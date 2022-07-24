https://ukraina.ru/20220724/1036790085.html

За несколько недель потеряет: Суздальцев назвал сроки окончания спецоперации на Украине

За несколько недель потеряет: Суздальцев назвал сроки окончания спецоперации на Украине - 24.07.2022 Украина.ру

За несколько недель потеряет: Суздальцев назвал сроки окончания спецоперации на Украине

Ход специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины уже очевидно подошел к логической развязке. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру озвучил политолог и экономист Андрей Суздальцев

2022-07-24T06:30

2022-07-24T06:30

2022-07-24T06:30

андрей суздальцев

эксперт

политолог

новости

оружие спецоперации

украина

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По словам эксперта, ситуация сейчас находится в точке невозврата: бои ведутся минимальными усилиями, но с очень большим ущербом для Украины. То есть российские военные фактически перемалывают поставляемые виды оружия и кадровую украинскую армию.

https://ukraina.ru/20220722/1036773805.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

андрей суздальцев, эксперт, политолог, новости, оружие спецоперации, украина