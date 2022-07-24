"Или к Бандере": политолог назвал два пути для резерва ВСУ, обещанного Зеленским - 24.07.2022 Украина.ру
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"Или к Бандере": политолог назвал два пути для резерва ВСУ, обещанного Зеленским
"Или к Бандере": политолог назвал два пути для резерва ВСУ, обещанного Зеленским - 24.07.2022 Украина.ру
"Или к Бандере": политолог назвал два пути для резерва ВСУ, обещанного Зеленским
Владимир Зеленский пообещал, что доведет численность украинской армии до миллиона человек. После чего сообщалось, что у ВСУ есть большой резерв, который берегут для крупной контратаки. Возможно, по Херсону. Куда направится эта атака в интервью изданию Украина.ру сказал политолог, президент Фонда "Народная дипломатия" Алексей Кочетков
2022-07-24T07:15
2022-07-24T07:15
новости
политолог
эксперт
алексей кочетков
всу
бандера
путь
владимир зеленский
украинская армия
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Он добавил, что не нужно верить тому, что говорят украинцы, потому что эта страна давно живет в парадигме, когда люди сами создают слухи, сами верят в них, а потом разочаровываются и создают новые.
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новости, политолог, эксперт, алексей кочетков, всу, бандера, путь, владимир зеленский, украинская армия

"Или к Бандере": политолог назвал два пути для резерва ВСУ, обещанного Зеленским

07:15 24.07.2022
 
© Володимир ЗеленськийВСУ Зеленский
ВСУ Зеленский
© Володимир Зеленський
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Владимир Зеленский пообещал, что доведет численность украинской армии до миллиона человек. После чего сообщалось, что у ВСУ есть большой резерв, который берегут для крупной контратаки. Возможно, по Херсону. Куда направится эта атака в интервью изданию Украина.ру сказал политолог, президент Фонда "Народная дипломатия" Алексей Кочетков

"В плен, куда же еще? Или к Бандере. Больше некуда. Вот резерв этот соберут и в плен поедут. Они нас измотают своими пленными, огромным количеством, которых надо будет содержать и кормить в конце концов, Россия, измотанная пленными, порвется в клочья. И сил не хватит их охранять. Это их хитрый замысел", - сказал политолог.

Он добавил, что не нужно верить тому, что говорят украинцы, потому что эта страна давно живет в парадигме, когда люди сами создают слухи, сами верят в них, а потом разочаровываются и создают новые.
Алексей Кочетков интервью
22 июля, 13:04Спецоперация
Алексей Кочетков: Хитрый план Украины- измотать Россию количеством тех, кто сдастся в плен
 
НовостиполитологэкспертАлексей КочетковВСУБандерапутьВладимир Зеленскийукраинская армия
 
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