https://ukraina.ru/20220725/1036805784.html

Юг Украины должен быть очищен от ВСУ и денацифицирован - военный журналист Сапоньков

Юг Украины должен быть очищен от ВСУ и денацифицирован - военный журналист Сапоньков - 25.07.2022 Украина.ру

Юг Украины должен быть очищен от ВСУ и денацифицирован - военный журналист Сапоньков

Выход российских войск на границу с Приднестровьем — это отрезание Николаева и Одессы от остальной Украины, юг страны должен быть освобожден от ВСУ и денацифицирован, сказал военный журналист Роман Сапоньков в интервью Украина.ру

2022-07-25T06:15

2022-07-25T06:15

2022-07-25T06:15

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Замкомандующего войсками ЦВО генерал-майор Рустам Миннекаев ранее заявил, что одной из задач второго этапа СВО является установление полного контроля над Донбассом и Южной Украиной, это позволит создать сухопутный коридор в Крым и еще один выход в Приднестровье.По его словам, выход к портам Черного моря важен для РФ, а следующий этап СВО — это выход к городам, стоящим по Днепру, таким как Запорожье и Днепропетровск.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220724/1036805510.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, юг украины, россия, всу