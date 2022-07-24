https://ukraina.ru/20220724/1036793240.html

"Или к Бандере": политолог назвал два пути для резерва ВСУ, обещанного Зеленским

"Или к Бандере": политолог назвал два пути для резерва ВСУ, обещанного Зеленским - 24.07.2022 Украина.ру

"Или к Бандере": политолог назвал два пути для резерва ВСУ, обещанного Зеленским

Владимир Зеленский пообещал, что доведет численность украинской армии до миллиона человек. После чего сообщалось, что у ВСУ есть большой резерв, который берегут для крупной контратаки. Возможно, по Херсону. Куда направится эта атака в интервью изданию Украина.ру сказал политолог, президент Фонда "Народная дипломатия" Алексей Кочетков

2022-07-24T07:15

2022-07-24T07:15

2022-07-24T07:15

новости

политолог

эксперт

алексей кочетков

всу

бандера

путь

владимир зеленский

украинская армия

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Он добавил, что не нужно верить тому, что говорят украинцы, потому что эта страна давно живет в парадигме, когда люди сами создают слухи, сами верят в них, а потом разочаровываются и создают новые.

https://ukraina.ru/20220722/1036748472.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, политолог, эксперт, алексей кочетков, всу, бандера, путь, владимир зеленский, украинская армия