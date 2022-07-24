За несколько недель потеряет: Суздальцев назвал сроки окончания спецоперации на Украине - 24.07.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220724/1036790085.html
За несколько недель потеряет: Суздальцев назвал сроки окончания спецоперации на Украине
За несколько недель потеряет: Суздальцев назвал сроки окончания спецоперации на Украине - 24.07.2022 Украина.ру
За несколько недель потеряет: Суздальцев назвал сроки окончания спецоперации на Украине
Ход специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины уже очевидно подошел к логической развязке. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру озвучил политолог и экономист Андрей Суздальцев
2022-07-24T06:30
2022-07-24T06:30
андрей суздальцев
эксперт
политолог
новости
оружие спецоперации
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103431/61/1034316194_0:144:3131:1905_1920x0_80_0_0_190d4bab2c3eea45331a4918e91f5f3c.jpg
По словам эксперта, ситуация сейчас находится в точке невозврата: бои ведутся минимальными усилиями, но с очень большим ущербом для Украины. То есть российские военные фактически перемалывают поставляемые виды оружия и кадровую украинскую армию.
https://ukraina.ru/20220722/1036773805.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103431/61/1034316194_201:0:2932:2048_1920x0_80_0_0_67604030a77d35369a9373ad2c11eee8.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
андрей суздальцев, эксперт, политолог, новости, оружие спецоперации, украина

За несколько недель потеряет: Суздальцев назвал сроки окончания спецоперации на Украине

06:30 24.07.2022
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкСоюзные силы России и ЛНР освободили Лисичанск
Союзные силы России и ЛНР освободили Лисичанск - РИА Новости, 1920, 24.07.2022
© РИА Новости . Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
Читать в
Ход специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины уже очевидно подошел к логической развязке. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру озвучил политолог и экономист Андрей Суздальцев
По словам эксперта, ситуация сейчас находится в точке невозврата: бои ведутся минимальными усилиями, но с очень большим ущербом для Украины. То есть российские военные фактически перемалывают поставляемые виды оружия и кадровую украинскую армию.

"Все это по всем законам философии приведет к перелому, и все эти позиционные бои с медленным продвижением приведут к тому, что Украина за несколько недель потеряет половину своей территории, а дальше мы будем решать, что с ней делать. Поэтому я думаю, что к концу года кампания закончится", - заключил эксперт.

Андрей Суздальцев интервью
22 июля, 13:17
Андрей Суздальцев: Украина и Запад готовят газовую провокацию против России
 
Андрей СуздальцевэкспертполитологНовостиОружие спецоперацииУкраина
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:45Мы не стесняемся своих "Искандеров": Евсеев рассказал, чем может ответить Россия
06:30За несколько недель потеряет: Суздальцев назвал сроки окончания спецоперации на Украине
06:15"Будут брать Рязань": Кочетков прокомментировал интересы Украины в Приднестровье
06:00"Сочувствия не получим": эксперт оценил вероятность поставок российского газа на Украину
05:45Евсеев ответил, могут ли HIMARS изменить расклад сил на поле боя
05:30Процессы распада: эксперт объяснил, зачем Ахметов "слил" свои медиаресурсы
05:15Суздальцев ответил, нужна ли России "газовая кладовка" в Венгрии
05:00Кочетков: Коломойский получил от Зеленского вполне предсказуемую оценку
04:45Суздальцев: ЕС вынуждает Россию рассчитываться за Холодную войну газовыми контрибуциями
04:30Никакого раскола нет: политолог ответил, зачем Зеленскому лишать гражданства олигархов
04:15Как сделать из России недобросовестного поставщика: эксперт назвал способы Европы
04:00Глава Чернобаевской ВГА: в поселке проблемы с уборкой урожая
19:00Над Днепром и из Днепра. Итоги 23 июля на Украине
18:51Салливан: США не будут передавать Киеву дальнобойные ракеты для HIMARS
18:21Кадыров рассказал об "Ахмат-мобилях" для новых подразделений из Чечни
17:39Рогов рассказал, как киевский режим поджигает поля в Запорожье
17:05На Украине рассказали о риске потери антироссийского союзника в Европе
16:25Bloomberg сообщил о росте импорта ближневосточной нефти в Европу
16:03Хроника событий на Украине на 16:00 23 июля: потери ВСУ, исход евреев из Днепра
15:38“Треплет языком”: Китайский блогер раскритиковал Зеленского
Лента новостейМолния