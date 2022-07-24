https://ukraina.ru/20220724/1036790085.html
За несколько недель потеряет: Суздальцев назвал сроки окончания спецоперации на Украине
За несколько недель потеряет: Суздальцев назвал сроки окончания спецоперации на Украине - 24.07.2022 Украина.ру
За несколько недель потеряет: Суздальцев назвал сроки окончания спецоперации на Украине
Ход специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины уже очевидно подошел к логической развязке. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру озвучил политолог и экономист Андрей Суздальцев
2022-07-24T06:30
2022-07-24T06:30
2022-07-24T06:30
андрей суздальцев
эксперт
политолог
новости
оружие спецоперации
украина
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По словам эксперта, ситуация сейчас находится в точке невозврата: бои ведутся минимальными усилиями, но с очень большим ущербом для Украины. То есть российские военные фактически перемалывают поставляемые виды оружия и кадровую украинскую армию.
https://ukraina.ru/20220722/1036773805.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
андрей суздальцев, эксперт, политолог, новости, оружие спецоперации, украина
За несколько недель потеряет: Суздальцев назвал сроки окончания спецоперации на Украине
Ход специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины уже очевидно подошел к логической развязке. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру озвучил политолог и экономист Андрей Суздальцев