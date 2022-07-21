https://ukraina.ru/20220721/1036733640.html

Роман Сапоньков о том, как РФ в Херсоне смогла успешно отбить вторую атаку HIMARSов

Роман Сапоньков о том, как РФ в Херсоне смогла успешно отбить вторую атаку HIMARSов - 21.07.2022 Украина.ру

Роман Сапоньков о том, как РФ в Херсоне смогла успешно отбить вторую атаку HIMARSов

Атака ВСУ на Антоновский мост в Херсоне стала возможна потому, что наши системы были больше готовы отражать атаки советских реактивных комплексов, а не... Украина.ру, 21.07.2022

2022-07-21T15:15

2022-07-21T15:15

2022-07-21T17:01

интервью

херсон

россия

всу

николаев

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Атака ВСУ на Антоновский мост в Херсоне стала возможна потому, что наши системы были больше готовы отражать атаки советских реактивных комплексов, а не натовских. Но были сделаны выводы, и теперь мы действуем там гораздо успешнее, считает работающий в Херсоне военный журналист Роман Сапоньков.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.руВ среду, 20 июля власти Херсона сообщили, что ВСУ два дня обстреливали Антоновский мост через Днепр из американских реактивных систем залпового огня HIMARS. Было выпущено 12 ракет. Однако в ночь на 21 июля российская ПВО отразила попытку Киева нанести новый ракетный удар по мосту, все 12 ракет HIMARS были сбиты.— Роман, почему мы пропустили первую атаку на этот мост и за счет чего нам удалось быстро улучшить работу нашего ПВО?— Дело в том, что атака на Херсон американских РСЗО с управляемыми боеприпасами фактически стала прямым столкновением американских и российских вооруженных сил. Понятно, что американские и советские (российские) артиллерийские системы встречались в локальных конфликтах в третьих странах (в них принимали участие советники и инструктора). Но еще ни разу не было, чтобы именно российские расчеты сидели за пультами перехвата, и чтобы именно натовское оружие, не предназначенное для экспорта, стреляло по российским подразделениям.По Антоновскому мосту и вообще по Херсону ВСУ стреляют с марта. Но это были обстрелы реактивными системами типа «Ураган» и управляемыми ракетами «Точка-У» — это советские системы, под которые наши «Панцири» и «Торы» были подстроены. Мы могли выстрелить аналогичными системами на полигоне и посмотреть их отражающие способности, траекторию и скорости, как система захватывает эту ракету и видит ли она ее вообще. Мы могли подкрутить эти настройки.В случае с натовскими системами наши конструктора примерно представляли их технические характеристики, потому что законы физики одинаковы для всех. Но в случае с Антоновским мостом наши системы были больше готовы отражать атаки советских комплексом, а не натовских.Против нас воюет грамотный противник. Пуски по Херсону HIMARS`ами осуществлялись вместе с «Ураганами» с разных направлений, на разных высотах и с разной скоростью. На первом этапе не всегда было очевидно, что в этой огромной засветке летящих целей летят именно HIMARS`ы. Грубо говоря, мы готовы к перехвату «Ураганов», мы их отбиваем, а в это время HIMARS`ы благополучно пролетают.Плюс надо понимать, что против нас воюет целая натовская группировка разведки. Это и самолеты загоризонтного обнаружения (Аваксы), и спутниковая система, и различные системы разведки, о которых мы даже не знаем. Противник прекрасно знает все наши слабые стороны. Одно дело воевать против Украины, другое — против великолепной натовской разведки, которая в каких-то моментах даже лучше российской.Противник даже знает, в какой момент наши расчеты выключаются на дозаправку и перезарядку, куда направлены основные районы обнаружения целей, где они стоят. Условно говоря, они с западного направления выпускают 12 ракет «Урагана», они загружают наше ПВО, потом с южного направления запускают еще 24 ракеты, а спустя 30 секунд после пуска первого пакета стреляют HIMARS`ами. И все это, к примеру, делается в 5:45 утра, потому что именно в это время расчет ушел на дозаправку. Или потому что магнитная буря и мы слегка «ослеплены».Но после первого эффекта неожиданности выводы были сделаны на уровне разведуправления. Штабы, аналитики и производители выдали рекомендации. Я подтверждаю, что всю ночь действительно работало ПВО и ни одного прилета по Херсону не было. Мы перехватили эти 12 ракет, но это только HIMARS`ы. Сколько было перехвачено «Ураганов» нам пока не сообщили, но наверняка их было много. Конечно, еще рано говорить, что все перекрыто. Еще будут прорывы ПВО и попадания. Но это позитивно, что обратная связь у наших штабов налажена хорошо и аналитика была проведена очень быстро.— Вы сказали, что противник может проводить такие сложные операции за счет предоставления американцами и натовцами разведданных. Мы можем США за это наказать «аккуратно, но сильно»?— Самый доступный вариант — сбить над Черным морем их беспилотники, которые летают с разведывательным заданием. Они находятся в нейтральной зоне и не несут экипажа. И я точно знаю, что наше ПВО сбивали в Сирии такие беспилотники. Хотя, конечно, я не эксперт по ПВО и по международным скандалам. Пусть высшее руководство решает, стоит ли идти на такое обострение. А так мы можем через агентуру отслеживать перемещение натовского оружия и места нахождения складов. Наши вооруженные силы этим и так занимаются. Для этого есть высокоточное оружие дальнего радиуса действия.