южной Украиной, это позволит создать сухопутный коридор в Крым и еще один выход в Приднестровье.По его словам, выход к портам Черного моря важен для РФ, а следующий этап СВО — это выход к городам, стоящим по Днепру, таким как Запорожье и Днепропетровск.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220724/1036805510.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, юг украины, россия, всу
Юг Украины должен быть очищен от ВСУ и денацифицирован - военный журналист Сапоньков
Выход российских войск на границу с Приднестровьем — это отрезание Николаева и Одессы от остальной Украины, юг страны должен быть освобожден от ВСУ и денацифицирован, сказал военный журналист Роман Сапоньков в интервью Украина.ру
Замкомандующего войсками ЦВО генерал-майор Рустам Миннекаев ранее заявил, что одной из задач второго этапа СВО является установление полного контроля над Донбассом и Южной Украиной, это позволит создать сухопутный коридор в Крым и еще один выход в Приднестровье.
Выход на границу с Приднестровьем — это отрезание Николаева и Одессы от остальной Украины. И Лавров говорит о том, что границы СВО будут расширены и не будут включать в себя только защиту Донбасса. Юг Украины должен быть очищен от ВСУ и денацифицирован. И слухи о том, что на херсонском направлении будет нанесен наш основной удар, — это хорошо.
Роман Сапоньков
Военный журналист
По его словам, выход к портам Черного моря важен для РФ, а следующий этап СВО — это выход к городам, стоящим по Днепру, таким как Запорожье и Днепропетровск.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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