— Видите ли вы признаки, что противник на херсонском направлении пытается перейти в контрнаступление? Если да, насколько мы к этому готовы?— Есть данные, что противник концентрируется на криворожском и николаевском направлениях. Он активно прощупывает нашу оборону и проводит разведку боем. Есть попытки поджать нас в «серой зоне», как это было в Донбассе. Удары по Антоновскому мосту и удары по складам — это первый признак того, что ВСУ пытаются уничтожить нашу тыловую инфраструктуру, чтобы лишить войска снабжения, а снабжение — это кровь любой маневренной войны.Наши подразделения с марта стояли на этих позициях и постоянно готовились к потенциальному удару противника. Основное направление наших войск — Донбасс, поэтому войска, которые стояли на николаевском и криворожском направлениях готовились к обороне. На мой взгляд, недостатка наших сил там нет.Понятно, что на войне всякое бывает. Противник может пойти в контрнаступление в качестве отвлекающего маневра, если в Донбассе для него ситуация будет складываться негативно и наши войска прорвутся на линию Славянск — Краматорск.— Была информация, что мы заняли Берестовое между Северском и Соледаром и Покровское между Соледаром и Артемовском. Можно ли говорить, что хотя бы по этой линии фронт прорван?— Нет, фронт пока еще не прорван. Фронт будет прорван, когда Славянск будет находиться в полуокружении по образцу Северодонецка — Лисичанска. Пока что идет прорыв фронта на линии Славянск — Краматорск. Противник отступает, но медленно и спокойно. Мы его выдавливаем.Но динамика положительная. Это значит, что несмотря на тяжелые бои за Северодонецк — Лисичанск, наши войска не потеряли наступательный потенциал, хотя на это сильно рассчитывал противник. Их пропаганда утверждала, что мы не можем наступать. Это не так. Мы наступаем. Хотелось бы, чтобы темпы наступления были более быстрыми. Но людям в штабах виднее, как проводить те или иные операции.— Власти Николаева сделали два интересных заявления. Они говорят, что их ПВО не сможет справиться с ударами наших ВКС, а также предлагают закрыть город, чтобы вычислить «предателей», которые дают нам наводку. За счет чего наша авиация там эффективно работает? Там действительно есть наши люди?— Тут три составляющих: воздушная разведка, агентура и космическая разведка. С воздушной разведкой сложнее, потому что украинская ПВО до конца не была подавлена и наши самолеты в том районе действуют осторожно, чтобы не терять технику и людей. Но остается агентура и космическая разведка.На мой взгляд, основной упор делается на агентуру, и такие заявления николаевских властей подтверждают мое мнение. Другое дело, что когда ситуация начинает ухудшаться, всегда начинают искать предателей. Мы помним шпиономанию на первом этапе операции, когда они искали наводчиков с лазерными указками. Тогда наши войска активно наступали и навязывали свою волю противнику. То, что сейчас начался поиск предателей, превратится в охоту на ведьм.Это свидетельствует о том, что наши удары по военной инфраструктуре, заставляют противника нервничать. Он несет потери и переходит на такие странные и не очень эффективные меры, как закрытие города для нейтрализации шпионов. Понятно, что это глупость, потому что украинская контрразведка может работать и без закрытия города. Но это свидетельствует о панике.— Все говорят, что после Донбасса именно на херсонском направлении развернутся ключевые события. Вы могли бы в общих чертах описать контуры этой операции?— Еще в апреле было сказано, что второй этап спецоперации после Донбасса подразумевает выход на границу с Приднестровьем. Выход на границу с Приднестровьем — это отрезание Николаева и Одессы от остальной Украины. И Лавров говорит о том, что границы СВО будут расширены и не будут включать себя только защиту Донбасса. Юг Украины должен быть очищен от ВСУ и денацифицирован. И слухи о том, что на херсонском направлении будет нанесен наш основной удар, — это хорошо. Потому что выход к портам Черного моря ключевой для нас. А следующий этап — это выход к городам, стоящим по Днепру, таким как Запорожье и Днепропетровск.— Это слишком глобальный план. Например, какие населенные пункты в рамках сражения за Николаев будут попадать в оперативные сводки?— Направление главного удара выбирает Минобороны. Существует несколько сценариев грядущего наступления, которые дополняют друг друга. Все зависит от того, какое подразделение на каком участке сможет вклиниться в оборону противника и заставит его покатиться назад. Не бывает так, что мы выбрали какое-нибудь село Иваново и стали наступать там всеми своими силами.Если отталкиваться от опыта Великой Отечественной войны, то наступление на Одессу шло через Кривой Рог, потому что там поля и легкодоступная местность. С Юга на Николаев идти не очень логично, потому что там лиманы, леса и пересеченная местность. Там маневра для танковых или мотострелковых подразделений не так много. Как будет сейчас — посмотрим.

https://ukraina.ru/20220720/1036710932.html

https://ukraina.ru/20220720/1036689805.html

https://ukraina.ru/20220720/1036699781.html

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2022

Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, херсон, россия, всу, николаев